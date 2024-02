Un trofeo perdido de los Highland Games será entregado nuevamente después de 95 años

En los Juegos de las Tierras Altas tradicionales escoceses, atletas en forma participan en actividades rigurosas como el lanzamiento de troncos, el lanzamiento de martillo y el transporte de piedras.

Durante décadas, los mejores atletas del norte de Escocia competían en los Juegos de Cabrach. Y una de las leyendas de esos juegos fue Charles Taylor. Fue considerado el atleta con mejor desempeño de los Juegos en 1926, 1928 y 1929; la tercera victoria significó que se quedó con el trofeo del evento, conocido como el Rose Bowl.

Los Juegos se suspendieron en 1935. Ya no se lanzarían troncos (un tronco es un poste de madera de 20 pies de largo). Ya no se lanzarían martillos (un martillo es una bola de metal unida a un poste). Y, quizás lo más triste de todo, ya no se transportarían piedras (en ese evento, los competidores llevan piedras pesadas por un campo. Si llegan al final del campo, se les dan piedras aún más pesadas. Quizás una triste metáfora de la vida).

Pero los Juegos de Cabrach se revivieron en 2022, y parecía natural buscar el Rose Bowl para presentárselo al mejor atleta de una nueva generación.

En la década de 1980, se llevó a cabo una búsqueda de tres años del trofeo, y la copa finalmente fue encontrada en posesión de Ron Taylor, el hijo de Charles.

Pero con el tiempo, los organizadores perdieron el rastro del trofeo de nuevo.

Buenas noticias: Después de un llamado al público — “Si tienes idea de dónde está el Rose Bowl, por favor ponte en contacto” — el Rose Bowl fue encontrado nuevamente… en posesión de Adrian Taylor, el nieto de Charles.

Según Adrian Taylor, su abuelo tenía muchos talentos. “Era un atleta brillante, así como un buen músico, siendo particularmente talentoso en la gaita”, dijo a los medios de comunicación en Gran Bretaña.

En verdad, probablemente no fue el redescubrimiento más emocionante de su tipo. Para eso debemos recurrir a un premio ligeramente más famoso, el trofeo original de la Copa Mundial de fútbol, que fue robado de la Methodist Central Hall en Londres en 1966. Un perro llamado Pickles ganó fama cuando él y su humano encontraron el trofeo envuelto en periódico junto a un coche estacionado en el sur de Londres una semana después.

Sin embargo, los organizadores de los Juegos de Cabrach (título completo: Juegos de Cabrach y Picnic) están emocionados. “Estamos más que encantados de dar la bienvenida al Rose Bowl de nuevo a su hogar legítimo”, dijo Jonathan Christie, director ejecutivo de Cabrach Trust, que organiza los Juegos.

Los Juegos continuarán este verano con tira y afloja, carreras y, por supuesto, transporte de piedras, con una asistencia esperada de alrededor de 200 personas.

“Este es un evento familiar y participativo donde los visitantes pueden experimentar los tradicionales Juegos de las Tierras Altas y participar en lugar de sentarse a observar”, dijo Sam Dowdall del Trust al periódico The Northern Scot.

Un punto destacado será, sin duda, la presentación del Rose Bowl nuevamente después de 95 años.

Quizás igual de emocionante para muchos visitantes: Como dijo The Northern Scot en su avance del evento del año pasado, “Los invitados también pueden disfrutar de un delicioso asado de cerdo por una pequeña tarifa de £2.50” (unos $3.15).