El Vaticano defiende las bendiciones a parejas homosexuales, pero ofrece cierta flexibilidad a los críticos.

En las semanas desde que el Papa Francisco aprobó una regla que permite la bendición de parejas del mismo sexo, algunos obispos en rincones conservadores de la iglesia, como África, han dicho que no permitirían que los sacerdotes realicen la práctica, ya que creen que contradice la doctrina de la iglesia.

El jueves, el Vaticano dijo en un comunicado que cualquier obispo opuesto a la regla debería tomarse un “periodo extendido de reflexión pastoral” para entender por qué el Vaticano dice que está en consonancia con la enseñanza de la iglesia.

El Vaticano también dijo que si bien se debe tener en cuenta la “cultura local” al aplicar la declaración, los obispos no pueden, en una “negación total o definitiva”, prohibir a los sacerdotes que deseen impartir bendiciones hacerlo.

Los obispos que se oponen a la regla, dijo el Vaticano, no deben malinterpretarla como un esfuerzo del Vaticano para “aprobar ni justificar” relaciones consideradas pecaminosas, y deben entender que no socava la enseñanza de la iglesia en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque las bendiciones informales no son ritos formales.

En una área específica, sin embargo, el Vaticano sugirió que aplicar la regla y bendecir a parejas del mismo sexo podría ser una idea peligrosa.

El Vaticano señaló que en algunos países donde la homosexualidad es criminalizada —leyes contra las que Francisco ha hablado anteriormente— un obispo debería prevenir a los sacerdotes de bendecir a parejas del mismo sexo.

El comunicado del jueves sobre el “Fiducia Supplicans: Sobre el significado pastoral de las bendiciones” fue emitido por el más alto funcionario doctrinal de la iglesia, el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien también dijo que la regla debe entenderse como una forma para que los pastores estén más cerca y sean más serviciales con sus feligreses.

Después de que se emitiera la regla en diciembre, la conferencia de obispos de Zambia dijo que las bendiciones para parejas del mismo sexo “no serían implementadas en Zambia”. La conferencia de obispos de Malawi se negó a permitir “bendiciones de cualquier tipo” para “uniones del mismo sexo de ningún tipo”.

El comunicado del jueves parecía diseñado para no alienar a esos obispos, al mismo tiempo que dejaba en claro que la regla era, sin embargo, el camino de la iglesia. También buscaba rechazar las críticas de algunos prelados conservadores de que la declaración socavaba la doctrina de la iglesia.

Eso era imposible, argumentó el Vaticano, porque la declaración no se refería a la enseñanza de la iglesia, por lo que no podía considerarse “herética, contraria a la Tradición de la Iglesia o blasfema”. En cambio, “es clara y definitiva sobre el matrimonio y la sexualidad” y afirma claramente que “la Iglesia no tiene el poder de impartir” bendiciones a uniones del mismo sexo.

El Vaticano también aceptó que la aplicación de la regla puede llevar más tiempo dependiendo de los “contextos locales”. Señaló que en algunos lugares, como Europa Occidental o Estados Unidos, donde ya se han celebrado bendiciones de parejas del mismo sexo, la declaración se podría aplicar de inmediato. “En otros lugares será necesario no introducir” la regla para permitir más tiempo para que sea leída e interpretada, dijo el comunicado.

Eso no significa, sin embargo, que se pueda ignorar.

Siempre que la declaración “firmada y aprobada por el sumo pontífice mismo” sea respetada y los obispos se esfuercen “por accommodar la reflexión contenida en ella”, podrían decidir que los sacerdotes impartan las bendiciones solo en privado. Los obispos, después de todo, señaló el Vaticano, son los que mejor conocen a sus feligreses.

El Vaticano reconoció que algunos obispos rechazan las bendiciones, “por el momento”, pero añadió que “todos necesitamos crecer igualmente en la convicción de que: las bendiciones no ritualizadas no son una consagración de la persona o de la pareja que las recibe, no son una justificación de todas sus acciones y no son un respaldo de la vida que llevan”.

Lo que son, dice el Vaticano, es una manera, sin pruebas personales o preguntas sobre la vida privada de la gente, para que los pastores estén más cerca de los fieles.

Al igual que en la declaración original, el Vaticano argumentó en su comunicado que un abrazo de bendición “espontáneo o pastoral”, más acorde con la fe popular y claramente separado de la liturgia y el ritual, es la verdadera innovación. En resumen, la regla pretende que las bendiciones improvisadas florezcan.

Algunas iglesias liberales en Bélgica habían adoptado anteriormente liturgia para la bendición de parejas del mismo sexo, algo que el Vaticano dejó claro que ahora está prohibido, porque un formato litúrgico podría ser confundido con un sacramento como el matrimonio.

El Vaticano enfatizó repetidamente que las bendiciones no eran una aceptación de una situación que considera pecaminosa.

“Obviamente no es un matrimonio, pero igualmente no es una ‘aprobación’ o ratificación de nada”, escribió el Vaticano.

Para evitar cualquier confusión o confusión con la bendición de una unión, el Vaticano agregó que “la bendición no debe tener lugar en un lugar prominente dentro de un edificio sagrado”, como un altar.

El Vaticano puso el ejemplo de una breve bendición y agregó: “Estamos hablando de algo que dura alrededor de 10 o 15 segundos. ¿Tiene sentido negar este tipo de bendiciones a estas dos personas que las piden? ¿No es más apropiado apoyar su fe?”

Francisco claramente piensa que sí y está dejando en claro que este será el camino a seguir, incluso si las bendiciones no se adoptan de inmediato en todas partes.

“Todos tendremos que acostumbrarnos a aceptar el hecho de que, si un sacerdote da este tipo de bendiciones simples, no es un hereje, no está ratificando nada ni está negando la doctrina católica”, dijo el Vaticano. Y esto es cierto, agregó, “incluso si son grandes pecadores”.