La temporada de la M.L.B. se abre en Corea del Sur. Esto es lo que debes saber.

En los Estados Unidos, muchos juegos de Grandes Ligas de Béisbol presentan largos periodos de calma, interrumpidos por los aplausos cuando hay acción en el campo o el órgano del estadio toca una melodía pegajosa.

Pero en Corea del Sur, un juego de béisbol es una sobrecarga sensorial constante. Cada jugador tiene una canción de lucha, y los equipos de animación, que incluyen tambores y bailarines que se paran en plataformas cerca de los dugouts frente a los espectadores, aseguran que haya un canto casi constante. Imagina estar en un parque de pelota donde cada jugador, incluso un novato, recibe el tratamiento de estrella.

“Debes estar listo para gritar”, dijo Kim Seongjun, de 26 años, un fanático que asistió a un juego de exhibición en Seúl durante el fin de semana. “Es divertido levantarse y animar.”

Además, la comida está en otro nivel. Piensa en el parque de pelota como un gran buffet de comida callejera coreana.

Todo esto espera a los Dodgers de Los Angeles y a los Padres de San Diego cuando abran la temporada de M.L.B. en Seúl esta semana. Aquí tienes una guía para los aficionados que visiten.

Ingresa a cualquier parque de pelota de Corea del Sur y te animarán a participar en rutinas de animación casi constantemente desde el primer lanzamiento hasta el último out. Los fanáticos suelen observar al equipo de animación respectivo y repetir los cantos, canciones y bailes realizados por sus líderes de animación, tambores y el “maestro de animación”.

La Organización de Béisbol de Corea profesionalizó los equipos de animación a principios de los años 2000, en parte para atraer a nuevos fanáticos. Eso ha ayudado a convertir los parques de pelota en espacios acogedores en un país donde muchas personas trabajan largas horas y enfrentan inmensas presiones sociales.

“Nuestra gran cultura de animación es una razón por la cual el béisbol es un deporte tan popular aquí”, dijo Jung Jihoon, de 22 años, quien lideró la sección de tambores para el juego de exhibición de los Padres el domingo cuando vencieron al equipo nacional de Corea del Sur por 1-0.

“Es divertido perderse en la atmósfera”, dijo Jung, mientras estaba sentado con sus baquetas y su bombo frente a donde bailaban las animadoras de los Padres.

Aprende las canciones de lucha

Se tocan canciones de lucha personalizadas cada vez que un jugador se acerca al plato. Generalmente presentan el nombre del jugador y una breve melodía.

Los fanáticos locales pueden cantarlas de memoria.

Kim Soowon, de 38 años, quien asistió al juego de los Heroes con su esposo e hijos, dijo que las canciones del equipo eran tan fáciles de aprender que incluso sus mellizos de 2 años las sabían.

“Aquí, los juegos de béisbol son un gran lugar para que los trabajadores de oficina vayan después del trabajo a gritar”, dijo.

Para los juegos de esta semana, los líderes de animación pasaron semanas creando la canción de lucha de cada jugador de M.L.B., adaptada de melodías ampliamente reconocidas utilizadas por equipos de Corea del Sur.

Las canciones de lucha se cantan cuando un jugador se acerca al plato. Luego, mientras se enfrenta al lanzador contrario, el maestro de animación lidera cantos que piden hits, o, si el equipo está perdiendo, un jonrón para cambiar el juego.

“¡Ohtani infield! ¡Ohtani infield!” gritaban los fanáticos en coreano cuando el querido Dodger Shohei Ohtani estaba bateando durante el juego de exhibición el domingo. Falló dos veces.

A cada canción le corresponde un baile. No te preocupes si no conoces los movimientos. Cada equipo tiene un grupo de animadoras que los demuestran.

“Me encanta la energía que enviamos y recibimos cuando los fanáticos siguen nuestros movimientos”, dijo Kim Hana, de 25 años, una animadora de Heroes. “Te ayudaremos a aprender todos los bailes.”

La animación, el baile y el canto han atraído a jóvenes aficionados al béisbol que de otro modo podrían encontrar el deporte aburrido. “En la era de YouTube y TikTok, es difícil sentarse a través de un juego de tres horas”, dijo Barney Yoo, director de operaciones internacionales en la K.B.O.

Los rituales también fortalecen el vínculo entre los equipos y sus devotos seguidores, dijo Bae Soohyun, de 39 años, una animadora del equipo nacional de Corea del Sur el domingo.

“Es una experiencia de parque de pelota que solo Corea del Sur puede ofrecer”, dijo.

Prueba algo nuevo

El béisbol aquí puede ser una experiencia culinaria completa que presenta alimentos básicos de Corea como pasteles de arroz picantes fritos, patas de cerdo estofadas y “chimaek,” argot coreano para la combinación de pollo frito y cerveza. Muchos fanáticos llevan comidas de varios platos a sus asientos, y algunos estadios tienen zonas de barbacoa para aquellos que desean asar.

Cada parque de pelota de Corea del Sur también sirve sus propios platos especiales. El estadio de béisbol Jamsil en Seúl es conocido por sus fideos picantes en caldo de kimchi. En Suwon, al sur de la capital, los fanáticos alaban los dumplings y el pollo entero frito.

Y en Gocheok Sky Dome, donde se jugarán los abridores de la temporada de M.L.B., cientos hacen fila para camarones fritos crujientes cubiertos con una salsa a base de mayonesa. Si no temes el picante, considera la versión de salsa “mala” para un toque de hormigueo.

Quédate hasta el final

Hubo cierta preocupación entre los oficiales que planificaron los juegos de esta semana de que todos los cantos pudieran molestar a los jugadores no coreanos. Pero los juegos de exhibición durante el fin de semana fueron más sosegados que un juego típico coreano. Eso podría haber sido porque los fanáticos no estaban animando fervientemente por un resultado particular.

Después de que los Dodgers jugaron el domingo, el manager del equipo, Dave Roberts, dijo a los periodistas que sus jugadores no encontraron la animación distraída. Al contrario.

“El ambiente, la atmósfera fue genial”, dijo.

Un aspecto de la cultura de los fanáticos coreanos será reconfortante para los perdedores en los juegos de M.L.B. Mientras que los fanáticos americanos podrían salir desanimados temprano si su equipo parece estar demasiado atrás para ganar, los fanáticos aquí suelen quedarse hasta el último out.