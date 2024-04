Tres acciones de Warren Buffett fáciles de comprar ahora mismo

Desde que Warren Buffett asumió el liderazgo de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) en 1965, la empresa de cartera multinacional ha logrado una notable tasa de crecimiento anual compuesta del 19.8% hasta 2023, casi duplicando el rendimiento total del índice de referencia S&P 500 del 10.2% en el mismo período.

Dado los rendimientos sin precedentes, siempre es sabio examinar las tenencias actuales de Berkshire para ver qué acciones cree que valen la pena poseer el Oráculo de Omaha. Aquí hay tres selecciones que se alinean con los principios de inversión atemporales de Buffett y demuestran un potencial a largo plazo para los accionistas.

1. American Express

American Express es un favorito de Buffet, representando casi el 10% de la cartera de acciones de Berkshire. La inversión inicial de Buffett en la empresa de pagos y tarjetas de crédito se remonta a 1991, y desde entonces, ha logrado un notable retorno, aumentando de $1.3 mil millones a aproximadamente $35.5 mil millones en valor. Cabe destacar que la apreciación no incluye dividendos, que comenzaron en $41 millones anuales y se estiman en $409 millones en 2024.

Con rendimientos como esos, algunos inversores pueden pensar que los mejores días de American Express han terminado, pero todavía hay mucho que destacar sobre la empresa. En primer lugar, American Express reportó recientemente $15.8 mil millones en ingresos y ganancias diluidas por acción (EPS) de $3.33 para su primer trimestre de 2024, un aumento interanual del 11% y 39%, respectivamente. La administración reafirmó su perspectiva optimista para 2024, incluido un crecimiento de los ingresos entre 9% y 11%, y un aumento del 13% al 17% en EPS diluido, estableciendo máximos históricos si se realizan.

American Express opera de manera diferente a sus competidores, Mastercard (NYSE: MA) y Visa (NYSE: V), en el sentido de que actúa como una red de bucle cerrado emitiendo tarjetas, extendiendo crédito a los usuarios de tarjetas y manteniendo los préstamos en sus libros. Esto le permite cobrar tasas de comerciante más altas y tarifas anuales para los titulares de tarjetas. Como resultado, es más susceptible a incumplimientos y debe registrar un gasto no monetario conocido como provisiones para pérdidas crediticias por cualquier pérdida esperada que probablemente no se recupere durante el próximo año. Con tasas de interés elevadas afectando a algunas empresas y consumidores, esta métrica está en alza para American Express, alcanzando los $1.3 mil millones para el T1 2024, un aumento interanual del 18%.

No obstante, American Express tiene $5.4 mil millones en efectivo neto en su balance, y su administración prioriza la devolución de capital a los accionistas. Además, la empresa ha pagado dividendos desde 1989, con un dividendo trimestral actual de $0.70 por acción, que representa un rendimiento anual del 1.2%. Si bien American Express no siempre aumenta su dividendo cada año, Buffett señaló en su carta anual a los accionistas de 2022 que espera que el dividendo “es muy probable que aumente”.

Por último, la administración de American Express recompra agresivamente sus acciones, reduciendo casi un 14% las acciones en circulación durante los últimos cinco años, y la junta está autorizada a recomprar otras aproximadamente 95 millones de acciones de sus actuales 719 millones. Para citar a Buffett nuevamente, “Las matemáticas no son complicadas: cuando la cantidad de acciones disminuye, tu interés en nuestras muchas empresas aumenta”.

2. Mastercard

La segunda acción de Berkshire para considerar agregar a tu portafolio es otro gigante de pagos: Mastercard. Al 31 de diciembre, Berkshire tenía casi 4 millones de acciones. La participación de Berkshire en Mastercard y Visa fue iniciada por los gestores de cartera Todd Combs y Ted Weschler, y no por Buffett. Pero Buffett señaló en una de las reuniones anuales de Berskhire: “También podría haberlas comprado, y mirando hacia atrás, debería haberlo hecho”.

Mastercard es el segundo procesador de pagos más grande por capitalización de mercado, con $432 mil millones, y ha superado ligeramente el rendimiento total del S&P 500 en los últimos cinco años, un 95% en comparación con 87%.

