Tres acciones que Cathie Wood compró la semana pasada

Fue una semana más ocupada de lo habitual para Cathie Wood. La arquitecta de Ark Invest, bueno, “Arca-itecta”, tenía un dedo inquieto en la planta de negociación. La fundadora, CEO y principal seleccionadora de acciones de Ark Invest espera recuperarse de un mal comienzo en 2024.

Wood añadió a sus posiciones existentes en Palantir (NYSE: PLTR), Pinterest (NYSE: PINS) y Spotify (NYSE: SPOT) la semana pasada. el martes. Echemos un vistazo más de cerca a las acciones que acaba de comprar.

1. Palantir

Muchas de las principales posiciones de Wood han estado perdiendo en el mercado, pero Palantir ha sido una destacada. Las acciones del desarrollador de software de la comunidad de inteligencia han subido un 42% este año, después de haberse más que duplicado en 2023. El precio de las acciones de Palantir se ha triplicado desde el inicio del año pasado.

La subida de las acciones y el aumento de la posición de Wood hacen que Palantir sea una de las 15 mayores posiciones en todas las posiciones de Ark Invest. La semana pasada, presentó resultados financieros bien recibidos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

No fue mucho el avance para Palantir la semana pasada. Un aumento del 20% en los ingresos del cuarto trimestre fue mejor de lo que esperaba el mercado. También fue una superación marginal los $0.08 por acción en ganancias ajustadas. Sin embargo, el atractivo de Palantir como una inversión en inteligencia artificial (IA) lo convierte en un ganador en 2024 incluso después de un exitoso gráfico del año pasado.

Palantir recibió dos actualizaciones la semana pasada de dos vendedores bajistas. Citi actualizó las acciones de venta a neutral, duplicando su objetivo de precio a $20 en el proceso. El impulso creciente en el negocio comercial de Palantir — todavía una quinta parte de la mezcla de ingresos, pero creciendo rápidamente — hace que Palantir sea más que una inversión en el sector privado. Jefferies también pasó de bajo rendimiento a mantener, elevando el precio objetivo de las acciones a $22. El precio de las acciones ya es más alto que ambos objetivos revisados, pero siempre es refrescante ver que los vendedores bajistas comienzan a desaparecer.

2. Pinterest

El momento de Wood en Pinterest no fue tan bueno como lo fue con Palantir o Spotify. Añadió acciones agresivamente el jueves, justo antes de que la empresa de motores de búsqueda visual publicara los resultados trimestrales después de que cerrara el mercado. El precio de las acciones de Pinterest cayó un 9% el viernes, y ella compró más acciones entonces también.

Los ingresos aumentaron un 12% en el cuarto trimestre, su cuarto informe consecutivo de aceleración del crecimiento de ingresos. Su orientación prevé ampliar su racha de crecimiento de ingresos con un objetivo del 15%, aunque ambos aumentos quedan por debajo de donde se encontraban los profesionales de Wall Street. Las ganancias ajustadas superaron las estimaciones, y los ingresos medios por usuario están creciendo de nuevo después de retroceder en la primera mitad del año pasado.

La acción ahora se negocia a 28 veces las ganancias previstas para este nuevo año y a solo 21 veces el objetivo del próximo año. Debería recuperarse si su base de usuarios sigue ampliándose y su crecimiento de ingresos sigue acelerándose.

3. Spotify

Wood añadió algunas acciones de Spotify a principios de semana, su primera gran compra del popular operador de servicios de transmisión en casi dos meses. Fue un buen momento. Spotify se destacó en esta temporada de informes de ganancias con un informe excelente al día siguiente. Las acciones han subido en seis de los últimos siete días.

Los ingresos aumentaron un 20% en términos de moneda constante en su último trimestre, acelerándose desde un salto del 17% interanual que publicó tres meses antes. El número de usuarios activos de Spotify ha subido un 23% en el último año a 602 millones. Muchos de ellos son oyentes gratuitos con anuncios, pero las cuentas de pago han subido un 15% a 236 millones en el último año.

Después de dos trimestres consecutivos superando las expectativas de resultados, Spotify se ha establecido como la principal acción de servicios de transmisión para audiófilos. A Wood le gusta lo que escucha cuando se trata de Spotify.

¿Deberías invertir $1,000 en Palantir Technologies en este momento?

Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera esto:

El equipo de analistas del Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir monstruosas ganancias en los próximos años.

Stock Advisor ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. Desde 2002, el servicio Stock Advisor ha más que triplicado el rendimiento del S&P 500*.

Ver las 10 acciones

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 12 de febrero de 2024

Citigroup es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Rick Munarriz no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies, Pinterest y Spotify Technology. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones que Cathie Wood Compró la Semana Pasada fue publicado originalmente por The Motley Fool