El portavoz del parlamento de Sudáfrica renuncia debido a una investigación de corrupción

La Presidenta del Parlamento de Sudáfrica, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ha renunciado después de que la policía allanara su casa durante una investigación por corrupción.

La Sra. Mapisa-Nqakula está acusada de solicitar sobornos a cambio de otorgar contratos durante su tiempo como ministra de defensa.

Ella ha negado los cargos y dijo que su renuncia “de ninguna manera es una indicación o admisión de culpa”.

Dijo que dada la “gravedad” de la investigación no podía continuar en su cargo.

La veterana de 67 años de la lucha contra el apartheid se convirtió en presidenta en 2021. Antes de eso, se desempeñó como ministra de defensa durante siete años.

La semana pasada, los abogados de la Sra. Mapisa-Nqakula presentaron una solicitud de orden judicial para evitar su arresto, argumentando que infringiría en su dignidad.

El martes, los jueces rechazaron su solicitud bajo el argumento de que el asunto no era urgente y no podían especular sobre un arresto que aún no se había producido.

Se acusa a la Sra. Mapisa-Nqakula de hacer varias demandas de dinero, que ascienden a $120,000 (£96,000), al propietario de una empresa para asegurar un contrato para transportar equipos militares de regreso a Sudáfrica desde otros lugares del continente, informa el periódico Business Day.

La renuncia llega antes de las elecciones generales del próximo mes, que algunos creen que podrían ser difíciles para el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA).

El partido, que ha estado en el poder desde 1994, ha enfrentado repetidas acusaciones de corrupción y mala administración de fondos públicos, que se han convertido en un tema clave en las elecciones.