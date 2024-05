La elección de 2026 ya está tomando forma

Con ayuda de Shawn Ness

Nuevo desde Nueva York

Sucediendo ahora:

El senador estatal Zellnor Myrie se postula para alcalde. También podría tener su propio oponente en el Senado.

El alcalde Eric Adams será presentado esta noche en The Daily Show. Detalles a continuación.

El Terminal Marítimo de Brooklyn está siendo renovado, anunciaron la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams.

La Procuradora General Tish James ha apelado oficialmente una decisión del tribunal estatal para desechar la Enmienda de Derechos Iguales.

“NUNCA DEMASIADO TEMPRANO: El desafío del senador estatal Zellnor Myrie al alcalde Eric Adams podría haberle ganado a su propio desafiante en la próxima ciclo”.

“El miembro de la asamblea Brian Cunningham tiene la mirada puesta en 2026 y presentó un comité de campaña el lunes para el escaño 20 del Distrito de Myrie en Brooklyn Central, según informó Playbook”.

“Entonces, ¿Cree Cunningham que Myrie vencerá al alcalde y se está preparando para postularse para el escaño abierto? O ¿Cree Cunningham que Myrie perderá y está amenazando con desafiarlo por atreverse a enfrentarse a Adams?”

“Después de todo, Cunningham es uno de los principales aliados de Adams en Albany y es tan cercano a la principal asesora política del alcalde, Ingrid Lewis-Martin, que la llama ‘Mamá’, indicó a Playbook una persona familiarizada con la relación”.

“Mientras que los distritos de Myrie y Cunningham se superponen, nunca han sido cercanos. Cuando Cunningham ganó su escaño en una elección especial de 2022, Adams lo respaldó, mientras que Myrie y su grupo respaldaron a Jelanie DeShong, que trabajaba para Hochul”.

“Cunningham minimizó el drama”.

“No es ‘ciertamente un respaldo’ a la victoria de Myrie, o de Adams, por cierto”, dijo en una entrevista con Playbook. “Esto es solo cuestión de explorar y ver cómo puedo servir mejor al Distrito de la Asamblea 43”.

“¿Se enfrentaría a Myrie en 2026? ‘Nunca me presentaría simplemente por retribución’, dijo Cunningham, y no está desafiando a nadie ‘en este momento’. Tanto él como Myrie se postulan sin oposición para sus escaños legislativos este año”.

“La campaña de Myrie se negó a comentar sobre el movimiento”.

“Pero los conocedores estaban divididos sobre cómo interpretar el movimiento de Cunningham. ‘Si está haciendo eso, asumo que es para apoyar a Adams’, dijo un consultor demócrata de Brooklyn a Playbook”.

“Pero un consultor demócrata progresista piensa que la presentación de Cunningham significa que cree que Myrie podría ser alcalde”.

” ‘Envía una señal de que la gente piensa que este escaño del Senado estará disponible en 2026 y hay buenas razones para eso’, dijeron. ‘Para aquellos que piensan que esto es un intento de molestar a Zellnor, vale la pena señalar que presentar un desafío después de la fecha límite de petición no infunde mucho miedo en el corazón de nadie'”.

“Adams intentó desestimar el desafío de Myrie, en sus primeros comentarios públicos desde que presentó para recaudar fondos el miércoles”.

