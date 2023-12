Un fan ha recreado todo el tráiler de GTA VI dentro de GTA V

El tráiler de revelación de GTA VI de Rockstar ha recibido el tratamiento de remake, pero quizás no de la manera que hubieras pensado. Un fan emprendedor se ha propuesto recrear el tráiler utilizando imágenes dentro del juego de GTA V.

Solo el deseo de completar un proyecto así hace que este tráiler sea impresionante. Pero lo que realmente le da ese atractivo visual para destacarse es el esfuerzo que el creador hizo para que fuera lo más fiel posible. Primero, aclaremos algunas cosas aquí. Es muy claro que no se podía hacer que cada fotograma se viera exactamente como lo que Rockstar publicó en el tráiler oficial. Por un lado, el motor del juego es diferente, por lo que los gráficos lucen antiguos. Pero eso no significa que el remake del tráiler de GTA VI no luzca muy parecido.

De hecho, es sorprendentemente cercano. Tanto que te hace preguntarte cuánto tiempo se llevó poner esto todo junto. Obviamente, fue menos de unas semanas. Ya que Rockstar solo lanzó oficialmente el tráiler de revelación de GTA VI el 4 de diciembre. Dicho esto, es completamente posible que este remake del tráiler haya tomado desde el momento en que se lanzó el tráiler oficial hasta esta semana. Ya que fue publicado hace solo un par de días.

El remake del tráiler de GTA VI sirve como una comparación visual

Debido a que los dos tráilers están tan cerca, el remake creado por RavenwestR1 sirve como una gran comparación visual. Puedes ver tanto el tráiler oficial como el remake e imaginar cuánta mejora va a ofrecer GTA VI en cuanto a gráficos.

Después de todo, GTA V se lanzó originalmente en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Dicho esto, RavenwestR1 hizo el tráiler utilizando la versión de PC del juego, que es notablemente mejorada visualmente en comparación con el lanzamiento original. Sin embargo, puedes notar cuánto salto será GTA VI desde GTA V, incluso en el estado actual de GTA V.

Si te preguntas cómo RavenwestR1 creó el tráiler, parece que usaron una serie de mods diferentes. También mencionaron que la actualización Chop Shop del juego retrasó su progreso al causar bloqueos con todos los mods utilizados. En resumen, fue un trabajo de amor que solo un verdadero fan dedicado crearía, ya que tuvo que lidiar con constantes bloqueos y una reinstalación completa del juego.

Si estás interesado en verlos, puedes ver tanto el remake del tráiler como los videos de comparación lado a lado a continuación.