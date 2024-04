Sunak entra en la fase final del plan de migración de Ruanda con los Tories temiendo un nuevo fracaso.

[Bloomberg] — A medida que la política migratoria emblemática de Rishi Sunak entra en su fase final la próxima semana, algunos conservadores se preocupan de que el primer ministro se haya dejado expuesto en el tema en el que ha centrado su mandato.

El líder del Reino Unido prometió el viernes mantener al Parlamento en sesión hasta altas horas de la noche del lunes hasta que apruebe una legislación que declare a Ruanda un destino “seguro” para enviar solicitantes de asilo, lo que permitiría finalmente que despeguen los vuelos de deportación que se propusieron por primera vez hace dos años. Eso cristalizaría el “deterrente” que los ministros han prometido para disuadir a los migrantes de cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones.

“Vamos a lograr esto el lunes y nos sentaremos a votar hasta que se apruebe,” dijo Sunak, quien ha prometido repetidamente un vuelo de deportación para la “primavera”, a los periodistas el viernes. “Vamos a hacer todo lo posible para detener los barcos.”

Con la derecha conservadora y el partido Reform UK fundado por Nigel Farage acusando a Sunak de ser débil en migración, Ruanda se ha convertido en un problema políticamente peligroso para el primer ministro mientras intenta revitalizar su fortuna menguante antes de unas elecciones generales que deben celebrarse antes de finales de enero.

Después de una serie de recortes de impuestos que no lograron revivir la imagen de los Conservadores ante el electorado, ésta es una de las últimas oportunidades del partido para cambiar la narrativa antes de las elecciones, dijo un aliado de Sunak. Eso es muy necesario: los Tories han estado por detrás del Partido Laborista de Keir Starmer por un margen de encuestas que fluctúa alrededor de los 20 puntos durante meses.

Algunos en el gobierno están nerviosos de que los vuelos puedan ser bloqueados nuevamente por desafíos legales, a pesar de que ese es precisamente el objetivo de la nueva ley de evitar. Si los deportados logran convencer a un juez de su caso, eso podría significar meses de retraso, con el tiempo agotándose para implementar la política antes del día de la elección.

Es por eso posible que los cruces aumenten después de los primeros vuelos a Ruanda, dijo un oficial conservador: de hecho, la implementación de la política expondría sus deficiencias.

“La posibilidad de que no logren realizar un vuelo aún se subestima,” dijo Sunder Katwala del think tank British Future a Bloomberg. “Y si lo hacen, el riesgo entonces es que terminen demostrando que la política no actúa como un disuasivo, si la cantidad de personas que continúan cruzando el Canal excede a las que son llevadas a Ruanda semana tras semana.”

