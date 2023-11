Trump y sus aliados planean venganza y control del Departamento de Justicia en un segundo mandato

Comentario sobre esta historiaComentarioAgregue a sus historias guardadasGuardarDonald Trump y sus aliados han comenzado a trazar planes específicos para utilizar el gobierno federal para castigar a críticos y oponentes si gana un segundo mandato, con el ex presidente que nombra a individuos que quiere investigar o procesar y sus asociados redactando planes para potencialmente invocar la Ley de Insurrección el primer día en el cargo para permitirle desplegar el ejército contra manifestaciones civiles.En privado, Trump ha dicho a asesores y amigos en los últimos meses que quiere que el Departamento de Justicia investigue a funcionarios y aliados críticos de su tiempo en el cargo, incluido su exjefe de Gabinete, John F. Kelly, y el exfiscal general William P. Barr, así como su exabogado Ty Cobb y el exjefe de Estado Mayor Conjunto Gen. Mark A. Milley, según personas que han hablado con él, que, como otros, hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas. Trump también ha hablado de procesar a funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia, dijo una persona familiarizada con el asunto.En público, Trump ha prometido nombrar a un fiscal especial para “perseguir” al presidente Biden y su familia. El ex presidente ha hecho acusaciones de corrupción contra ellos que no están respaldadas por pruebas disponibles.Para facilitar la capacidad de Trump para dirigir acciones del Departamento de Justicia, sus asociados han redactado planes para prevenir 50 años de políticas y prácticas destinadas a proteger las persecuciones penales de las consideraciones políticas. Los críticos han calificado tales ideas como peligrosas e inconstitucionales.”Se parecería a una república bananera si la gente viniera al cargo y comenzara a perseguir a sus oponentes sin ton ni son”, dijo Saikrishna Prakash, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Virginia que estudia el poder ejecutivo. “Es lo contrario de lo que deberíamos aspirar”.Gran parte de la planificación para un segundo mandato ha sido subcontratada de manera no oficial a una asociación de grupos de expertos considerados de derecha en Washington. Apodado “Proyecto 2025”, el grupo está desarrollando un plan, que incluirá órdenes ejecutivas provisionales, que desplegaría al ejército domésticamente bajo la Ley de Insurrección, según una persona involucrada en esas conversaciones y comunicaciones internas revisadas por The Washington Post. La ley, actualizada por última vez en 1871, autoriza al presidente a desplegar al ejército para el cumplimiento de la ley doméstica.La propuesta fue identificada en discusiones internas como una prioridad inmediata, mostraron las comunicaciones. En el último año de su presidencia, algunos partidarios de Trump le instaron a invocar la Ley de Insurrección para reprimir los disturbios después del asesinato de George Floyd en el verano de 2020, pero nunca lo hizo. Trump ha expresado públicamente su arrepentimiento por no desplegar más fuerzas federales y ha dicho que no dudaría en hacerlo en el futuro.El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió a preguntas sobre las acciones específicas que se están discutiendo. “El presidente Trump está enfocado en aplastar a sus oponentes en la elección primaria y después vencer a Crooked Joe Biden”, dijo Cheung. “El presidente Trump siempre ha abogado por el Estado de derecho y la protección de la Constitución”.Las discusiones en curso reflejan la determinación de Trump de utilizar el poder de la presidencia para vengarse de aquellos que le han desafiado o criticado si regresa a la Casa Blanca. El ex presidente ha amenazado con tomar medidas punitivas contra sus enemigos percibidos, argumentando que hacerlo estaría justificado por las actuales persecuciones en su contra. Trump ha afirmado sin pruebas que los cargos penales que enfrenta: un total de 91 en cuatro acusaciones estatales y federales, fueron inventados para dañarlo políticamente.”Esto es algo de países del tercer mundo, ‘arrestar a tu oponente'”, dijo Trump en un mitin en New Hampshire en octubre. “Eso significa que yo también puedo hacerlo”.Regístrese para Los juicios de Trump, un boletín semanal que rastrea los casos penales