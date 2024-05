Por qué Robert Suárez de los Padres está enviando lanzamientos rápidos y por qué los bateadores aún no pueden golpearlos.

SAN DIEGO — Kyle Higashioka pasó siete temporadas agachado detrás del plato para Aroldis Chapman, Gerrit Cole y otros lanzadores con brazos raros y una velocidad poco común, pero en su primera temporada con los Padres, el veterano receptor se ha encontrado maravillándose con lo que siente como una verdadera anomalía.

Robert Suárez, cerrador tranquilo y de lanzamiento duro de San Diego, está lanzando calor alto como ningún otro lanzador en las mayores. Su uso combinado de fastball ha aumentado casi 30 puntos porcentuales desde la temporada pasada. Ha recurrido a su cuatro costuras, que promedia 98.5 mph, poco más del 80 por ciento del tiempo. Ha mezclado su sinker (promedio de 97.9 mph) en cerca de un 11 por ciento de sus lanzamientos. Y en un asombroso período de ocho juegos el mes pasado, Suarez lanzó 79 fastballs seguidos.

“La gente ni siquiera hace eso en la secundaria”, dijo Higashioka, quien jugó béisbol preparatorio contra Cole más de una década antes de que los dos nativos del sur de California se convirtieran en compañeros de equipo en los New York Yankees. “Es bastante loco.”

Sería aún más peculiar si Suarez, de 33 años, estuviera teniendo éxito limitado con tal enfoque. Pero el diestro venezolano no es ni terco ni falto de imaginación. Suarez posee una efectividad de carreras limpias de 0.52 en 16 apariciones. En un bullpen de los Padres que, de lo contrario, tendría problemas, está empatado en el liderato de las grandes ligas en juegos terminados (16), salvamentos (12) y salvamientos de más de tres outs (tres). Los oponentes batean .250 (1 de 4) contra su cambio de velocidad y solo .093 (4 de 43) contra un fourseamer que ha justificado el uso intensivo.

“Tiene la elevación, las características, y está lanzando en la parte superior de la zona”, dijo el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts. “Sabes lo que viene, pero muchos de los swings, (bateadores) simplemente no pueden ponerse al día. No me gusta cuando entra al juego.”

¿Por qué ha sido tan inatacable una recta tan vista?

“He sido ayudado mucho por (el entrenador de pitcheo de los Padres) Rubén Niebla en el uso de todo tipo de análisis hacia mis lanzamientos, principalmente el spin rate”, dijo Suarez recientemente a través del intérprete del equipo Pedro Gutiérrez. “Eso me ha permitido ejecutar un poco más.”

El sábado, horas después de que Suarez lanzara 11 fourseamers, dos sinkers y nada más en una entrada perfecta contra los Dodgers, Niebla explicó con más detalle.

Suarez ha adquirido una comprensión práctica de la eficiencia de giro, dijo Niebla, desde que San Diego lo firmó de la principal liga profesional de Japón después de la temporada 2021. Aunque no hay una forma comprobada de aumentar significativamente el spin rate crudo sin la ayuda de sustancias prohibidas, Suarez ha aumentado el spin activo – una métrica de Statcast que mide el giro que contribuye al movimiento – en su fourseamer del 93.7 por ciento en 2022 al 95.9 por ciento esta temporada. Desde finales de 2023, el lanzamiento ha ganado casi una pulgada de movimiento vertical promedio, la “elevación” que mencionó Roberts.

“Si comienza a trabajar demasiado dentro de la pelota, su fourseamer comienza a correr y vamos a perder eficiencia de giro”, dijo Niebla. “Si corta un poco, vamos a perder eficiencia de giro. En este momento, parece que está en sincronía. Como, métricamente, está detrás de la pelota y realmente obteniendo ese puro backspin.”

Más del 90 por ciento de los lanzamientos de Robert Suarez esta temporada han sido fastballs. (Imagen principal de Robert Suarez: Michael Reaves / Getty Images)

Calibrar la entrega de Suarez ha sido clave. A principios de la pretemporada, Niebla notó que el lanzador se movía bien hacia abajo en la lomita con su parte inferior del cuerpo, pero también que su torso estaba “un poco retrasado”. Suarez tuvo problemas en sus primeras apariciones de la Liga Cactus, incluso cuando él y Niebla trabajaron para abordar la causa raíz. No fue hasta la última salida de primavera de Suarez en Arizona que Niebla sintió que el relevista había sincronizado completamente su tiempo.

“Incluso cuando fue a Corea (para el partido inaugural contra los Dodgers) … todavía estaba un poco nervioso, y luego fue bueno”, dijo Niebla el sábado en el Petco Park. “Luego vino aquí. Y luego solo sigues el rastro — solo estoy siguiendo. Pero ahora mismo, siento que es bastante simple donde ni siquiera tengo que hablar con él. Es como, ‘Estás en ritmo’. Ni siquiera le digo que está en ritmo.”

