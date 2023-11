Prueba en vídeo de la función de asistencia en carretera vía satélite del iPhone

Starting with iOS 17, all iPhone 14 and iPhone 15 models offer a roadside assistance via satellite feature that allows users in the U.S. to contact roadside assistance company AAA for vehicle service when outside of cellular and Wi-Fi coverage. In a video shared today, tech reviewer Brian Tong provided a look at the feature in action.

¡Para usar la característica, abre la aplicación Mensajes y comienza un nuevo mensaje! A continuación, escribe “roadside” en el campo de dirección. Cuando no hay cobertura celular y Wi-Fi, aparecerá la opción “Roadside Assistance”. Toca “Roadside Assistance” y sigue las instrucciones en pantalla para conectar tu iPhone a un satélite y solicitar ayuda de AAA. Según Apple, necesitarás estar en el exterior con una vista clara del cielo y el horizonte.

Tong demostró la característica llamando a AAA para arrancar la batería de su automóvil. La función también puede usarse si te quedas fuera de tu vehículo, tienes un neumático desinflado, te quedas sin combustible y para otros servicios ofrecidos por AAA.

La función se incluye de forma gratuita durante dos años a partir del momento de activación de cualquier modelo nuevo de iPhone 14 o iPhone 15, y el servicio está cubierto según tu plan de membresía de AAA. Si no eres miembro de AAA, aún puedes usar el servicio en base de pago por uso.

Apple dijo que la asistencia en carretera mediante satélite está disponible “comenzando” en Estados Unidos, lo que sugiere que ampliará la función a países adicionales con el tiempo, pero no ha proporcionado detalles específicos. En Canadá, hay una organización similar a AAA llamada CAA, por lo que tendría sentido que el servicio se expandiera a ese país eventualmente.

La asistencia en carretera mediante satélite es una extensión de la función de Emergencia SOS mediante satélite. Apple recientemente extendió el uso gratuito de las características del satélite durante un año adicional.

Historias Populares

25 Nuevas Cosas que tu iPhone Podrá Hacer con la Actualización iOS 17.2 del Mes que Viene

Apple presentó la primera beta de iOS 17.2 a los desarrolladores en octubre. Desde entonces, hemos visto dos betas más, y con cada iteración Apple continúa agregando más características y cambios, muchos de los cuales los usuarios han estado esperando desde hace mucho tiempo. A continuación, hemos enumerado 25 cosas nuevas que llegarán a tu iPhone cuando la versión final se lanzará públicamente en diciembre. 1. Ayudarte…

Serie iPhone 16 Rumoreada para Tener Estas 17 Nuevas Características

La serie iPhone 16 está al menos a 10 meses de distancia, y sin embargo ya hay 17 rumores circulando sobre los dispositivos. A continuación, hemos resumido todas las nuevas características y cambios que hemos cubierto aquí en MacRumors hasta ahora. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para obtener más videos. Se han rumoreado los siguientes cambios clave para la línea iPhone 16 hasta noviembre de 2023: Pantallas más grandes:…

Las 4 Mejores Ofertas de Black Friday para iPad

Aunque aún falta una semana para el Black Friday, hoy estamos siguiendo una serie de precios nunca antes vistos en iPads. Esto también incluye precios mínimos históricos en accesorios para iPad como el Magic Keyboard. Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento. iPads Comenzando…

Best Buy Revela Planes de Black Friday con Ventas Disponibles Ahora

Siguiendo los pasos de Walmart, Best Buy detalló sus planes para el feriado de compras del Black Friday y su horario se parece mucho al de otros minoristas. En cuanto a las ventas, Best Buy tiene la lista esperada de televisores, electrodomésticos, videojuegos, computadoras, dispositivos de transmisión y hasta algunas ofertas de precios mínimos históricos en los notebooks MacBook Air. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy…

Apple Pausa Publicidad en X Tras la Última Controversia de Elon Musk

Apple está pausando toda su publicidad en la red social X, antes conocida como Twitter, informa Axios. La decisión viene luego de los comentarios antisemitas que Musk hizo el miércoles. Después de que los anunciantes huyeron de X después de que Musk se hiciera cargo de la red social, Apple continuó pagando por espacios publicitarios, y ha sido uno de los socios publicitarios más grandes de Twitter. A principios de marzo, Musk agradeció a Apple por su…

Apple Adoptará el Estándar de Mensajería RCS para Mejor Interoperabilidad con Dispositivos Android

Después de años de persuasión de Google, Apple planea adoptar el estándar de Servicios de Comunicación enriquecidos (RCS). Un portavoz de Apple dijo a TechRadar y 9to5Mac que el soporte para RCS llegará el próximo año. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para obtener más videos. Más adelante el próximo año, agregaremos soporte para el Perfil Universal RCS, el estándar tal como lo publica actualmente la Asociación GSM….