Mastercard, al igual que Visa, opera como una red de bucle abierto: cobra una tarifa cada vez que un titular de tarjeta paga con una Mastercard, aunque el banco que emitió la tarjeta mantiene el préstamo. Mastercard generó $25.1 mil millones en ingresos durante los últimos 12 meses y tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos de cinco años del 10.9%, superando el 9.6% de Visa. Esa tasa de crecimiento anual compuesta más alta también contribuye a la valuación más alta de Mastercard, con un índice precio-ganancias (P / E) de 39 en comparación con los 32 de Visa. Y a pesar de las tasas de interés elevadas, el gasto del consumidor es saludable, con el director financiero de Mastercard, Sachin Mehra, señalando durante su última llamada de ganancias que “el gasto del consumidor sigue siendo respaldado por un mercado laboral sólido y un crecimiento de salarios”.

Más allá de sus finanzas, Mastercard ha pagado un dividendo trimestral desde que salió a bolsa en 2006 y lo ha aumentado durante los últimos 13 años consecutivos. Hoy día, Mastercard paga un dividendo trimestral de $0.66 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual del 0.6%. Además, la gestión recompró acciones por valor de $9 mil millones en 2023, y redujo sus acciones en circulación en un 8.7% durante los últimos cinco años.

3. Visa

Si aún no has notado un patrón, debería ser obvio con la última acción de Berkshire: Visa. La empresa, con una capitalización de mercado de $562 mil millones, es líder en el mercado de pagos al consumidor con 4.4 mil millones de tarjetas emitidas, generando $33.4 mil millones en ingresos y $18 mil millones en ganancias netas durante los últimos 12 meses.

Al igual que sus competidores, Visa recompensa a los accionistas con dividendos y recompras de acciones. En primer lugar, Visa actualmente paga un dividendo trimestral de $0.52 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de aproximadamente 0.8%. El gigante de los pagos ha aumentado su dividendo durante 15 años consecutivos, liderando a sus pares en esa categoría. A continuación, la empresa recompró acciones por valor de $2.7 mil millones en su trimestre más reciente, dejando $23.6 mil millones de fondos autorizados restantes para recompras de acciones.

Donde Visa sobresale en comparación con su competidor directo, Mastercard, es en su margen operativo, un porcentaje de los ingresos que una empresa conserva como ganancia operativa. El margen operativo de Visa durante los últimos 12 meses es del 67.4%, significativamente más amplio que el 58.3% de Mastercard durante el mismo período. En otras palabras, Visa es más eficiente en convertir los ingresos en ganancias que Mastercard. Como se señaló anteriormente, Visa cotiza a un índice P / E más bajo que Mastercard, lo que hace que su acción tenga una mejor valuación.

Gráfico de Margen Operativo de Visa (TTM)

Un área a tener en cuenta para Visa es el crecimiento del volumen total de pagos, o el número de transacciones. La gerencia recientemente redujo su estimación para su fiscal 2024 de porcentajes de un dígito bajo a un solo dígito alto en comparación con su fiscal 2023, culpando a un volumen de viajes más lento de lo esperado en Asia-Pacífico.

La ligera disminución podría deberse a las tasas de interés más altas que afectan a los consumidores. Sin embargo, el director financiero de Visa, Chris Suh, se mantiene positivo, señalando recientemente: “Nuestros datos no indican ningún cambio de comportamiento significativo en los segmentos de consumidores”.

¿Vale la pena comprar estas tres acciones de Warren Buffett?

Buffett dijo una vez: “Los pagos son un gran negocio en todo el mundo”, lo que se refleja en la cartera de Berkshire con estas tres acciones. Dadas las presentaciones públicas de Berkshire Hathaway, podemos ver que la apuesta más prominente y más prolongada es en American Express con una participación de $35 mil millones. Pero como inversor, no tienes que elegir solo una. En la llamada de ganancias más reciente de Visa, su administración dijo que el mercado total disponible de la empresa es de $20 billones, lo que significa que hay mucho potencial de crecimiento. Teniendo en cuenta que estas son las tres empresas más grandes en la industria de pagos hoy, no hay nada de malo en comprar las tres.