Higashioka jugó seis temporadas con Chapman, quien todavía posee el Récord Mundial Guinness por el lanzamiento más rápido en las grandes ligas, una bola de 105.8 mph lanzada a Tony Gwynn Jr. en el Petco Park en 2010. “Él es muy esforzado”, dijo Higashioka. “Podías decir que estaba usando cada onza de su fuerza para poner todo detrás de eso.” Suarez, mientras tanto, posee lo que se acerca a la definición del libro de texto de “fácil gas”.

“A veces”, dijo el receptor titular de los Padres, Luis Campusano, “casi me teletransporta a mi guante.”

Aquellos que han pasado tiempo con Suarez señalan otra cosa.

“Tiene muy buen comando”, dijo Roberts.

“El primer bullpen que atrapé, me sorprendió el comando”, dijo Higashioka. “Era casi preciso. Y para un tipo que lanza a 100 con un comando por encima del promedio, quiero decir, eso es bastante especial.”

“Es una combinación de poder batear 100 pero ser capaz de batear 100 cuando este tipo lo está poniendo en la parte superior de la zona y luego va hacia la mitad exterior de la zona, y de repente hay un sinker que te puede cerrar”, dijo Niebla. “Es como, ‘Oh, mierda, ¿fue eso o fue el otro?’.”

Durante su racha de 79 fastballs consecutivos, Suarez lanzó 74 fourseamers y cinco sinkers. No permitió carreras, dos sencillos y dos bases por bolas. (La única carrera contra Suarez esta temporada fue el 28 de marzo cuando Michael Conforto conectó un jonrón solitario contra un cambio de velocidad). Solo registró cinco ponches, pero indujo contacto débil constante y mantuvo a los bateadores fuera de balance al variar la velocidad de su lanzamiento.

En algún momento alrededor de la cuadragésima o quincuagésima recta seguida, varios compañeros de equipo de Suarez comenzaron a hablar entre ellos: algo diferente estaba sucediendo.

“Creo que todos estábamos monitoreando”, dijo Higashioka. “Notamos que no estaba lanzando realmente nada más pero aún estaba dominando. Fue bastante genial.”

“Sé que el uso de la fastball es alto, pero ha sido su mejor arma. Es su mejor arma”, dijo Campusano, compañero de batería principal de Suarez, el 22 de abril antes de un juego en el Coors Field. “Entonces, simplemente mezclando todo el tiempo a la placa, lo hace realmente mucho más efectivo. Me siento muy confiado usándola hasta que alguien pueda demostrar que va a conectar un buen swing con ella.

“Sabes que viene el 100. Solo no sabes de dónde viene”.

Un competidor prudente, por supuesto, nunca revela demasiado. Varias horas después de que Campusano hablara, el receptor pidió un cambio de velocidad con cuenta de 1-2 en lugar de lo que hubiera sido el 80º lanzamiento consecutivo de fastball de Suarez. Sean Bouchard lo bateó de foul. Luego, contra el siguiente lanzamiento, el jardinero de los Rockies de Colorado dio un doble.

Fue el único hit de extrabase que Suarez había cedido esta temporada con su fastball. Ahora, tres semanas después, todavía lo es. Y Suarez solo ha aumentado su uso de ese lanzamiento. Hasta ahora en mayo, está lanzando el fourseamer casi el 90 por ciento del tiempo. Los bateadores este mes están 0-de-14 contra él.

“Es como, esta es mi fortaleza”, dijo Niebla, quien mantiene que Suarez continúa trabajando entre juegos en su cambio de velocidad y cutter/slider, un lanzamiento que aún no ha usado en un juego este año. “Como relevista, tienes que usarlo.”

Desde que comenzó la era del seguimiento de lanzamientos en 2008, solo una docena de lanzadores han lanzado un fourseamer, un sinker o un cutter con al menos el 90 por ciento de sus lanzamientos (mínimo de 500 lanzamientos totales). Mariano Rivera, ampliamente reconocido como el mejor cerrador de todos los tiempos, lidera la lista con el 98.5 por ciento; su famoso cutter comprendía el 87.6 por ciento de sus lanzamientos durante ese lapso.

En las últimas 16 temporadas, nadie lanzó un fourseamer o sinker más del 86.7 por ciento del tiempo. En 2024, Suarez (68.3 por ciento en su carrera en las grandes ligas) está en el 91.3 por ciento. El único lanzador que lanza fastballs que no sean cutter con más frecuencia esta temporada es el ex relevista de los Padres Tim Hill, y el promedio de su fourseamer es 8 mph más lento que el de Suarez, quien ha registrado 13 lanzamientos de al menos 100 mph.

Puede llegar un momento en el que los ajustes de los oponentes u otros factores obliguen a Suarez a reducir la extrema dependencia de la fastball. Por ahora, ¿quién sabe cuándo llegará su próximo lanzamiento de cambio de velocidad?: Uno de los cerradores más automáticos del béisbol entró el domingo habiendo lanzado 32 fastballs consecutivos. ¡Gracias!