New York Times publicaciones hoy – pistas, respuestas y spangram para el viernes 3 de mayo (juego #61)

Es hora de otra dosis diaria de Strands del NYT, el nuevo(ish) juego de palabras que te desafía a encontrar las respuestas temáticas dentro de una cuadrícula de letras. Sí, a veces puede ser complicado, pero a todos nos gusta un desafío, ¿verdad? Y si no, puedes desplazarte hacia abajo para obtener algunas pistas y las respuestas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strands hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Strands

Marc McLaren

Enlaces sociales de navegación

Editor en jefe global

NYT Strands hoy (juego #61) – pista #1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema del NYT Strands de hoy?

• El tema de NYT Strands de hoy es… ¿Un poco envidioso?

NYT Strands hoy (juego #61) – pista #2 – palabras clave

¿Cuáles son algunas buenas palabras clave hoy?

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas del juego.

• POSIT

• LOVE

• TICKLE

• JUICE

• STAND

• RUNG

NYT Strands hoy (juego #61) – pista #3 – spangram

¿Qué es una pista para el spangram de hoy?

• Cómelo para mantenerte saludable

NYT Strands hoy (juego #61) – pista #4 – posición del spangram

¿Dónde comienza y termina el spangram de hoy?

• Comienzo: izquierda, 6ta fila

• Fin: derecha, 5ta fila

Correcto, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strands hoy (juego #61) – las respuestas

Las respuestas del Strands de hoy, juego #61, son…

JUNGLE

PISTACHIO

FOREST

OLIVE

ARTICHOKE

EMERALD

SPANGRAM: GREENS

Mi calificación: Fácil

Mi puntuación: Perfecta

Este fue un juego de Strands directo para terminar la semana laboral (al menos para mí). La pista del tema realmente reveló el juego: la combinación de ‘sombra’ y ‘envidioso’ inmediatamente me sugirió ‘verde’, así que busqué eso y encontré el spangram de inmediato. Con el tablero ahora dividido en dos, las permutaciones para cada letra se redujeron, y fue un trabajo sencillo encontrar PISTACHIO y JUNGLE en la parte inferior, FOREST y EMERALD en la parte superior.

OLIVE me llevó un tiempo por alguna razón, y no sé si ARTICHOKE incluso se me habría ocurrido si el tablero no estuviera tan lleno para cuando llegué a él, pero en general fue fácil.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Recibe las mejores ofertas disponibles en tu bandeja de entrada, además de noticias, reseñas, opiniones, análisis y más del equipo de TechRadar.

Respuestas del NYT Strands de ayer (jueves 2 de mayo, juego #60)

CLOWNFISH

SKUNK

CHIPMUNK

TIGER

BUMBLEBEE

ZEBRA

SPANGRAM: RAYADO

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, después de Wordle y Connections. Actualmente está en Beta y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás luchando por vencerlo cada día.