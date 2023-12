Ucrania y Lituania unen fuerzas para eliminar la candidatura de Rusia a la junta de vigilancia de armas químicas

Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Lituania trabajaron juntos para destituir a Rusia del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), donde tradicionalmente ha tenido gran influencia.

Fuente: un artículo de European Pravda, “Not Just the OSCE: Ukraine’s Three Diplomatic Victories Over Russia in a Week”

Detalles: Tres asientos en el Consejo Ejecutivo de la OPAQ estaban vacantes este año en la asignación de Europa del Este y fueron disputados por Polonia, Ucrania y Rusia. Por lo general, los candidatos se acuerdan de antemano, pero otros países tienen la oportunidad de postularse en una votación general.

Por lo tanto, Dmytro Kuleba y Gabrielius Landsbergis acordaron que Lituania aprovecharía esta oportunidad y se postularía como candidato. Después de eso, los dos ministros comenzaron a trabajar juntos para asegurar que Lituania obtuviera un resultado no nulo en la votación.

“Con las papeletas en la OPAQ, no sabes cómo han decidido votar los demás”, dijo un diplomático ucraniano familiarizado con el asunto a European Pravda. “Y el efecto de sorpresa funcionó: muchas personas decidieron votar tanto por Lituania como por Ucrania pensando que Rusia de todos modos saldría adelante, y estaríamos del ‘lado correcto’. Como resultado, Rusia no logró ganar suficientes votos, lo que sorprendió a muchos.”

En la votación para los miembros del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, Ucrania recibió 126 votos, Polonia 123, Lituania 76 y Rusia 65. Es decir, los votos “rusos” se dividieron por la mitad y no a favor de Rusia.

Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que su derrota en la OPAQ fue causada por “presión política sin precedentes, chantaje financiero y económico, y con demasiada frecuencia, amenazas directas por parte del ‘occidente colectivo’ a los Estados miembros que podrían apoyar a nuestro país”.

“Aunque en realidad, la razón es más probable que sea la confianza excesiva rusa”, concluye Serhii Sydorenko, editor de European Pravda.

Antecedentes:

En noviembre, Rusia no logró ser elegida para la Junta Ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por primera vez.

Antes de eso, el representante de Rusia no fue elegido para la Corte Internacional de Justicia por primera vez: perdió ante el representante de Rumania, el ex Ministro de Relaciones Exteriores Bogdan Aurescu.

