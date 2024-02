Todo lo presentado durante el State of Play de Sony

Sony realizó su última transmisión en vivo del State of Play el 31 de enero, y tuvo revelaciones bastante emocionantes a lo largo de más de 40 minutos de metraje. La transmisión se centró principalmente en algunos juegos en particular, e incluyó una inmersión más profunda en la jugabilidad con algunas miradas frescas a lo que está por venir. También hubo algunas sorpresas para los espectadores que Sony incorporó.

De todas las revelaciones durante su más reciente State of Play, los juegos más destacados que se mostraron fueron Stellar Blade, Rise of the Ronin y Death Stranding 2. Stellar Blade y Rise of the Ronin son dos grandes juegos que llegarán a PlayStation 5 más adelante este año. De hecho, ambos llegarán mucho antes de lo que algunas personas probablemente esperaban. Si no viste el State of Play durante la transmisión en vivo de ayer, aquí está todo lo que Sony mostró.

Las mayores revelaciones del State of Play del 31 de enero

Comenzaremos con los juegos más importantes mostrados durante la transmisión, y todos ellos prometen ser grandes éxitos entre los jugadores. Con eso dicho, echa un vistazo a los juegos a continuación.

Stellar Blade obtiene una fecha de lanzamiento

Stellar Blade, conocido anteriormente como Project Eve cuando se anunció hace unos años, es uno de los juegos más esperados que llegará a PlayStation 5 este año. Su intenso combate de acción con impresionantes visuales ha cautivado a los fans desde su revelación inicial. Los jugadores han estado esperando cualquier tipo de información que pudiera apuntar a una fecha de lanzamiento potencial, y ayer finalmente obtuvieron su deseo.

Stellar Blade llega a PlayStation 5 el 26 de abril. La mirada extendida reveló más que solo la fecha de lanzamiento. Obtienes un poco más de contexto sobre la historia y hay mucho metraje de juego adicional. Mostrando todo, desde las diferentes opciones de atuendo de tu personaje hasta cómo funcionan algunos de los diferentes sistemas de juego. Por ejemplo, puedes visitar campamentos alrededor del mundo del juego para reponer objetos. E incluso puedes sentarte y “tomarte un descanso” en estos campamentos para restaurar la salud. Los jugadores también tendrán la oportunidad de aceptar o ignorar misiones secundarias de personajes NPC aleatorios que encuentren durante el juego.

Si bien esta elección depende completamente del jugador, hacer estas misiones suele ser una buena idea. Ya que a veces pueden conducir a objetos o equipos útiles. Puedes ver el avance completo de Stellar Blade a continuación.

Echa un vistazo al escenario de Yokohama de Rise of the Ronin en la visión general del juego

Rise of the Ronin, sin duda, captará la atención de cualquier fan de Ghost of Tsushima. Pero al venir de Team Ninja, también será un lanzamiento emocionante para cualquiera que haya jugado y amado los juegos de Nioh o haya disfrutado del trabajo de Team Ninja en Ninja Gaiden. Rise of the Ronin es un juego de acción RPG que se centra en ti, el samurái sin amo, forjando tu destino a través de Japón durante la era Bakumatsu del siglo XIX.

El combate va a ser el corazón de este juego. Y parece que los jugadores podrán eliminar enemigos con una variedad de armas y habilidades. Te encontrarás con enemigos que requerirán que evalúes el encuentro y elijas el estilo de espada adecuado para lidiar con ese enemigo en particular. Pero también podrás usar más que solo espadas. Esto incluirá armas de fuego y otros ingeniosos inventos construidos por uno de tus compañeros, un inventor con el que puedes desarrollar un vínculo.

Los vínculos en este juego también parecen desempeñar un papel importante. A medida que avances en el juego, conocerás a montones de personajes NPC diferentes. Y dependiendo de cómo desarrolles los vínculos y qué decisiones tomes, podrás alterar la dirección y el resultado del juego. Rise of the Ronin también presenta una forma muy genial de atravesar el mundo del juego. Con la combinación de tu confiable cuerda de agarre y el ‘Aivcula’ (un par de alas planeadoras) puedes saltar a los tejados y planear a través del aire para cubrir distancias más largas. Echa un vistazo a la visión general completa del juego a continuación.

Otro vistazo a Death Stranding 2, además de un adelanto del nuevo juego de acción y espionaje de Hideo Kojima

Los fanáticos de Death Stranding recibieron un verdadero regalo durante el State of Play. Kojima Productions presentó un nuevo tráiler de Death Stranding 2, que presentó a los jugadores a un elenco de personajes nuevos y recurrentes. Además del título oficial del juego, más de la historia y una ventana de lanzamiento.

El juego saldrá en 2025 y se llama oficialmente Death Stranding 2: On The Beach. Si eras fanático del primer juego y sus temas extraños, el nuevo tráiler de la secuela seguramente despertará tu interés. Es tan extraño, si no un poco perturbador. Y al menos, llama la atención con todas las rarezas. Además de Death Stranding 2, Hideo Kojima y el jefe de PlayStation Studios, Herman Hulst, revelaron que Kojima Productions está trabajando en un nuevo juego para PlayStation.

Es un juego de acción y espionaje y una IP completamente nueva. Kojima no reveló mucho más allá del género del juego, pero insinuó el nombre – Physint. El juego actualmente no está en producción, pero Kojima dice que ya se están realizando preparativos. Se espera que la producción comience después del lanzamiento de Death Stranding. Eso suena como algo muy lejano. Pero dará a los fanáticos del trabajo de Kojima en la serie Metal Gear algo que esperar con ansias.

Todos los demás juegos revelados

Más de 40 minutos es mucho tiempo para llenar. Incluso con segmentos más largos para cosas como Death Stranding 2 y Stellar Blade. Los juegos anteriores fueron las mayores revelaciones durante el State of Play, pero aún había mucho más por ver.

Los fans de PlayStation también tuvieron su primera visión del próximo remake de Silent Hill 2, y Konami lanzó un juego sorpresa de Silent Hill en PlayStation 5 llamado Silent Hill: The Short Message justo después de la transmisión en vivo. E incluso es completamente gratuito para jugar. Además de esos juegos, Sony reveló más sobre Foamstars, que es un juego de PS Plus de este mes, así como un nuevo tráiler de Dave The Diver, Dragon’s Dogma 2, Helldivers 2, Judas, Legendary Tales, Metro Awakening VR, Sonic X Shadow Generations, Until Dawn, V Rising y Zenless Zone Zero. Puedes ver el State of Play completo en el video a continuación si quieres ponerte al día con todo.

Por último, pero no menos importante, Sony celebrará otro State of Play la próxima semana el 6 de febrero para mostrar una visión extendida del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, que se lanzará el 29 de febrero.