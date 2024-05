Best Buy presenta los primeros descuentos en el iPad Pro M4 para sus miembros.

Best Buy tiene los primeros descuentos que hemos rastreado en la nueva iPad Pro M4, disponibles exclusivamente para los miembros de My Best Buy Plus y My Best Buy Total. Si eres miembro, encontrarás $50 de descuento en casi todos los modelos de estas nuevas tabletas en Best Buy.

Con este descuento, la iPad Pro de 256GB de Wi-Fi de 11 pulgadas está disponible por $949.00, rebajada de $999.00. La iPad Pro de 256GB de Wi-Fi de 13 pulgadas está disponible por $1,249.00, rebajada de $1,299.00. También encontrarás los mismos $50 de descuento en modelos de mayor capacidad con la opción de vidrio con textura nano.

Los compradores deben tener en cuenta que estos son precios de preventa en Best Buy, y la iPad Pro M4 está programada para lanzarse el próximo miércoles. Si estás buscando más detalles sobre la iPad Pro M4, asegúrate de leer nuestro artículo de resumen del evento de Apple de esta semana. Asegúrate de visitar nuestro Resumen completo de ofertas para comprar más productos y accesorios relacionados con Apple.

Nota: Necesitas ser miembro de My Best Buy Plus/Total para ver estas ofertas.

Los compradores deben tener en cuenta que estos son precios de preventa en Best Buy, y la iPad Pro M4 está programada para lanzarse el próximo miércoles. Si estás buscando más detalles sobre la iPad Pro M4, asegúrate de leer nuestro artículo de resumen del evento de Apple de esta semana. Asegúrate de visitar nuestro Resumen completo de ofertas para comprar más productos y accesorios relacionados con Apple.

Historias Populares

Apple Anuncia Nueva iPad Pro con Chip M4, Pantalla OLED y Más

Apple presentó hoy modelos rediseñados de iPad Pro con el chip M4, pantallas Ultra Retina XDR OLED, una opción de pantalla con textura nano y más. La nueva iPad Pro ofrece un diseño considerablemente más delgado y opciones de tamaño de pantalla de 11 y 13 pulgadas ligeramente más grandes. El modelo de 11 pulgadas tiene un grosor de 5,3 mm y pesa menos de una libra, mientras que el modelo de 13 pulgadas tiene solo 5,1 mm de grosor y pesa un cuarto de libra menos…

Evento en Directo de Apple: Nueva iPad Pro, iPad Air y Más

El evento de Apple “Let Loose” comienza hoy a una hora inusual de las 7:00 a.m. hora del Pacífico, y esperamos ver un evento centrado en el iPad con nuevos modelos de iPad Pro y iPad Air, accesorios actualizados del Apple Pencil y Magic Keyboard, y tal vez algunos otros anuncios. Apple está proporcionando una transmisión de video en vivo en su sitio web, en YouTube y en la aplicación de TV de la compañía en varias plataformas. Nos…

Apple Anuncia que iOS 17.5 Llegará ‘Pronto’ con Estas Nuevas Funciones para iPhones

Apple anunció hoy que iOS 17.5 se lanzará al público “pronto”, después de más de un mes de pruebas beta. Aunque la actualización de software es relativamente menor, tiene algunas funciones y cambios nuevos, como se detalla en la lista a continuación. “La nueva esfera de reloj Pride Radiance y los fondos de pantalla de iPhone y iPad estarán disponibles pronto con watchOS 10.5, iOS 17.5 y iPadOS 17.5”, dijo Apple, en su…

Apple Anuncia Nuevo Magic Keyboard Rediseñado para Nueva iPad Pro Desde $299

Apple en su evento “Let Loose” hoy anunció un nuevo Magic Keyboard para los últimos modelos de iPad Pro, con un diseño más delgado y ligero. Apple dice que el Magic Keyboard ha sido rediseñado para ser más delgado y ligero, mientras mantiene el mismo diseño flotante. Hay dos colores disponibles que coinciden con el nuevo iPad Pro. Las nuevas características incluyen una fila de funciones con controles de brillo de pantalla, un aluminio…

Todo lo Anunciado en el Evento de Apple de Hoy

Apple celebró hoy el primer evento de 2024, presentando nuevos modelos de iPad Air y iPad Pro y accesorios acompañantes. Aunque el evento fue más rápido de lo normal y duró 40 minutos, lo hemos condensado aún más para aquellos que deseen un resumen rápido de todo lo anunciado. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para ver más videos. También tenemos un resumen completo de toda la cobertura…

‘iPhone 17 Slim’ con Pantalla Más Pequeña Rumoreado para Lanzarse el Próximo Año

Mientras la serie de iPhone 16 todavía está a meses de lanzarse, ha surgido un rumor temprano sobre un nuevo modelo de iPhone 17. En una nota de investigación con la firma de inversiones Haitong esta semana, el analista Jeff Pu dijo que Apple está planeando un modelo denominado “iPhone 17 Slim” que sustituiría al modelo Plus en la línea. Pu dijo que este modelo contará con una pantalla de alrededor de 6,6 pulgadas, un diseño más delgado, un…

Apple Anuncia Nuevos Modelos de iPad Air con M2 en Tamaños de 11 y 13 Pulgadas Desde $599

Apple en su evento “Let Loose” hoy anunció nuevos modelos de iPad Air con M2 en tamaños de 11 y 13 pulgadas con una nueva cámara FaceTime en modo paisaje, funciones de IA y mejor calidad de sonido con el modelo más grande. Apple dice que el iPad Air ha sido diseñado “para llevar las funciones pioneras de iPad Pro a un precio más asequible”, con el nuevo y más grande modelo de 13 pulgadas ofreciendo un 30% más de espacio de pantalla…