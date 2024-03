Una vez más hacia la manzana /Épico/ Violación de la Comisión Europea, Queridos amigos, una vez más.Translation: Una vez más hacia la manzana /Épico/ Violación de la Comisión Europea, Queridos amigos, una vez más.

Tuesday, 11 de marzo de 2024

Hace tres semanas, cuando Epic Games anunció la aprobación de Apple para una nueva cuenta de desarrollador de Apple, bajo la filial sueca de Epic, y su intención de utilizar esa cuenta para crear un mercado de aplicaciones de Epic Games Store en la UE, la suposición era que había sido aprobada a un alto nivel dentro de Apple. Parecía bastante seguro asumir que nadie en Apple había olvidado quién es Epic, y eso fue ciertamente cómo Epic lo presentó, comenzando con Tim Sweeney describiéndolo con gracia como “un gesto de buena fe de Apple en medio de nuestra cataclísmica batalla antimonopolio”.

Entonces, la sabiduría convencional sobre lo que ha ocurrido a partir de entonces es la siguiente:

Epic, viendo la oportunidad ofrecida por el plan de cumplimiento de DMA de Apple en la UE, solicita a Apple una nueva cuenta de desarrollador para crear un mercado en la UE.

Altos ejecutivos de Apple, quizás Phil Schiller, jefe de la App Store, personalmente, consideran la petición y, a pesar de haber prohibido previamente la cuenta de desarrollador de Fortnite de Epic Games en 2020 por el truco del caballo de Troya de pagos in-app, deciden concederla.

Epic anuncia sus planes.

Apple luego revoca la nueva cuenta de desarrollador de Epic, citando otros tweets recientes de Sweeney en los que critica duramente el plan de cumplimiento de DMA de Apple.

Epic hace pública la correspondencia de Schiller (correo electrónico a Sweeney, solicitando garantías) y del abogado de Apple (carta [pp. 1 y 2] a los abogados de Epic, terminando oficialmente la nueva cuenta y, por lo tanto, frustrando brevemente los planes de Epic para su propio mercado en la UE.

Todos, asumiendo en su mayoría el punto 2 de esta lista, ven esto como una reacción sorprendentemente susceptible por parte de Apple a los comentarios públicos que critican los planes de Apple. “Todos” aquí incluye al comisario de la CE Thierry Breton, quien tuitea que está abriendo inmediatamente una investigación.

Bajo esta presión, Apple cede y restablece la nueva cuenta creada recientemente de Epic y acepta permitir que el mercado de Epic Games Store proceda.

Esta lista es en gran medida cierta, pero el problema es el punto 2. Epic, bajo la suposición o esperanza de que el DMA exigía a Apple permitirles abrir una tienda, simplemente completó el formulario de inscripción en el sitio web de desarrollador de Apple y pagó la tarifa anual de $99. Según Sweeney, respondiendo a una pregunta mía esta noche en Twitter/X, eso fue el viernes 9 de febrero, y su cuenta fue aprobada el siguiente lunes 12 de febrero. Epic hizo su anuncio público de que tenía la intención de crear una Epic Games Store para iOS en la UE el viernes 16 de febrero.

Ese anuncio, aparentemente, fue de hecho la primera vez que los planes de Epic llegaron a la atención del liderazgo de Apple. El correo electrónico de Schiller a Sweeney se envió el viernes siguiente, 23 de febrero, y concluyó:

Usted ha declarado que permitir la inscripción de Epic Games Suecia en el Programa de Desarrolladores es “un gesto de buena fe de Apple”. Te invitamos a proporcionarnos una garantía por escrito de que también estás actuando de buena fe, y que Epic Games Suecia, a pesar de tus acciones públicas y retórica, cumplirá con todos sus compromisos. En términos sencillos e inequívocos, por favor, explíquenos por qué deberíamos confiar en Epic esta vez.

No tiene sentido que Schiller haya preguntado eso el 23 de febrero si algún alto ejecutivo de Apple hubiera considerado las implicaciones, incluida la historia de no cumplimiento performativo de Epic con los términos de la App Store, y aprobado explícitamente la nueva cuenta de desarrollador de Epic dos semanas antes. Florian Mueller fue el primer observador en señalar esto, en una publicación en su nuevo sitio Games Fray el 6 de marzo, el miércoles pasado:

La concesión original de la cuenta de desarrollador parecía ser una señal de una posible mejora en su relación, pero eso puede haber sido el resultado de un descuido en lugar de una decisión consciente por parte de los ejecutivos y abogados de Apple de dar a Epic una oportunidad de demostrar ser un operador fiable de tiendas de aplicaciones en la UE. Justo después de que se anunciara la cuenta de desarrollador (16 de febrero de 2024), la subsidiaria sueca de Epic solicitó una cita de consulta de DMA, y cinco días después aparentemente vio que la solicitud había sido rechazada. Esas consultas son ofrecidas por Apple a organizaciones interesadas en ejercer ciertos derechos bajo el DMA con miras a tiendas de aplicaciones alternativas. El hecho de que no fueran a hablar con Epic al respecto ya era un primer signo negativo.

