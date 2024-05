Toda la charla de Wall Street que afectó al mercado del viernes.

(Este es la cobertura en vivo de las llamadas de analistas y de la charla de Wall Street de CNBC Pro. Por favor, actualiza cada 20-30 minutos para ver las publicaciones más recientes.) Una gigante de comercio electrónico de China y una empresa de productos químicos estaban entre los nombres de los que estaban hablando los analistas el viernes. Macquarie mejoró su calificación de JD.com a sobreponderar y previó un aumento de alrededor del 17% por delante. Jefferies también subió su calificación sobre DuPont a comprar, señalando que las acciones pueden subir un 30%. Echa un vistazo a las últimas llamadas y charlas a continuación. Todos los horarios son en horario del Este. 6:36 a.m.: Bank of America mejora la calificación de Coinbase a medida que el mercado de criptos se prepara para una reaceleración. Coinbase subió alrededor del 3% después de que Bank of America mejorara la firma de criptomonedas a neutral desde bajo rendimiento, citando las “etapas iniciales” de una fase de reaceleración del mercado. “El entorno macroeconómico actual ha sido positivo para la apreciación del valor de mercado y los volúmenes de negociación de las criptomonedas”, escribió el analista Mark McLaughlin en una nota del viernes. “La disciplina de gastos de COIN y la capacidad para beneficiarse del apalancamiento operativo tras los grandes recortes de gastos en 2022 ayudarán a mantener la rentabilidad en el futuro”. Sin duda, el período de “nuevo mercado alcista” para las criptomonedas sigue siendo volátil. Sin embargo, McLaughlin espera que la empresa y los precios se beneficien de una audiencia más amplia de inversores tras la aprobación del ETF spot y la evolución de los servicios de corretaje. También señaló que los inversores parecen estar más enfocados en invertir en “criptomonedas maduras”. La firma casi duplicó su precio objetivo en Coinbase a $217 desde $110 por acción, reflejando un 9% de alza desde el cierre del jueves. Las acciones han ganado un 14.5% en lo que va del año. “Creemos que COIN está en una posición mucho mejor para aprovechar el apalancamiento operativo en el futuro para impulsar el crecimiento de la línea de fondo con las capacidades básicas en su plataforma que ahora han sido establecidas”, escribió McLaughlin. – Samantha Subin

6:20 a.m.: Citi reduce el precio objetivo de Roblox, citando un crecimiento de reservas más lento. Citi redujo su precio objetivo en Roblox a $40 desde $52 por acción, ya que la plataforma de juegos lidia con una desaceleración en el crecimiento de reservas. “Estamos actualizando nuestro modelo para tener en cuenta los resultados del primer trimestre del 2024 y nuestra última perspectiva”, escribió el analista Jason Bazinet. “RBLX reportó reservas y reservas promedio por [usuario activo diario] ligeramente por debajo de la expectativa de la calle, mientras que los DAU estuvieron ligeramente por encima del consenso”. Las acciones de Roblox han caído un 28% este año a medida que los usuarios reducen sus gastos en un entorno macroeconómico incierto. El objetivo ajustado de $40 sugiere un movimiento lateral en las acciones. La semana pasada, las acciones cayeron un 22% en un día cuando la compañía redujo su pronóstico anual. Bazinet mantuvo su calificación de compra en las acciones pero redujo las expectativas de crecimiento de reservas de la firma hasta el 2026. Para el 2025, Citi ahora espera un crecimiento de reservas del 14% frente al 21%, o un 4% por debajo del consenso. La firma espera un crecimiento de reservas del 10% en el 2026, que es un 11% por debajo del consenso. “Creemos que el cambio refleja mejor cómo los inversores valorarán el patrimonio ahora que el crecimiento se está desacelerando”, escribió. – Samantha Subin

6:18 a.m.: Bank of America sube dos escalones a Robinhood. El rally de este año en Robinhood es real, según Bank of America. El analista Craig Siegenthaler mejoró la correduría en línea que se hizo famosa durante la locura de las acciones meme de 2021 a comprar desde bajo rendimiento. “Vemos el punto de entrada actual como lo opuesto de 2021 cuando iniciamos el Underperform después de su IPO dado (1) el aumento del compromiso minorista y el crecimiento orgánico acelerado; (2) apalancamiento operativo positivo después de grandes reducciones de gastos; (3) valoración atractiva”, escribió Siegenthaler. Las acciones de Robinhood han subido un 40.5% este año. Sin embargo, Siegenthaler elevó su precio objetivo a $24 desde $14, lo que implica un alza del 34% desde el cierre del jueves. “Tras el surgimiento de un nuevo mercado alcista el año pasado, hemos monitoreado un rebote en múltiples métricas en Robinhood Markets (44% de crecimiento orgánico, utilización de préstamos de margen, actividad de trading/pago por flujo de órdenes +60% y/y) y esperamos que esto continúe hasta el 2026”, escribió el analista. – Fred Imbert

5:56 a.m.: Morgan Stanley rebaja la calificación de Baidu, citando un débil panorama publicitario. Morgan Stanley se mantiene en la línea de banda en las acciones de Baidu ya que la compañía de Internet china se prepara para un débil crecimiento publicitario. “El ingreso central de Baidu +4% YoY en 2Q, y el débil panorama publicitario sigue presente”, escribió el analista Gary Yu, quien rebajó las acciones a igualar el peso de los ingresos de pesa a ligera. “Las acciones han subido un 17% pero vemos que hay limitados catalizadores a corto plazo”. Yu espera que este preocupante panorama publicitario continúe en los próximos trimestres debido a un débil entorno macroeconómico y a un gasto que depende de un repunte de las pequeñas y medianas empresas. El cambio de la IA generativa de la búsqueda tradicional también ha presionado la retención del usuario y ha tenido un comienzo lento. “El crecimiento en la nube se acelerará pero la monetización de la IA aún está en una etapa inicial”, escribió. Junto con la rebaja, Morgan Stanley redujo su precio objetivo a $125 desde $140 por acción, reflejando un 11% de alza desde el cierre del jueves. Yu también revisó las estimaciones de beneficio operativo no GAAP para el 2024 y el 2025. – Samantha Subin

5:48 a.m.: Macquarie mejora a JD.com, dice que las acciones han ‘tocado fondo’ La perspectiva está mejorando para las acciones de JD.com, según Macquarie. La analista Ellie Jiang mejoró las acciones de comercio electrónico chinas a sobreponderar desde neutrales, diciendo que las acciones han “tocado fondo” después de un “período de transición de un año”. “Después de un año de reestructuración organizativa, creemos que JD ha entrado ahora en una nueva etapa con categorías principales como electrónica/electrodomésticos y mercadería general que muestran señales de recuperación”, escribió. “Los ingresos minoristas de JD volvieron a subir un 6.8% en el primer trimestre del 2024 desde el 3.4% en el trimestre anterior, reforzando la fuerte presencia de JD en el mercado minorista chino”. Las acciones de JD.com han caído alrededor del 8% en el último año. Jiang aumentó el precio objetivo de las acciones listadas en EE. UU. a $40 desde $26, lo que representa aproximadamente un 17% de alza desde el cierre del jueves. Mirando hacia el futuro, Jiang espera que JD.com se beneficie de una recuperación en las categorías principales, una expansión en su base de comerciantes y un aumento en las compras de los clientes. “A medida que JD se diferencia entre sus pares de comercio electrónico con una estrategia centrada en la cadena de suministro, nos volvemos más optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de JD mientras mantenemos ganancias estables a pesar de la feroz competencia”, dijo. – Samantha Subin

5:48 a.m.: Jefferies sube a DuPont de Nemours Las acciones de DuPont están listas para obtener importantes ganancias por delante, según Jefferies. El analista Laurence Alexander mejoró al gigante químico a comprar desde mantener. También elevó su precio objetivo a $101 desde $78, lo que implica un alza del 30%. “El cambio cíclico favorable de DuPont se trata de volúmenes, no de márgenes. DuPont proporciona tanto apalancamiento operativo para el próximo ciclo en electrónica, construcción y fabricación, como apoyo para la expansión múltiple basada en la evolución de la cartera a través del cambio cultural y la selección de activos”, dijo Alexander. DuPont ha quedado rezagado en el mercado más amplio este año, subiendo menos del 1%, mientras que el S&P 500 ha subido un 11% a máximos históricos. Sin embargo, “la disciplina en torno al despliegue de FCF (un rendimiento promedio del 7.1% antes de dividendos) debería llevar a una narrativa constructiva en los próximos 2-3 años”, según Alexander. – Fred Imbert