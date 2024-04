Alberta involucra a la Academia en su lucha contra Justin Trudeau

Las promesas de financiamiento federal pueden moldear cuánto, o qué tan rápido, avanzan las provincias en sus propios temas de agenda, y Alberta quiere que el primer ministro Justin Trudeau sepa que su lista de tareas tendrá que esperar.

La primera ministra Danielle Smith anunció que la provincia tomará medidas, a través de un proyecto de ley presentado este mes, para reforzar el trabajo que ella sostiene que es más importante para los albertanos y para su gobierno del Partido Conservador Unido. Este último intento de enfrentarse al gobierno federal en Ottawa continúa profundizando la opinión de su partido de que el Sr. Trudeau, un liberal, ha impuesto su agenda ideológica a los albertanos.

“Los albertanos no quieren que el financiamiento federal muestre al mundo cuán virtuosos somos, o que pulan el halo de Canadá a nivel internacional”, dijo la Sra. Smith en una conferencia de prensa el 10 de abril. “Después de todo, gran parte de ese dinero provino de los trabajadores contribuyentes de Alberta en primer lugar, pero este gobierno federal no deja que la realidad se interponga en el camino de un buen titular, y nunca pierde la oportunidad de obtener más control de las provincias.”

[Lea el artículo de Ian Austen de 2022: Los Conservadores en el Oeste de Canadá Aprueban Ley Rechazando la Soberanía Federal]

El proyecto de ley, llamado Ley de Prioridades Provinciales, esencialmente convertiría al gobierno de Alberta en un árbitro en los acuerdos de financiamiento federal, con el poder de invalidar acuerdos que sus municipios y agencias de salud, por ejemplo, hagan con Ottawa. Se prevén consultas sobre el proyecto de ley para este verano, y se espera que entre en vigor a principios de 2025, ha dicho el gobierno.

Las instituciones de educación postsecundaria también están cubiertas por la legislación propuesta, lo que ha generado preocupación en las administraciones universitarias de que el gobierno pueda obstaculizar las libertades académicas.

Rajan Sawhney, ministra de educación avanzada, no estaba presente para contestar preguntas en la conferencia de prensa que anunció el proyecto de ley y ha sido en gran medida silenciosa sobre el tema. Pero la Sra. Smith ofreció algunas ideas sobre el pensamiento del gobierno en el programa de CBC “Power & Politics”, diciendo que no había suficiente “equilibrio” en los campus universitarios y que tenía la intención de completar una revisión de las subvenciones federales para investigar brechas. Se centró en las escuelas de periodismo y en su opinión de que no han salido suficientes periodistas y comentaristas conservadores de esos programas.

“He tenido suficientes indicios de que el gobierno federal ejerce su poder a través de investigadores para financiar solo ciertos tipos de opiniones, ciertos tipos de investigadores, y no creo que eso sea justo”, dijo, agregando que eso podría significar que Alberta use parte de su “propio poder de gasto” para apoyar esa investigación.

Pero los colegios y universidades en Alberta han sufrido años de recortes financieros alarmantes que han creado un sistema de educación postsecundaria “en soporte vital”, dijo el Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Calgary en respuesta al presupuesto provincial, que se publicó en febrero.

Bill Flanagan, presidente de la Universidad de Alberta, dijo en un comunicado que él y otros socios de educación postsecundaria utilizarán el período de consulta del proyecto de ley para impulsar “exenciones específicas”.

Las subvenciones federales para la investigación son evaluadas por paneles independientes de pares, y las subvenciones son asignadas por tres principales agencias: los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá y el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá.

Daniel Paul O’Donnell, presidente de la Confederación de Asociaciones de Profesores de Alberta y profesor de inglés en la Universidad de Lethbridge, ha formado parte de algunos de esos comités.

“Existe el peligro de que las personas se autocensuren para asegurarse de pasar por los burócratas en Alberta”, dijo.

Me habló sobre el estricto proceso detrás de cada revisión de solicitud, y los diversos criterios, como las calificaciones del investigador y la capacidad de la universidad para apoyar la investigación, que impulsan las decisiones de aprobación de subvenciones.

“Sería antiético crear una pregunta de investigación con el fin de asegurarse de obtener financiamiento, coincidiendo con los intereses del gobierno provincial”, dijo el profesor O’Donnell.

Vjosa Isai es reportera e investigadora de The New York Times en Toronto.

