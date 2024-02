Ministerio de Defensa y comandantes de las Fuerzas Armadas mantienen conversaciones con líderes de la OTAN sobre planes militares para 2024

El Jefe del Ministerio de Defensa Rustem Umerov y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, mantuvieron conversaciones con el Comandante Supremo Aliado de Europa, General Christopher G. Cavoli, y el Grupo de Asistencia de Seguridad-Ucrania, Teniente General Antonio A. Aguto, Jr., Umerov informó en Facebook el 14 de febrero.

“Una conversación clara y sustantiva,” dijo el Ministro.

“Discutimos nuestros planes militares para 2024. El Comandante en Jefe anunció las prioridades.

La optimización de la estructura de las Fuerzas Armadas, mejora de la calidad de los entrenamientos militares, personal adicional para las brigadas existentes y creación de nuevas, suministro regular de armas y equipamiento son las prioridades ucranianas,” agregó Umerov.

Las partes discutieron por separado el aumento constante de los activos de guerra electrónica para eliminar la amenaza de drones enemigos y garantizar la rotación de nuestros soldados en la primera línea.

“Hay mucho trabajo por hacer y decisiones por tomar, necesarias para nuestra victoria,” dijo Umerov.

Lea también: Los oficiales militares de mayor rango de Alemania visitan Kyiv por invitación de Zaluzhnyi el día de su destitución, se reúnen con Syrskyi.

