Totales de la ventana de traspasos de enero: ¿Dónde han ido todos los fichajes?

No es del todo exacto decir que este ha sido un enero tranquilo para el negocio de traspasos multimillonarios del fútbol. La banda sonora ordinaria del mes -susurros que se acumulan, teléfonos que suenan, la máquina que produce chyrons vívidos para retransmisiones televisivas sin aliento zumbando a la vida- podría haber sido silenciada, pero eso no significa que no haya habido nada que escuchar. Escuchen atentamente y podrían detectar el sonido de una burbuja que estalla.

El mercado de fichajes de enero se supone que es muchas cosas, particularmente en la Premier League, un lugar donde el dinero fluye en torrents tan grandes que al final tapa casi cualquier error. Esperamos -queremos- que el mercado sea un monumento a la gratificación inmediata. Apreciamos que sea de pánico. No nos importa si es fuente de arrepentimiento largo y duradero.

Y hay muchas cosas que no se supone que sea. Cauto, por ejemplo. Restrictivo. Modesto. Este año, en enero fue un mes en el que el traspaso más notable y caro incluyó al Tottenham Hotspur pagando un precio perfectamente razonable por un defensor central que se integró directamente en el equipo del entrenador Ange Postecoglou.

No debería ser sorpresa, entonces, que esta edición particular del equivalente futbolero del Black Friday se haya sentido, a veces, como algo decepcionante. Hace un año, el Chelsea estaba ocupado gastando $132 millones en Enzo Fernández. Esta vez, los clubes de la Premier League se separaron de alrededor de $100 millones entre ellos durante enero.

Hay varias razones para eso. Una es que la sabiduría recibida siempre ha afirmado que en enero no se presta a la oferta: la mayoría de los entrenadores y ejecutivos ahora se adhieren a la lógica invertida de Groucho Marx de que lo que los clubes están vendiendo activamente en enero no vale la pena comprar. Es posible aterrizar en un objetivo cuidadosamente elegido, por supuesto, pero cuesta.

Dado que la mayoría de los equipos de la Premier League ahora tienen alguna semblanza de planificación a largo plazo en su lugar -y, de hecho, la mayoría todavía opera con los entrenadores que tenían en el verano, otro signo de que la competencia está volviéndose más inteligente- sólo una oportunidad excepcional o una emergencia absoluta puede tentarlos a pagar ese plus.

Una segunda razón es la forma en que el poder financiero de la Premier League ha distorsionado el mercado. La mayoría de sus equipos, comprensiblemente, no quieren pagar a muchos jugadores para que no jueguen al fútbol. Prefieren alterar sus equipos, no hincharlos. El problema es que pocos equipos fuera de Inglaterra pueden permitirse incluso comprar de segunda mano, y eso es esencialmente crear un cuello de botella.

La tercera, y a la que se le ha atribuido el efecto más profundo este mes, es la súbita y muy real amenaza de castigo por exceso. El Everton ya ha sido penalizado con 10 puntos por no cumplir con las regulaciones financieras de la Premier League. Ahora enfrenta un segundo cargo más, a la espera de juicio. Al menos en ese caso, el Everton no está solo. El Nottingham Forest también enfrenta un castigo.

Hay poca duda de que esto ha tenido algún efecto en el resto de la Premier League: al parecer, los clubes se están aclimatando a un entorno en el que hay consecuencias reales por sus acciones.

Al entrar en el último día de la ventana, más de la mitad de la liga no había gastado un centavo en traspasos permanentes. El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, y su actual homólogo en el Manchester United, Erik ten Hag, han sido rápidos en culpar a la necesidad de mantenerse alineados con las bien llamadas Reglas de Beneficios y Sosteniblidad por la inercia de sus equipos en este mes.

La cuestión de cómo debería ser considerado ha sido motivo de un debate acalorado. Todos están de acuerdo en que el fútbol debería ser sostenible. Los clubes no deberían acumular deudas colosales en busca de satisfacción a corto plazo. Los equipos deberían permitir a los entrenadores que tienen el tiempo y el espacio para implementar sus ideas, entrenar a sus jugadores, hacer pasar el talento de sus caras academias.

En una línea de pensamiento que contradice esencialmente eso, hay una cuestión de igualdad y equidad que no son exactamente lo mismo. Las reglas pueden inhibir a Manchester United de alguna manera, pero su impacto es mucho más pronunciado en el Newcastle. Es válido -aunque no es lo mismo que correcto- sugerir que el efecto de esa realidad parece mucho más justo desde un punto de vista que desde otro.

Gran parte de la oposición, sin embargo, está arraigada en algo mucho más simple. La frugalidad no es realmente divertida. La Premier League y sus compañeros de viaje en lo que podría describirse como el complejo industrial de traspasos han pasado décadas enganchando a los fans a una dieta constante de gastos descontrolados por parte de los equipos. Pretender que la partida de Morgan Rogers de Middlesbrough a Aston Villa vale un emoji de sirena simplemente no tiene sentido.

Por frustrante que pueda ser, sin embargo, es difícil sentir demasiada simpatía. Aunque parezca alienígena, hubo un tiempo en el que los traspasos no eran tan centrales para la existencia diaria del fútbol como lo son ahora. Inglaterra adoptó el actual sistema de ventana de traspasos en 2002. Antes de eso, los equipos podían registrar jugadores en cualquier momento hasta el final de marzo. (Esa idea, que tenía mucho más mérito deportivo real, se había introducido para evitar que los equipos extrajeran jugadores de rivales directos).

La teoría era que hacerlo crearía estabilidad: los entrenadores sabrían en qué jugadores podían contar durante una gran parte de la temporada. Como suele ser el caso, sin embargo, es posible que haya tenido el efecto contrario, creando un plazo artificial que convirtió tanto las ventanas de verano como las de invierno en frenesíes cada vez más desenfrenados.

Pero lo más pertinente, quizás, es que lo que está sucediendo en Inglaterra no es único. Ni es, en ningún sentido real, nuevo, no para cualquiera que se dé cuenta de las cosas y sea de cualquier otro país.

De los muchos traspasos que no se llevaron a cabo durante enero, el más instructivo involucró al Lazio intentando y fracasando en fichar a Morgan Whittaker, un alero prometedor del club inglés de segunda división Plymouth Argyle. Sólo para dejarlo claro: Ese es el Lazio -el antiguo empleador de Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón y Christian Vieri- que no tenía suficiente influencia para lleva r a un jugador de la ciudad más grande de Inglaterra que nunca ha sido sede de fútbol de primera división.

De todas formas, gran parte de Europa ha estado en ese punto durante algún tiempo: buscando en el vertedero de la Premier League. Más que nada, este enero se presenta mejor como algo entre un restaurador y una corrección, llevando a Inglaterra de vuelta a la línea con todos los demás.

En muchos sentidos, es del interés de todos que esta nueva realidad se mantenga. Los equipos de la Premier League, los depredadores máximos del juego, se benefician del enfriamiento del mercado, sólo un poco: significa que hay más valor para los compradores y una base de clientes más amplia para los vendedores. Reducir los costos de manera generalizada no reduce la competitividad, pero sí ayuda a que los clubes sean más sostenibles.

Si eso es cómo funcionará, sin embargo, es otra cuestión. Enero ha sido tranquilo antes. Hace tres años, cuando el fútbol aún lidiaba con el déficit financiero causado por la pandemia de coronavirus, los clubes de Inglaterra cerraron el grifo, gastando apenas un tercio de lo que habían gastado el año anterior. Dentro de un año, volvieron a batir récords. La historia sugiere que ese sonido no es una burbuja estallando. Es energía que se guarda, se compacta y se acum