El ex comandante de Berkut en Sebastopol y tres subordinados, sospechosos de huir a Rusia con armas, enfrentan cargos, informó la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (SBI) en Facebook el 2 de febrero.

Estas personas, junto con fuerzas especiales de otras unidades de Berkut, participaron activamente en la represión forzada de las protestas pacíficas en Kyiv durante 2013-2014. El ex comandante presumió públicamente de su participación en el tiroteo de activistas desarmados de Maidan, lo que resultó en tres muertes y más de 200 heridos, dijo la SBI.

Los sospechosos, junto con sus colegas, custodiaron la Administración Presidencial en los últimos días del gobierno del presidente fugitivo Viktor Yanukovych. La SBI informó que recibieron 40 rifles de asalto Kalashnikov adicionales en la noche del 20 al 21 de febrero de 2014.

Los atacantes regresaron a Sebastopol con armas después de la fuga de Yanukovych, según la agencia. Al enterarse del desmantelamiento de Berkut, el ex comandante se escondió en el departamento de cardiología de un hospital local, esperando la llegada de los invasores rusos en Crimea.

Después de la toma de la península, él “se recuperó” repentinamente y comenzó a reclutar activamente a ex subordinados para unirse a la Federación Rusa y ayudar en la posterior ocupación de Crimea, según la SBI.

Bajo las órdenes del ex comandante, los sospechosos se turnaron para vigilar los puestos de control establecidos por los rusos en todas las carreteras que conducen desde el continente a la península. Actuando sin autoridad, los ex oficiales de Berkut inspeccionaban vehículos, verificaban documentos y denegaban la entrada a observadores internacionales, periodistas, agentes de la ley y personal militar, ayudando a Rusia en la ocupación de Crimea.

Los sospechosos recibieron posiciones en las autoridades de ocupación por ayudar al agresor, y el ex comandante incluso fue elegido como senador del Consejo de la Federación de la Federación Rusa.

Los sospechosos han sido informados in absentia de la sospecha de posesión de armas de fuego, alta traición y acciones deliberadas destinadas a cambiar las fronteras territoriales de Ucrania, con una sanción máxima de 15 años de prisión.

