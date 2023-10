Tyson Fury vs Francis Ngannou: El peso pesado británico reclama una polémica victoria por decisión dividida sobre el ex luchador de la UFC.

Tyson Fury experimenta una remontada después de ser derribado por Francis Ngannou en el tercer asalto.

El campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, obtuvo una polémica victoria por decisión dividida sobre el ex luchador de UFC Francis Ngannou en Arabia Saudita.

Ngannou, de 37 años, puso a Fury en la lona en el tercer asalto después de conectar con un gancho izquierdo.

Pero mientras un juez lo puntuó 95-94 a favor de Ngannou, dos le dieron la victoria a Fury por 96-93 y 95-94.

El cinturón de peso pesado del CMB de Fury no estaba en juego.

“Eso definitivamente no estaba en el guion”, le dijo Fury a TNT Sports.

“Me golpeó por detrás de la cabeza [para el derribo]. No estaba herido. Me levanté y volví a mi boxeo.

“Es un hombre incómodo y un buen pegador y lo respeto mucho. Me ha dado una de las peleas más difíciles de los últimos 10 años”.

Ngannou, en su primera pelea profesional de boxeo, comenzó con cautela detrás del jab en el primer asalto, mientras que Fury parecía contento con un comienzo lento mientras trataba de entender a su oponente.

Fury sintió por primera vez el poder de Ngannou en el segundo asalto, cuando recibió un gancho izquierdo que le abrió un corte en la frente.

Fury lucía desprevenido y lento y cayó al lienzo en el tercer asalto cuando fue golpeado detrás de la oreja derecha con ese mismo golpe.

Tal vez todavía sintiendo el impacto de ese golpe, le costaba encontrar su ritmo hasta el quinto asalto, cuando atrapó a Ngannou con una combinación directa de uno-dos.

Después de un breve retroceso de Fury cuando comenzó a boxear a distancia y tuvo éxito con su jab, Ngannou volvió a comenzar a lanzar algunos golpes fuertes en los últimos asaltos.

Francis Ngannou participó en su primera pelea profesional de boxeo.

Parecía que las tarjetas de puntuación estaban en contra de Fury y parecía desesperado cuando se lanzó hacia adelante en el séptimo, donde erró el golpe a Ngannou y cayó de rodillas, considerado un resbalón en lugar de un derribo.

Ngannou boxeó de manera muy inteligente cuando pudo acortar la distancia, utilizando sus habilidades de MMA para agarrar y lanzar golpes al cuerpo y la cabeza.

El rostro de Fury llevaba el daño cuando sonó la campana final y la esquina de Ngannou levantó sus brazos con la expectativa de que estuviera a punto de lograr la sorpresa más grande en el boxeo.

Pero las tarjetas de puntuación cayeron polémicamente a favor del experimentado boxeador, quien ganó el cinturón conmemorativo “Riyadh champion” y extendió su récord invicto a 35 victorias, 34 por nocaut y un empate.

“Mi campamento de entrenamiento duró solo tres meses y medio y llegué a esto con una lesión”, dijo Ngannou. “Pero no quiero dar excusas. Veré qué puedo hacer a continuación para mejorar mi juego y volver aún mejor.

“Ahora sé que puedo hacerlo, prepárense. El lobo está en la casa”.

La victoria de Fury significa que un emocionante enfrentamiento con el campeón de peso pesado Oleksandr Usyk, quien posee los títulos de la AMB, la OMB y la FIB, y ha sido firmado, sigue en el horizonte.

Se ha sugerido una pelea de peso pesado indiscutible, la primera en la era de los cuatro cinturones, para el 23 de diciembre, sin embargo, Fury podría tener dificultades para recuperarse tan rápido debido a sus cortes y golpes.

Dos arenas y mucha ceremonia

Flowdan y Lil Baby actuaron juntos

La pelea en Riad se llevó a cabo en un ring separado y en una arena adyacente al resto de las peleas preliminares.

Las peleas preliminares se llevaron a cabo en un pequeño estadio al aire libre y concluyeron con un combate por el título de peso pesado británico entre Fabio Wardley y David Adeleye.

Después de un largo descanso, la multitud y los medios se trasladaron al estadio Boulevard Hall, con capacidad para 26,000 personas, para un espectáculo musical que parecía una mezcla entre el show de medio tiempo del Super Bowl y Eurovisión.

Duró aproximadamente 30 minutos, con el rapero londinense Flowdan, el ganador del Grammy Lil Baby y la cantante estadounidense Becky G actuando.

Cuando terminaron los actos musicales, el suelo se abrió y el ring se levantó desde el suelo, generando un gran rugido entre los presentes en la arena con capacidad para 20,000 personas.

Finalmente, ambos luchadores, luciendo coronas, se dirigieron al ring, pero solo después de sentarse cada uno en un trono de oro.

Un espectáculo lleno de estrellas de Arabia Saudita

Conor McGregor ha sido campeón de UFC en las divisiones de peso pluma y ligero

Cristiano Ronaldo se unió al equipo de la Liga Pro Saudí, Al-Nassr, en diciembre de 2022.

No ha faltado glamour en Riad esta semana con una multitud de celebridades reunidas para el evento.

¿Dónde más verías al ex campeón de peso pluma y ligero de UFC, Conor McGregor, sentado entre el ex delantero del Liverpool, Sadio Mané, quien ahora juega para Al-Nassr en la Liga Pro Saudí, y el ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand?

Muchas caras famosas del mundo de los deportes de combate se presentaron en gran número, con Manny Pacquiao, Ricky Hatton, Frank Bruno, Oscar de la Hoya y Prince Nazeem Hamed entre los que representaban al boxeo, mientras que los ex luchadores mixtos Chuck Liddell, Randy Couture, Junior dos Santos y Frank Mir estaban en primera fila.

Grandes futbolistas, presentes y pasados, también estuvieron entre la multitud, incluido el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, Cristiano Ronaldo, quien se apresuró al evento horas después de una victoria por 3-1 para Al-Nassr en Al-Feiha, junto con el ex internacional brasileño Ronaldo y el exdelantero del Real Madrid Figo.

El productor y diseñador de moda Kanye West y el rapero Eminem también hicieron el viaje a Riad.

El evento formó parte de la “Temporada de Riad”, un festival de eventos de entretenimiento que se celebra en la capital de Arabia Saudita desde 2019.

El gobierno de Arabia Saudita supuestamente pagó una gran suma de dinero para organizar el combate, pero la creciente participación del país en el deporte mundial ha sido objeto de controversia.

El deseo cada vez mayor de Arabia Saudita de albergar eventos deportivos de élite, incluidas peleas de boxeo, una carrera anual de Fórmula 1 y una candidatura para la Copa del Mundo 2034, ha sido objeto de escrutinio debido al pobre historial de derechos humanos del país.

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, dijo en septiembre que “no le importa” las acus