Testigos describen ver a personas ser disparadas mientras soldados israelíes disparaban hacia las multitudes que rodeaban el convoy de ayuda.

Miles de personas salieron, acampando durante la noche a lo largo de la carretera costera en la fría noche de Gaza, haciendo pequeñas fogatas para mantenerse calientes, hacinados esperando que llegaran suministros para poder alimentar a sus familias.

Lo que encontraron fue muerte y lesiones, ya que las fuerzas israelíes abrieron fuego hacia los palestinos hambrientos y desesperados que se agolparon cuando finalmente llegaron los camiones de ayuda en la oscuridad de la madrugada del jueves, según tres testigos presenciales y un médico que trató a los heridos.

“Vi cosas que nunca pensé que vería”, dijo Mohammed Al-Sholi, quien había acampado durante la noche en busca de comida para su familia. “Vi a personas caer al suelo después de ser disparadas y otros simplemente tomaron los alimentos que tenían consigo y continuaron corriendo por sus vidas.”

Más de 100 palestinos murieron el jueves por la mañana, dijeron funcionarios de salud de Gaza, cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego cuando multitudes enormes de personas se agolparon alrededor de los camiones de ayuda.

Un portavoz militar israelí, Contralmirante Daniel Hagari, reconoció que las tropas israelíes abrieron fuego “cuando una multitud se movió de una manera que los puso en peligro” sin dar detalles. Pero negó que los soldados dispararan a personas que intentaban conseguir alimentos. “No disparamos a aquellos que buscan ayuda, a pesar de las acusaciones”, dijo. La mayoría de las muertes fueron causadas por la estampida, dijo el almirante Hagari, y algunas personas fueron alcanzadas por los camiones de ayuda.

El convoy de camiones era largo y era difícil determinar qué sucedió en la oscuridad en diferentes lugares. Pero el Sr. Al-Sholi y otros dos testigos dijeron en entrevistas telefónicas que vieron a las fuerzas israelíes disparando directamente a las personas mientras intentaban alcanzar el convoy. El Sr. Al-Sholi también dijo que vio a algunas personas ser atropelladas por camiones en el caos. Un médico en un hospital cercano describió ver a decenas de personas con heridas de bala.

Grupos enormes de personas han acampado en busca de ayuda o se han dirigido a convoyes en las últimas semanas, esperando un poco de alivio del grave hambre que ha afectado al norte de Gaza durante casi cinco meses de una ofensiva israelí que ha incluido bombardeos intensos, un sitio y una invasión terrestre.

El Sr. Al-Sholi, un taxista de 34 años, dijo que se vio obligado a unirse a las miles de personas reunidas cerca de la rotonda de Nabulsi en la Ciudad de Gaza porque él y su familia, incluidos tres niños pequeños, sobreviven con poco más que especias, trigo molido y verduras silvestres que pueden encontrar.

El miércoles, escuchó que algunas personas habían recibido bolsas de harina de los camiones de ayuda, y había rumores de que otro convoy estaba llegando. Así que el jueves, alrededor de las 7 p.m., fue a la rotonda de Nabulsi con amigos para esperar.

Dijo que nunca había visto a tanta gente reunida en un mismo lugar. Otros describieron a decenas de miles de personas esperando.

“Justo antes de que llegaran los camiones, un tanque comenzó a moverse hacia nosotros, era alrededor de las 3:30 a.m. y disparó unos cuantos tiros al aire”, dijo el Sr. Al-Sholi en una entrevista telefónica. “Ese tanque disparó al menos un proyectil. Estaba oscuro y corrí hacia un edificio destrozado y me refugié allí”.

Cuando los camiones de ayuda llegaron poco después, la gente corrió hacia ellos desesperadamente, y comenzaron los disparos, dijeron los testigos.

“Como de costumbre, cuando los camiones de ayuda llegaron, la gente corrió hacia ellos para conseguir alimentos y bebidas y lo que sea que pudieran obtener”, dijo Mohammad Hamoudeh, un fotógrafo de la Ciudad de Gaza. Pero cuando la gente llegó a los camiones, dijo, “los tanques comenzaron a disparar directamente a la gente”.

