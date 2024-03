Una crisis financiera podría poner en peligro las noticias locales en la mayor parte de Canadá Atlántico.

Los medios de comunicación locales han estado en problemas en Canadá y en todo el mundo durante años. Pero ahora un prestamista ha pedido a un tribunal de Halifax que disuelva las dos compañías que en conjunto poseen la mayoría de los periódicos en el Atlántico canadiense fuera de Nuevo Brunswick. Y eso ha abierto la posibilidad de que la región termine sin ningún medio de comunicación heredado aparte de las emisoras.

Gran parte de los problemas con las dos compañías, que son comúnmente propiedad y cuyas holdings incluyen The Chronicle Herald en Halifax y The Telegram en St. John’s, Newfoundland, así como The Guardian en Charlottetown, son de su propia creación. Han sido o han pagado muy poco, unos 40 millones de dólares canadienses en deudas en los últimos cinco años; le deben al gobierno casi 5 millones de dólares en H.S.T.; y han financiado operaciones utilizando el dinero de las pensiones de los empleados.

Pero la acción de disolver las compañías, y una presentación correspondiente que hicieron para la protección de los acreedores, llegan en un momento en que los medios de comunicación grandes y pequeños enfrentan otra amenaza importante para su existencia. Mi colega David Streitfeld escribe que “hay señales de que el concepto completo de ‘noticias’ se está desvaneciendo”. Si bien él estaba escribiendo sobre los Estados Unidos, parece que sus hallazgos también se aplican en Canadá.

Dean Jobb, quien enseña en el programa de periodismo de la Universidad de King’s College en Halifax, me dijo que la situación creada por el posible colapso de las dos compañías, SaltWire Network y The Halifax Herald, podría crear un desierto de noticias local.

“Es un verdadero shock”, dijo el Sr. Jobb, que trabajó como periodista, editor y columnista en The Chronicle Herald durante 20 años. “No es un anuncio de recortes o despidos o el cierre de uno o dos periódicos. Es potencialmente que la región termine con muy pocos medios de comunicación sobreviviendo en la mayoría de sus comunidades”.

Ian Austen, nativo de Windsor, Ontario, fue educado en Toronto, vive en Ottawa y ha informado sobre Canadá para The New York Times durante dos décadas. Síguelo en Bluesky en @ianausten.bsky.social

