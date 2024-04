Restauración del poder en Sierra Leona mientras el ministro renuncia

La electricidad ha sido restablecida en Sierra Leona luego de semanas de cortes de energía, después de que pagara parte de la factura de $48 millones (£38 millones) que le debía a una empresa turca.

El pago de $18 millones fue realizado mientras el ministro de energía del país presentaba su renuncia, diciendo que asumía toda la responsabilidad por la crisis.

La mayoría de los suministros de electricidad a la capital, Freetown, provienen de un barco turco flotando frente a la costa del país.

La semana pasada, Karpowership anunció que había reducido severamente los suministros a la ciudad – de 60 megavatios a 6 megavatios – debido a las facturas impagas, pero la interrupción ha estado ocurriendo durante mucho más tiempo.

Los residentes de las principales ciudades del país han estado pasando días enteros sin electricidad y los hospitales también se han visto afectados.

La agencia de noticias Reuters cita a un doctor que afirma que al menos un bebé ha fallecido debido a la falta de electricidad, mientras que los médicos han estado usando teléfonos móviles para proporcionar luz mientras realizan procedimientos.

Antes de que se restablecieran los suministros, Fatmata Gassim, una estudiante de segundo año de ingeniería en Freetown, expresó su frustración por la falta de energía en el podcast de la BBC What in the World.

“¿Cómo planchas la ropa, cómo cocinas tus alimentos, cómo duermes? Pagamos nuestras facturas de electricidad, así que no veo por qué deberíamos ser obligados a vivir así”, dijo.

Tras la renuncia de Kanja Sesay, la oficina del presidente Julius Maada Bio anunció que el ministerio de energía pasaría a estar directamente supervisado por el presidente.

Karpowership anteriormente cortó los suministros a Sierra Leona en septiembre por facturas impagas.

Es uno de los mayores operadores de plantas de energía flotantes del mundo, con varios estados africanos que dependen de él para la electricidad.

En octubre, cortó brevemente la energía a Guinea-Bissau, declarando que no tenía otra opción “después de un largo período de falta de pago”.