Agregó: “Los vi disparando fuego directo de ametralladora”.

El Sr. Hamoudeh dijo que, a pesar del miedo y el pánico en la escena, muchos todavía se apresuraron a los suministros. “La gente estaba aterrorizada pero no todos, hubo quienes arriesgaron la vida solo para poder obtener alimentos”, dijo. “Solo quieren vivir”.

Los testigos dijeron que los tanques dispararon proyectiles hacia las personas incluso después de que comenzaran a huir. Dijeron que los tanques llegaron entre las 3 y las 4 a.m. y comenzaron a disparar regularmente hacia los gazatíes, deteniéndose alrededor de las 7 a.m.

El ejército israelí no respondió a preguntas sobre si los tanques israelíes abrieron fuego antes o después de que llegaran los camiones de ayuda. El almirante Hagari dijo que los camiones habían llegado cerca de la Ciudad de Gaza alrededor de las 4:45 a.m.

Grabaciones parciales de video de drones entregadas por el ejército israelí, junto con videos de redes sociales de la escena analizados por The New York Times, no explican completamente la secuencia de eventos. Los videos muestran pánico, incluidas personas agachándose y tomando alimentos de los camiones.

El Sr. Al-Sholi describió el caos mientras huía de los camiones de ayuda y las personas a su alrededor eran alcanzadas.

“Vi a personas caer al suelo”, dijo el Sr. Al-Sholi. “El hombre a mi lado recibió un disparo en el brazo con una bala y perdió un dedo inmediatamente”.

Mientras huía, dijo, vio a unas 30 personas en el suelo, ya sea muertas o heridas. Uno de los muertos era su primo, a quien le dispararon mientras corría con una bolsa de harina, dijo. A unos 150 metros de uno de los tanques, recordó haber visto a un niño, de unos 12 años, tirado en el suelo con la cara cubierta de sangre. Algunas personas también fueron atropelladas por los camiones de ayuda, dijo.

Un tercer testigo, un periodista que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias por parte del ejército israelí, dijo que el fuego israelí fue tan intenso que fue difícil llegar a los heridos.

Los tanques dejaron de disparar alrededor de las 7 a.m., pero no se retiraron. La gente comenzó a arrastrar o cargar a los muertos y heridos, diciendo la declaración de fe musulmana mientras lo hacían, temiendo que los tanques comenzaran a disparar nuevamente, dijo el Sr. Hamoudeh.

Alrededor de un kilómetro de distancia, las ambulancias se habían reunido, sin poder acercarse más, por temor a ser atacadas por las fuerzas israelíes. Algunas personas llevaron o trajeron a los heridos en carretas de burros, o los llevaron a los hospitales por su cuenta.

Alrededor de 150 heridos y 12 de los fallecidos llegaron al Hospital Kamal Adwan, dijo el Dr. Eid Sabbah, jefe de enfermería allí. Dijo que alrededor del 95 por ciento de las lesiones eran heridas de bala en el pecho y el abdomen.

Muchos de los heridos estaban en estado crítico y requerían cirugía. Pero el hospital, al igual que los pocos que aún funcionan en Gaza, sufría por la falta de electricidad, combustible, equipo médico y medicinas.

El personal médico solo pudo realizar 20 operaciones, con analgésicos pero sin anestesia, en sus tres salas de operaciones equipadas, dijo el Dr. Sabbah. Al igual que los suministros de alimentos, la ayuda médica se ha vuelto escasa en los últimos cuatro meses, dejando a los pocos hospitales que aún funcionan luchando para tratar a los pacientes más allá de los primeros auxilios.

El Dr. Sabbah advirtió que muchos de los heridos por los disparos del jueves no podrían recibir un tratamiento adecuado en su hospital.

“En la UCI hay pacientes que necesitan especializaciones y medicamentos y necesitan cirugías complicadas”, dijo. “Su única esperanza es ser trasladados fuera de Gaza para ser tratados.”

Nader Ibrahim contribuyó con el reportaje.