del ex presidente.El fiscal especial Jack Smith, el fiscal general Merrick Garland y Biden han dicho que las decisiones de procesamiento de Smith se tomaron de forma independiente de la Casa Blanca, de conformidad con las reglas del departamento sobre fiscales especiales.Trump, el claro líder en las encuestas de la carrera del Partido Republicano, ha convertido la “represalia” en un tema central de su campaña, buscando entrelazar su propia defensa legal con una llamada a la venganza por agravios percibidos y ofensas a los estadounidenses de derecha. Les dice a sus seguidores repetidamente que está siendo perseguido en su nombre y ofrece una victoria en 2024 como una redención compartida a expensas de sus enemigos.”No hay duda en mi mente de que va a ir tras las personas que se le han dado la vuelta”, dijo Kelly.Para algunos otros presidentes modernos desde el escándalo de Watergate cuando Richard M. Nixon intentó suprimir la investigación de la FBI sobre el espionaje y el sabotaje de su campaña contra los demócratas, han buscado separar la política de las fuerzas del orden. Los presidentes de ambos partidos han impuesto una política de la Casa Blanca que restringe la comunicación con los fiscales. Un esfuerzo durante la administración de George W. Bush por destituir a fiscales federales por motivos políticos llevó a renuncias de alto nivel y a una investigación criminal.Rod J. Rosenstein, el ex fiscal general adjunto nombrado por Trump que supervisó la investigación realizada por el fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo que una persecución ordenada políticamente violaría la garantía de igual protección según la 14a Enmienda y podría hacer que los jueces desestimen los cargos. Rosenstein dijo que esta defensa constitucional rara vez se ha planteado en la historia de Estados Unidos.”Tomar decisiones procesales de manera no partidista es esencial para la democracia”, dijo Rosenstein. “La Casa Blanca no debería interferir en casos individuales por motivos políticos”.Pero aliados de Trump como Russ Vought, su ex director de presupuesto que ahora lidera el Center for Renewing America, están repudiando activamente la tradición moderna de una cierta independencia para el Departamento de Justicia, argumentando que tal independencia no se basa en la ley ni en la Constitución. Se espera que Vought esté en contacto regular con Trump y ocupará un puesto importante en un segundo mandato.”No necesitas un cambio estatutario en absoluto, necesitas un cambio de forma de pensar”, dijo Vought en una entrevista. “Necesitas un fiscal general y una Oficina del Consejo de la Casa Blanca que no se vean a sí mismos como intentando proteger al departamento del presidente”.Una fijación con enemigos de enjuiciamientoComo presidente, Kelly dijo que Trump a menudo sugería enjuiciar a sus enemigos políticos, o al menos hacer que el FBI los investigue. Kelly dijo que no pasaría los pedidos al Departamento de Justicia, pero alertaría a la Oficina del Consejo de la Casa Blanca. Por lo general, ignorarían las órdenes, dijo, y esperarían a que Trump avanzara. En un segundo mandato, dijo Kelly, los asistentes de Trump podrían responder a tales peticiones de manera diferente.”La lección que el ex presidente aprendió de su primer mandato es no poner a tipos como yo … en esos trabajos”, dijo Kelly. “La lección que aprendió es encontrar lameculos”.Aunque los asistentes han trabajado en planes para algunos otros organismos, Trump ha mostrado un interés particular en el Departamento de Justicia. En conversaciones sobre un posible segundo mandato, Trump ha hecho de elegir un fiscal general su principal prioridad, según un asesor de Trump.”Dadas sus recientes pruebas y tribulaciones, uno pensaría que va a recoger el plan del Departamento de Justicia antes de hacer una ligera lectura de un documento de 500 páginas sobre la reforma de la EPA”, dijo Matt Mowers, ex asesor de la Casa Blanca de Trump.Jeffrey Clark, un compañero del grupo de expertos de Vought, está liderando el trabajo sobre la Ley de Insurrección bajo el Proyecto 2025. El Post ha informado que Clark es uno de los seis co-conspiradores no identificados cuyas acciones se describen en la acusación de Trump en el caso de interferencia electoral federal.Clark también fue acusado en el condado de Fulton, Georgia, de violar la ley estatal contra el crimen organizado y de intento de…