Para Todo de MKBHD – Stratechery por Ben Thompson

Los aniversarios son extraños: nadie más que los involucrados tiene razón para saber que existen, lo que los hace fáciles de pasar por alto; por ejemplo, el año pasado en su mayoría ignoré el décimo aniversario de Stratechery porque estaba más ansioso por escribir sobre ChatGPT consiguiendo una computadora. Eso deja hoy, 16 de abril, como mi última oportunidad para marcar un aniversario de estaño: hace diez años Stratechery agregó una opción de suscripción, convirtiendo este trabajo en mi trabajo de tiempo completo.

Fue, para dejar constancia, un día miserable: tenía un plan complicado de ofrecer diferentes experiencias en el sitio para suscriptores y no suscriptores: los primeros recibirían actualizaciones diarias de lista de enlaces (al estilo de Daring Fireball) mientras que los últimos seguirían teniendo acceso a Artículos más extensos; deseche el concepto dos días después a favor de simplemente enviar a los suscriptores un correo electrónico diario, y así nació el modelo de boletín de pago.

Ese accidente de la historia resultó ser la razón por la que este aniversario es realmente más significativo para mí: aunque soy más conocido por Stratechery, estoy igualmente orgulloso del modelo de boletín de pago: servicios como Substack se basaron en Stratechery, y me complace que tantos escritores estén ganándose la vida conectándose directamente con los lectores.

Por supuesto, los boletines no son el único medio donde esto sucede (y, de hecho, nunca he visto a Stratechery como un boletín; es un blog que puedes leer por correo electrónico); también hay podcasts (a los que Stratechery se ha expandido) y YouTube (¡dale me gusta y suscríbete a los canales de Stratechery y Sharp Tech!). El rey de este último, al menos en tecnología, es Marques Brownlee, también conocido como MKBHD.

The Humane AI Pin

Humane presentó el Pin AI portátil en una charla de TED hace 11 meses, pintando la visión de un futuro sin pantallas, impulsado por la IA. Yo, para dejar constancia, estaba bastante escéptico: la mayoría de las nuevas categorías tecnológicas se superponen con lo que vino antes, en lugar de reemplazarlo directamente; la propuesta de Humane de un dispositivo portátil completamente independiente del teléfono en tu bolsillo parecía poco probable que tuviera éxito. Aún así, estaba animándolos: aplaudo a cualquier empresa que intente construir algo nuevo, y la IA abre la puerta a nuevas experimentaciones.

Desafortunadamente, la semana pasada salieron las críticas del Pin AI y fueron universalmente terribles; el titular de The Verge resumió el sentimiento: Reseña del Pin AI de Humane: ni siquiera cerca. David Pierce escribió:

Llegué a esta reseña con dos preguntas importantes sobre el Pin AI. La primera es la de escala: ¿es realmente esto… algo? Después de casi dos semanas de pruebas, me he dado cuenta de que en realidad hay muchas cosas para las cuales mi teléfono realmente falla. A menudo, todo lo que quiero hacer es consultar la hora o anotar algo o escribir un mensaje de texto a mi esposa, y termino atrapado en TikTok o mi correo electrónico o cualquier notificación no deseada que esté ahí en mi pantalla. Además, ¿alguna vez has pensado en cuántas veces tus manos están ocupadas con compras / ropa / correas / niños / volantes, y qué molesto / inseguro es intentar equilibrar tu teléfono al mismo tiempo? He aprendido que hago muchas cosas en mi teléfono que podría hacer en otro lugar. Así que, sí, esto es algo. Tal vez algo importante. Los modelos de IA no son lo suficientemente buenos para manejarlo todo todavía, pero he visto destellos de lo que está por venir que me hacen ser optimista sobre el futuro.

Eso plantea la segunda pregunta: ¿deberías comprar esta cosa? Esa es fácil. Nope. Nuh-uh. De ninguna manera. El Pin AI es una idea interesante que está tan completamente inacabada y tan totalmente defectuosa de tantas maneras inaceptables que no se me ocurre a quién le recomendaría gastar los $699 por el dispositivo y la suscripción mensual de $24.

Brownlee estuvo de acuerdo; dijo al comienzo de su reseña en YouTube:

Así que este es el Pin AI de Humane. Es un producto completamente nuevo en un factor de forma de un ordenador portátil ultrafuturista. En un momento de todos estos gadgets locos y de Vision Pro y de gafas inteligentes, es tan genial que tengamos tantos productos de primera generación realmente nuevos como este para probar

Desafortunadamente también es el peor producto nuevo que he revisado en su estado actual. Hay tantas cosas malas en él. Es tan malo, de hecho, que creo que realmente distrae entender cuál es el punto del dispositivo a medida que avanzamos, así que tendré que separarlo para este video. Primero, te diré qué es y qué se supone que debe hacer, y luego te diré cuál ha sido mi experiencia usándolo.

