Los kenianos pobres se sienten devastados por las inundaciones y brutalizados por la respuesta del gobierno.

NAIROBI, Kenia (AP) — Winnie Makinda, 35, dice que está enfrentando la peor crisis y el momento más bajo de su vida debido a la respuesta del gobierno keniata a las inundaciones que devastaron su comunidad pobre en la capital de Nairobi.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra arrasaron a personas e inundaron hogares, matando al menos a 267 personas e impactando a más de 380,000, según estadísticas gubernamentales. Las inundaciones son alimentadas por lluvias inusualmente fuertes durante la temporada de lluvias de Kenia, que comienza en marzo y a veces se extiende hasta junio.

Las personas más afectadas son aquellas que viven cerca de ríos, incluido el río Mathare que atraviesa Nairobi.

Para salvar vidas en el futuro, el gobierno ordenó evacuaciones y la demolición de estructuras y edificios que se habían construido ilegalmente dentro de los 30 metros de las orillas de los ríos. Los funcionarios dicen que al menos 181,000 personas han sido trasladadas desde la semana pasada y que se han tomado medidas para proporcionar refugio temporal, comida y otros elementos esenciales.

Pero las demoliciones solo han provocado más sufrimiento, ya que los afectados dicen que se están llevando a cabo de manera caótica e inhumana. Al menos tres personas han muerto en la última semana cuando las excavadoras derribaron estructuras sobre ellos, según grupos de derechos humanos, familiares de los fallecidos y residentes que hablaron con The Associated Press.

Entre los fallecidos se encontraba Ian Otieno, de 17 años, el hijo de Makinda, quien fue aplastado cuando una excavadora derribó una pared de la iglesia Pentecostal Evangelística de África mientras él estaba adentro ayudando a salvar la propiedad.

“El conductor de la excavadora se negó a escuchar las súplicas de las mujeres de que había niños dentro de la iglesia”, dijo Makinda entre sollozos.

Otieno era el único de sus ocho hijos que asistía a la escuela y llevaba las esperanzas de la familia por un futuro mejor. Una madre soltera de cuatro hijos y cuatro hijas, Makinda enfrenta un desalojo forzado esta semana de la choza de hojalata de $15 al mes que llama hogar en los abarrotados barrios marginales de Mathere en Kenia.

Uno de sus hijos sufre de anemia de células falciformes que a menudo lo deja postrado en cama y necesitando tratamiento costoso y su hijo menor necesita atención médica frecuente después de haber sido escaldado por agua hirviendo alrededor del torso.

Abrumada por su situación, Makinda intentó arrojarse a las aguas furiosas del río Mathare para “poner fin al estrés”. Afortunadamente, sus vecinos la detuvieron el miércoles y la calmaron dándole un aguardiente local llamado “Changaa” popular en áreas rurales y de bajos ingresos de la capital.

Makinda gana $2 al día lavando la ropa de otras personas y dice que apenas puede permitirse una comida decente al día para sus hijos, y mucho menos pagar las facturas del hospital. Y ahora tiene que reunir dinero para el entierro de su hijo, un ejercicio costoso para la mayoría de las personas en el oeste de Kenia, y mudarse a una nueva casa

“El cuerpo de mi hijo está en la morgue sin conservación porque no he pagado. Ni siquiera puedo permitirme el transporte a la morgue”, dijo.

Al igual que cientos de keniatas pobres cuyas casas están siendo demolidas, Makinda se siente traicionada y abandonada por el gobierno. Algunos dicen que fueron desalojados sin el período de aviso legalmente recomendado de tres meses que se debe dar antes de tomar medidas.

También dicen que no han recibido los $75 en ayuda para buscar alojamiento alternativo que el presidente William Ruto ha prometido.

Millicent Otondo, de 48 años, madre de tres hijos, perdió tanto su hogar como su negocio de 20 años durante la demolición de esta semana.

El cuidador de un edificio de cinco pisos que fue derribado, Otondo recordó cómo los ingenieros marcaron el edificio que albergaba su tienda y su hogar para la demolición, lo que provocó que las personas ingresaran y robaran todo su stock.

“Estoy realmente amargada porque la policía se quedó de brazos cruzados mientras la gente saqueaba mis pertenencias”, dijo desde una escuela primaria local donde recibió refugio temporal.

Otondo dice que no ha recibido los $75 y, aunque lo hiciera, no cubriría su alquiler y sería una gota en un balde en comparación con las pérdidas de $6,000 en su propiedad que fue saqueada. También se preguntó por qué el edificio fue demolido a pesar de haberse encontrado que no estaba dentro de los 30 metros de la orilla del río.

El gobierno se defendió de las acusaciones de la oposición de que estaba mal preparado para el impacto de las inundaciones a pesar de las advertencias tempranas.

“La magnitud de los extremos climáticos que enfrentamos, no creo que nadie estaría preparado para los extremos climáticos que estamos viendo”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Soipan Tuya, en una entrevista con la emisora local Citizen TV. “Algunas partes de este país nunca han visto inundaciones antes”.

Los expertos dicen que las lluvias devastadoras son el resultado de una combinación de factores, incluidos los patrones climáticos estacionales del país, el cambio climático causado por el hombre y fenómenos meteorológicos naturales.

Sin embargo, los observadores señalan que el gobierno recibió advertencias tempranas de las inundaciones del departamento meteorológico en octubre.

“Esto es hipocresía, y una insensibilidad del más alto orden”, dijo el activista de derechos Boniface Mwangi. “El gobierno sabía que las inundaciones se acercaban e incluso apartó 10 mil millones ($76 millones) para preparar una respuesta nacional. ¿Qué pasó con esos fondos?”

Dijo que el gobierno también se desentendió de su responsabilidad al permitir la construcción de viviendas en terrenos cerca de ríos y pantanos.

“La avaricia es la razón por la que la gente está muriendo. Los funcionarios civiles corruptos aprobaron y emitieron títulos de propiedad para terrenos ribereños”, dijo.

Y en medio de la muerte y la destrucción causadas por las inundaciones, el gobierno está demoliendo viviendas en nombre de llevar a cabo un programa de vivienda asequible del gobierno, dijo.

“Demoler los hogares de las personas en nombre de la vivienda asequible es una señal de que tenemos un gobierno sordo. Las personas que viven en chabolas no pueden pagar casas que cuestan millones. Todo el salario de su vida no puede comprar ninguna de las casas que el gobierno está construyendo”, dijo Mwangi.

Pero es la demolición de los hogares de las personas durante la temporada de lluvias lo que él llama lo más inhumano.

“¿Por qué sacarías a alguien de su hogar en esta temporada?” preguntó Mwangi. “La gente pobre ha sido violada por el clima y brutalizada por su gobierno.”