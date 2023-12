Un oficial naval de EE. UU. es liberado de la cárcel en Japón después de un esfuerzo de años.Oficial naval estadounidense es liberado de la cárcel en Japón tras un largo esfuerzo.

El teniente Ridge Alkonis, un oficial de la Marina que fue encarcelado en Japón luego de matar a dos miembros de una familia japonesa en un accidente automovilístico, se dirigía a los Estados Unidos el miércoles después de un esfuerzo diplomático de varios años para llevarlo de regreso, informaron funcionarios de la administración de Biden.

El teniente Alkonis, de 35 años, fue liberado de prisión después de cumplir la mitad de su condena por negligencia al manejar. Según los términos del Programa Internacional de Traslado de Prisioneros, establecido por un tratado entre Estados Unidos y Japón, es probable que continúe cumpliendo su condena en Estados Unidos, según funcionarios de la administración.

La duración de su encarcelamiento será determinada por la Comisión de Libertad Condicional de EE. UU., una parte independiente del Departamento de Justicia, según dijeron los funcionarios. La comisión podría reducir su condena o permitirle cumplir parte de ella bajo arresto domiciliario. El teniente Alkonis permanecerá detenido en Estados Unidos hasta que la comisión tome su decisión.

El caso del teniente Alkonis, un marinero destinado en la base naval de Yokosuka, al sur de Tokio, se inició en mayo de 2021, cuando la camioneta en la que viajaba cerca del Monte Fuji chocó en el estacionamiento de un restaurante de fideos, matando a dos personas.

Las consecuencias del accidente han tensado los lazos diplomáticos entre Japón y Estados Unidos. La familia y los seguidores del teniente Alkonis han insistido en que él sufrió de mal de altura y se le negó el debido proceso en un sistema judicial extranjero que le dio poco peso a su declaración de culpabilidad y a sus disculpas repetidas.

En Japón, sin embargo, el teniente Alkonis es ampliamente visto como un criminal cuyas acciones se cobraron dos vidas inocentes. El tribunal, que determinó que se había quedado dormido después de manejar con sueño, siguió los deseos de la familia de las víctimas de imponer una “pena severa” en el caso, enviando al estadounidense a prisión durante tres años.

Los funcionarios dijeron que el presidente Biden estuvo personalmente involucrado en las conversaciones que llevaron a la liberación del teniente. Sin embargo, describieron la conversación como altamente sensible porque el presidente y sus principales colaboradores no querían insultar al gobierno japonés insinuando que no respetaban el sistema judicial del país y la necesidad de rendición de cuentas.

La familia del teniente Alkonis inició una larga campaña para llevarlo de vuelta a casa. Miembros del Congreso se unieron al esfuerzo, argumentando que había tenido un problema médico mientras conducía y no debería ser culpable por las muertes que resultaron.

En un comunicado, la familia agradeció a la administración Biden y expresó optimismo de que el teniente Alkonis sería liberado después de la revisión de su caso en Estados Unidos.

“Después de 507 días, el teniente Ridge Alkonis está en camino a casa en los Estados Unidos. Estamos animados por la transferencia de Ridge de regreso a los Estados Unidos, pero no podemos celebrar hasta que Ridge haya sido reunido con su familia”, dijo la familia en el comunicado a The Associated Press. “Cuando la administración Biden reciba el conjunto completo de hechos y circunstancias en torno al caso, estamos seguros de que reconocerán rápidamente lo absurda que es la condena de Ridge”.

El senador Mike Lee, republicano de Utah, ha liderado el esfuerzo para exigir el regreso del marinero. Ha amenazado repetidamente con presionar para reconsiderar el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Japón si no se le permite regresar.

“Si transfieren al teniente Alkonis de vuelta a EE. UU. antes de la medianoche del 28 de febrero de 2023, haremos todo lo posible para olvidar que esto nunca sucedió”, escribió el Sr. Lee en febrero. “Será difícil, pero lo intentaremos”.

Los funcionarios dijeron que el Sr. Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, trabajaron personalmente con funcionarios japoneses para asegurar el regreso del teniente. El Sr. Biden planteó el asunto con el primer ministro Fumio Kishida de Japón durante una visita a la Casa Blanca en enero.

Pero los funcionarios estadounidenses dijeron que la liberación no se negoció como lo habría estado para un intercambio de rehenes con un adversario. En cambio, los detalles de la liberación del teniente Alkonis y lo que le sucederá en los Estados Unidos fueron estrictamente determinados por el tratado de traslado de prisioneros y las leyes estadounidenses que lo establecen.

El programa, que comenzó en 1977, fue ideado para facilitar la rehabilitación de prisioneros, lo cual a menudo es difícil cuando están detenidos en otros países donde no hablan el idioma, según los funcionarios. Las transferencias se realizan solo con el acuerdo de ambos países y del prisionero.

Hace dos semanas, después de que los dos gobiernos llegaron a un acuerdo, un funcionario de EE. UU. viajó a Japón para obtener el consentimiento del teniente Alkonis y asegurarse de que entendiera los términos.

Los funcionarios dijeron que la administración Biden había ofrecido proporcionar información a la Comisión de Libertad Condicional sobre el historial de servicio del teniente Alkonis y cualquier otra cosa que solicitaran. Sin embargo, los funcionarios hicieron hincapié en que por ley, ni la Casa Blanca ni los funcionarios del Departamento de Justicia tenían ningún papel en la decisión de la comisión.

Los funcionarios también dijeron que Estados Unidos no había intercambiado prisioneros ni proporcionado nada a cambio a Japón.

La decisión de que regresara el teniente Alkonis no cambió su condena en Japón, dijeron los funcionarios, y no significaba que la administración Biden desafiara las conclusiones del tribunal allí.

Desde que asumió el cargo, el Sr. Biden ha instruido a su equipo de seguridad nacional para enfocarse en traer a casa a los estadounidenses detenidos en el extranjero. En la mayoría de los casos, se trata de personas designadas como “detenidas injustamente” por adversarios. Esas incluyeron a Brittney Griner, una jugadora de baloncesto estadounidense detenida en Rusia; cinco estadounidenses que habían sido encarcelados en Irán; y varios ejecutivos petroleros que habían sido detenidos en Venezuela.

Los funcionarios dijeron que también se han trasladado varios prisioneros de vuelta a los Estados Unidos desde países más amistosos.