Brownlee procedió a hacer justamente eso: presentó la visión de Humane, detalló lo mal que la cumplió (incluido el probable defecto fatal inherente a su decisión de pretender que los teléfonos inteligentes no existen), y concedió que las futuras actualizaciones de software podrían mejorar la experiencia. Me pareció una revisión justa y brutal, pero lo que molestó a algunas personas fue el título y la miniatura:

Considero que es poco ético decir esto cuando tienes 18 millones de suscriptores.

Es difícil de explicar, pero con gran alcance viene una gran responsabilidad. Potencialmente matar el proyecto incipiente de otra persona huele a descuido.

Primero, no hacer daño. pic.twitter.com/xFft3u2LYG

— Daniel Vassallo (@dvassallo) 15 de abril de 2024

No tuiteo mucho estos días, si quieres uno de mis consejos para durar más de una década, ese es uno de ellos, por mi propia paz mental más que nada; pero el sentimiento de Vassallo me molestó lo suficiente como para enviar una respuesta:

El alcance de Marques es una función de decir la verdad. No siempre tuvo 18 millones de suscriptores, pero tuvo su integridad desde el principio. Esperar que abandone eso es lo único que resulta “poco ético, casi desagradable”. https://t.co/UysMnuIctS

— Ben Thompson (@benthompson) 15 de abril de 2024

Honestamente creo que este aniversario estaba en mi mente: recuerdo cuando comencé, con solo unos cientos de seguidores en Twitter, armado con nada más que mis opiniones honestas sobre tecnología; mi única esperanza era que esas opiniones fueran lo suficientemente originales y valiosas como para construir una audiencia. Que lo lograran no disminuyó el deseo de ser honesto; de hecho, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los creadores a medida que crecen es mantener su filo incluso cuando saben que la gente realmente está prestando atención a lo que tienen que decir.

Responsabilidad de MKBHD

El tweet más interesante de Vassallo, sin embargo, y el que inspiró este artículo, fue este intercambio en respuesta a su tweet original:

MKBHD no es el mercado. Él influencia significativamente el mercado.

Si una sola persona puede afectar el precio de las acciones de una empresa, generalmente restringimos lo que pueden decir o cuándo. MK debería ser consciente del poder sin restricciones que tiene (por ahora).

— Daniel Vassallo (@dvassallo) 15 de abril de 2024

Ignoremos el vagamente amenazante “por ahora”; Vassallo está tocando algo profundo sobre Brownlee, que yo mismo entiendo íntimamente: lo que Internet ha hecho posible de forma única es la lealtad total a tus clientes, y eso es amenazante.

Comencemos conmigo: cada dólar de ingresos que tengo proviene de mis suscriptores, todos los cuales pagan el mismo precio. Si a alguien no le gusta lo que escribo, facilito la cancelación de la suscripción; si me acusan de escribir por favor o por ganancias ilegítimas, con gusto los doy de baja yo mismo y les devuelvo su dinero. Después de todo, usar la respuesta de Brownlee a Vassallo:

Discrepamos sobre cuál es mi trabajo

— Marques Brownlee (@MKBHD) 15 de abril de 2024

Mi trabajo es hacer felices a mis suscriptores, y la mejor manera que he encontrado de hacer eso es mantenerme lo más fiel posible a lo que me propuse al principio: escribir cosas que sean originales y valiosas. Cuando tengo éxito, estoy feliz, y los números se encargan de sí mismos; cuando publico algo con lo que no estoy contento, tengo problemas para dormir. Cuando las empresas de tecnología o inversores o cualquier otra persona está enojada, soy libre de no prestarles atención.

Sin embargo, Brownlee es, como señala Vassallo, algo completamente diferente: 18 millones de suscriptores es un número increíble, incluso si solo, “solo”, 3.5 millones de personas han visto su video de Humane. Si el Pin AI de Humane no estaba ya muerto en el agua, es justo decir que @levelsio tiene razón:

Quién, sin embargo, tiene la culpa y quién se benefició? Seguramente la responsabilidad del Pin AI de Humane recae en Humane; las personas que se beneficiaron de la honestidad de Brownlee fueron sus espectadores, las únicas personas a las que Brownlee debe algo. Considerar esta reseña, o simplemente el título, como “desagradable” o “poco ético” respecto a Humane, una entidad reconocible, es considerarla de más valor que los 3.5 millones de individuos que vieron la reseña de Brownlee.

Este es uno de los desafíos de la escala: Brownlee tiene tantos espectadores que es casi más fácil pretender que son una masa no importante. Sin embargo, Brownlee tiene éxito porque recuerda que su trabajo no es hacerlo fácil con las empresas individuales, sino informar a los espectadores individuales que tomarán decisiones individuales sobre gastar $700 en un producto que no funciona. Gracias a Internet, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad o incentivo para hacer algo más.

Medios y el Internet

Aunque Stratechery mayoritariamente cubre tecnología, también paso mucho tiempo en los medios; en los primeros días de Stratechery, esto principalmente significaba periódicos, y mi argumento era que en realidad era un ángulo particularmente útil sobre el impacto de la tecnología en general: el hecho de que los periódicos fueran texto significaba que sintieron el impacto de Internet casi de inmediato, efectos que, a medida que los dispositivos se hacían más potentes y ubicuos, y el banda ancha más rápida y confiable, impactarían todo. Y, por supuesto, Stratechery era un producto escrito, así que tenía un interés en el juego.

