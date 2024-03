Un viaje al mundo de Super Nintendo desde Peacock podría estar en tu futuro

Si siempre has querido visitar Super Nintendo World pero no podías justificar el costo, tal vez Peacock podría ayudarte a llegar allí. El servicio de transmisión donde encontrarás programas populares como Parks and Recreation está regalando un viaje a Universal Studios Hollywood. Esto es apropiado ya que Peacock es propiedad de Peacock TV LLC, que a su vez es propiedad de NBCUniversal Media Group. Universal Studios Hollywood es también donde encontrarás Super Nintendo World.

El viaje es en celebración del primer aniversario de la apertura de Super Nintendo World y podrías estar allí para disfrutar de las festividades. El viaje incluye 2 días de diversión para ti y hasta tres invitados en Los Ángeles, donde se encuentra el parque. Y curiosamente, no es necesario estar suscrito a Peacock para participar.

El viaje a Super Nintendo World está casi completamente cubierto por Peacock

No llamaría a este un viaje con todos los gastos pagados, ya que obviamente incurrirías en algunos costos en algún lugar. Ya sea con la comida o compras de productos dentro o fuera del parque. Sin embargo, lo que no pagarías es el pasaje de avión y el alojamiento en el hotel, así como la entrada al parque. Y todo eso es lo más caro.

Dicho esto, aquí están los detalles. Obtienes pasaje de ida y vuelta en clase económica para ti y hasta tres invitados a Los Ángeles. También obtienes dos noches de alojamiento estándar en el Sheraton Universal Hotel, boletos de admisión general de dos días para Universal Studios Hollywood y “transporte terrestre no exclusivo desde y hacia el aeropuerto y el hotel”. El transporte muy probablemente no incluye ningún viaje que no sea entre el aeropuerto, el hotel y el parque. Así que si ganaras, querrás ocuparte de eso. Pero considerando todo, es un sorteo bastante estupendo para cualquier fan de Mario.

En realidad, puedes participar a través de este enlace sin necesidad de hacer ninguna compra. Estar suscrito a Peacock tampoco mejora tus posibilidades de ganar. Así que no te sientas obligado a suscribirte con la esperanza de que ese sea el caso. El período de participación dura hasta el 31 de marzo y debes tener al menos 18 años para participar. Si has querido ir a Super Nintendo World, no está de más intentar participar en el concurso.