Stephen Warwick, informando para iMore, siguió la especulación de Florian y la confirmó:

Apple ha confirmado a iMore que Epic Games Suecia ingresó al

PDVA sin ninguna revisión ejecutiva por parte de Apple,

confirmando la sospecha de Mueller.

Para ser claro, independientemente de la revisión ejecutiva, “Apple” había aprobado la cuenta de desarrollador de Epic Games Suecia. Pero esa aprobación aparentemente fue automatizada, o en su mayoría automatizada, y solo después de eso los ejecutivos y abogados de Apple se involucraron en un intercambio de opiniones con Epic sobre garantías de futura cumplimiento con las pautas de DMA de Apple.

Entonces, el verdadero orden de los eventos es algo así:

Epic Games Suecia se inscribe en el programa de desarrolladores en línea y recibe la aprobación después del fin de semana.

Epic presume, de manera razonable, que esto significa que tienen luz verde. Es muy a la manera de Apple simplemente conceder la nueva cuenta sin ningún contacto personal. Epic sabe que Apple está haciendo esto a regañadientes, porque Apple mismo ha dejado claro que no está de acuerdo con ninguna de las demandas de la DMA.

Epic anuncia su plan para una tienda de juegos de iOS.

Ahora Schiller y otros en el liderazgo de Apple reflexionan sobre la cuestión de qué hacer, y una semana después Schiller envía un correo electrónico a Sweeney.

Sweeney responde afirmativamente, respondiendo a Schiller: “Epic y sus subsidiarias actúan de buena fe y cumplirán con todos los términos de los acuerdos actuales y futuros con Apple, y estaremos encantados de proporcionar a Apple cualquier garantía adicional específica sobre el tema que desee.”

Apple considera que eso es insuficiente, pensando algo así como “Estos tipos se quejaron incesantemente sobre la App Store antes de hacer su truco de Fortnite IAP, y los prohibimos permanentemente por una buena razón en ese momento. Ahora se están quejando igualmente incesantemente sobre nuestros planes de cumplimiento de DMA, por lo que es igual de probable que vuelvan a hacer un truco infractor de reglas si les concedemos una cuenta de desarrollador para dirigir un mercado en la UE. Nada ha cambiado con Epic, así que a la porra, siguen sin merecer estar en el programa de desarrolladores.”

Es decir, mientras que Apple como institución concedió, revocó y bajo presión pública reinstaló la nueva cuenta de Epic, desde la perspectiva del liderazgo de Apple, solo revocaron una nueva cuenta que había sido creada a través de un sistema automatizado, no por críticas, per se, sino por la misma razón por la cual la cuenta de desarrollador de Fortnite de Epic permanece revocada y Fortnite sigue no disponible en las plataformas de Apple en todo el mundo: por el truco del caballo de Troya de pagos in-app de Fortnite de 2020. Los tweets “coloridos” citados por Schiller y que mencionó el abogado de Apple se mencionaron como prueba de que Epic no había cambiado, no como la razón de la revocación de la nueva cuenta.

Estoy gritando al viento al escribir sobre esta distinción algo sutil, porque la sabiduría convencional no va a cambiar. Casi todo el mundo que preste atención a esto seguirá creyendo, para siempre, que los ejecutivos de Apple concedieron a Epic una nueva cuenta de desarrollador y luego la revocaron porque Tim Sweeney tuiteó cosas que a Apple no le gustaban sobre sus planes de DMA.

La conclusión sigue siendo la misma que concluí el viernes: Apple jugó terriblemente todo este asunto. El formulario automatizado de inscripción en el programa de desarrolladores, el que dio a Epic la impresión de que se les había concedido permiso expreso para proceder con la construcción de un mercado de iOS para la UE, es de Apple. Toda la burocracia de la App Store es de Apple. (O como Sweeney llamó acertadamente esta noche, “la App DMV de Apple”.)

Al comienzo de la carta del abogado de Apple, Mark Perry, que termina la nueva cuenta de desarrollador de Epic, deja al descubierto el pensamiento de Apple:

En el pasado, Epic ha denigrado los términos del desarrollador de

Apple, incluido el Acuerdo de Licencia del Programa de

Desarrolladores (DPLA) como preludio para romperlos.

Para los ejecutivos de Apple, podría tener sentido citar en su correspondencia con Epic su continua denigración de los términos del desarrollador de Apple, como evidencia de que Epic sigue siendo renuente poco confiable. Sin embargo, para casi todos fuera de Apple Park, especialmente (a) los desarrolladores de terceros que han estado, durante años, amargándose con las políticas de la App Store de Apple; y (b) los comisarios de la CE, que están asando alegremente a Apple como un objetivo regulatorio y disfrutando de la publicidad resultante, no parece una política de “No vamos a restablecer los privilegios del Programa de Desarrollador a un infractor probado cuyo objetivo declarado era entonces, y sigue siendo ahora, romper nuestro control sobre nuestra propia plataforma”, sino más bien una política retaliativa de “Terminaremos la cuenta de cualquier desarrollador que hable en contra de nosotros”.

Que Apple no pudiera ver cómo esto se jugaría es problema de ellos.