Con ese fin, escribí una serie de artículos en los días previos al 16 de abril de 2014, sentando las bases de por qué pensaba que mi oferta de suscripción funcionaría. El último de estos se titulaba Los Periódicos Están Muertos; Viva el Periodismo, donde escribí:

¿Recuerdas cómo se fundó el New York Times como un medio para ganar dinero? Después del primer año, el periódico tenía una circulación de 26,000 en una ciudad de más de medio millón, pero había incurrido en costos de capital iniciales de $50,000 y gastos del primer año de $78,000 (en dólares de 1851; el equivalente moderno sería $1.4 millones y $2.2 millones respectivamente). Compara eso con este blog (que, por feliz coincidencia, cumple un año mañana, lo que hace esta comparación oportuna): FiveThirtyEight y el Fin del Promedio, el primer artículo de esta serie, ha sido leído por más de 30,000 personas; mientras tanto, he gastado menos de $2,000. Más lectores, mucho menos dinero.

Puedes considerar la comparación injusta —todo un equipo de un periódico creando una edición diaria en comparación con un blogger solitario publicando un artículo—, pero la injusticia es el punto. Nadie comparte mi artículo porque es de Stratechery, pero, entonces de nuevo, nadie comparte un artículo hoy solo porque es del New York Times; lo único que importa es el artículo individual y su valor para el lector y el potencial compartidor. Como escritor, esto es asombroso. En cuanto a la atención del lector, ¡estoy compitiendo en igualdad de condiciones con el New York Times! Desafortunadamente para el New York Times, cuando se trata de ganar dinero, están compitiendo contra Google y Facebook. Más angustiante, sin embargo, cuando se trata de costos, están compitiendo contra los últimos 150 años. Todo, desde las imprentas hasta ventas y marketing, es una carga muerta si la publicidad no es un modelo sostenible.

El New York Times ha logrado, para su inmenso crédito, averiguar cómo llegar directamente a los lectores; la mayoría de los otros periódicos han luchado: las estructuras de costos que se basaban en poseer imprentas y camiones de reparto simplemente no tienen sentido en un mundo donde la distribución es gratuita.

La distribución gratuita, por otro lado, hizo posible Stratechery: solo necesitaba escribir contenido convincente en mi propio sitio web. Brownlee, por otro lado, obtuvo su distribución gratuita de YouTube (y, en la medida en que quieras quejarte sobre su título preciso pero llamativo, las realidades del algoritmo de YouTube, el único incentivo que Brownlee necesita para responder, se vislumbra). El punto clave es que él podía hacer todo lo demás por su cuenta, comenzando con la cámara web de su laptop HP Pavilion con la que grabó su primer video:

Hoy en día, Brownlee tiene un estudio de última generación y un equipo, pero el principio fundamental permanece: en los medios de comunicación, una persona puede hacerlo todo, y construir un negocio próspero que haga que todos, desde Humane hasta Apple, se preocupen profundamente por lo que él o ella tiene que decir, mucho más de lo que les importa cualquier publicación tradicional.

AI y la Inteligencia

Mencioné al principio que el año pasado escribí sobre ChatGPT obtiene una computadora en lugar de una publicación de aniversario; ese artículo, que se construyó en torno al anuncio de OpenAI de los complementos de ChatGPT (ahora descontinuados), trataba sobre la naturaleza del cerebro y cómo se comparaban o no los grandes modelos de aprendizaje.

Las computadoras son deterministas: si el circuito X está abierto, entonces la proposición representada por X es verdad; 1 más 1 siempre es 2; hacer clic en “atrás” en tu navegador te sacará de esta página. Por supuesto, hay una gran cantidad de abstracciones y una enorme cantidad de lógica entre un transistor individual y cualquier acción que podamos tomar con una computadora – y un número efectivamente infinito de posiciones para errores – pero el modelo mental apropiado para una computadora es que hacen exactamente lo que se les indica (de hecho, un error no es la computadora cometiendo un error, sino una manifestación de que el programador le indicó a la computadora que hiciera lo incorrecto).

Ya mencioné a Chat y ChatGPT; el 14 de marzo, Anthropic lanzó otro asistente de inteligencia artificial llamado Claude: aunque el anuncio no lo indica explícitamente, supongo que el nombre es en honor al mencionado Claude Shannon. Esto es ciertamente un noble gesto — las contribuciones de Shannon a la teoría de la información se extienden mucho más allá de lo que Dixon presentó anteriormente—, pero también se siente desubicado: mientras técnicamente hablando, todo lo que un asistente de IA está haciendo está compuesto en última instancia por 1s y 0s, la forma en que operan emergen de su entrenamiento, no se prescribe, lo que conduce a la sensación de experiencia que es fundamentalmente diferente de las computadoras lógicas —algo casi humano— lo