Un hombre intentó cruzar ilegalmente la frontera a nado hacia Hungría y tuvo que pedir ayuda.

Un hombre que casi se ahoga en el río Tisza

Un hombre que esperaba cruzar a nado el río Tisza en la región de Zakarpattia Oblast para llegar a Hungría fracasó y tuvo que llamar a los rescatistas, reportó el Servicio de Guardia Fronteriza del Estado de Ucrania (SBGS) en Telegram el 27 de enero.

Según el SBGS, el hombre planeó una ruta a Hungría utilizando una aplicación de navegación. Sin embargo, al cruzar el río, la corriente lo derribó y lo llevó río abajo. Tuvo la suerte de lograr agarrarse a algunas ramas en la orilla y llamar a los rescatistas.

Los guardias fronterizos dijeron que lo ayudaron a salir del agua y lo llevaron a su unidad para que se calentara.

El 10 de enero, el Servicio de Guardia Fronteriza del Estado informó que 19 personas se habían ahogado en el Tisza desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania.

En diciembre de 2023, el gobierno registró un nuevo proyecto de ley que aumentaba las sanciones por evadir la movilización. Propone aumentar las multas y las penas de prisión para los desertores.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine