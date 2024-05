Agencia de ayuda Palestina de la ONU dice que israelíes incendiaron la sede.

El jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) dijo que los israelíes incendiaron dos veces el perímetro de la sede de la agencia en Jerusalén Este el jueves.

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que tanto el personal de la UNRWA como de otras agencias de la ONU estaban presentes cuando ocurrieron los incidentes.

Dijo que no hubo víctimas entre el personal de la ONU, pero los incendios causaron daños “extensos” en el área exterior del recinto.

“Nuestro director, con la ayuda de otros empleados, tuvieron que apagar el fuego ellos mismos ya que los extinguidores de incendios y la policía israelíes tardaron un tiempo en llegar”, dijo Lazzarini en una publicación del jueves en la plataforma de redes sociales X.

Lazzarini dijo que el recinto permanecerá cerrado “hasta que se restablezca la seguridad adecuada”.

La ONU confirmó el incidente en X, escribiendo: “Los humanitarios no son un objetivo”.

Israel ha criticado a la UNRWA en los últimos meses, acusando a algunos de los empleados de la UNRWA de estar involucrados en el ataque terrorista del 7 de octubre en el sur de Israel que mató a alrededor de 1,200 israelíes.

Un informe independiente, publicado en abril, no encontró que la UNRWA estuviera comprometida por grupos externos o hubiera fallas sistémicas en la neutralidad. La ex Ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, quien lideró la investigación, dijo que la agencia tiene “oportunidades de mejora” y que tiene algunos problemas de neutralidad, pero los mecanismos de la agencia son “elaborados”.

La UNRWA ha sido un recurso esencial para los palestinos en Gaza, ya que la agencia proporciona alimentos, refugio, medicinas y otros suministros.

Lazzarini afirmó que los “extremistas israelíes” han estado protestando en el recinto durante los últimos dos meses. Esta semana, la protesta fue “violenta” y se lanzaron piedras al personal de la ONU.

“Durante los últimos meses, el personal de la ONU ha sido objeto regularmente de acoso e intimidación. Nuestro recinto ha sido gravemente vandalizado y dañado”, dijo en X. “En varias ocasiones, extremistas israelíes han amenazado a nuestro personal con armas”.

“Es responsabilidad del Estado de Israel, como potencia ocupante, garantizar que el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas estén protegidos en todo momento”, dijo.

