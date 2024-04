Tesla proxy solicita a los accionistas que vuelvan a aprobar el paquete de compensación de Elon Musk

Tesla pide a los inversores que ratifiquen una vez más el paquete de remuneración récord del 2018 para su polémico director ejecutivo, Elon Musk, después de que un tribunal de Delaware lo anulara este año.

En su declaración de procuración para invitar a los accionistas a su reunión anual del 13 de junio, la compañía afirmó que un voto a favor restauraría “la democracia accionarial de Tesla” después de que fuera abrogada por el sistema judicial estadounidense. En enero, un juez rescindió su compensación de $56 mil millones por defectos de gobernanza.

“Debido a que el tribunal de Delaware cuestionó su decisión, Elon no ha recibido pago alguno por su trabajo para Tesla en los últimos seis años, que han ayudado a generar un crecimiento significativo y valor para los accionistas”, escribió la presidenta Robyn Denholm en la invitación, argumentando que era una “cuestión de justicia fundamental y respeto a nuestro CEO”.

Es probable que encuentre una reunión más tumultuosa que en el pasado mayo, cuando los inversores estaban encantados de que las acciones hubieran subido un 40% desde sus mínimos de diciembre de 2022.

El martes, las acciones alcanzaron mínimos de 52 semanas tras la noticia de que el fabricante de automóviles dijo adiós esta semana a más de una décima parte de su personal, incluido el veterano ejecutivo Drew Baglino. Las ventas de vehículos cayeron año tras año por primera vez desde la pandemia de 2020 y se espera que los beneficios comparables se reduzcan un 40% cuando Tesla informe las ganancias del primer trimestre el martes.

Denholm argumentó que el paquete de pago de Musk, ahora valorado en $45 mil millones después de una disminución en el valor de las 304 millones de acciones subyacentes, debería ser restablecido por dos razones: No solo ha alcanzado todos los objetivos establecidos en el 2018, sino que también acordó bloquear por un periodo de cinco años cualquier acción que convierta de las opciones adjudicadas.

La última garantizaría que el CEO a tiempo parcial tuviera suficiente incentivo para garantizar que el precio de las acciones se recupere de su actual caída, según la presidenta de Tesla.

La jueza de Delaware, Kathaleen McCormick, anuló el paquete en enero, dictaminando que el consejo no había informado suficientemente a los accionistas que fue efectivamente arreglado por Musk mismo, lleno de sus amigos y familiares, y que, por lo tanto, el paquete fue aprobado en lugar de ser aprobado de forma independiente.

Dado que los inversores estaban en la oscuridad sobre la magnitud de los problemas de gobernanza de Tesla, la votación aprobando su compensación en el 2018 con una mayoría del 73% de las acciones de los accionistas presentes (excluyendo las acciones en manos de Musk) fue, por ende, nula y sin efecto.

Se insta a los inversores a aprobar el traslado del domicilio legal a Texas

La sentencia enfureció inmediatamente a Musk, quien gruñó que nunca volvería a incorporar sus empresas en Delaware, se comprometió a retirar sus negocios del estado y pidió un éxodo al instar a otros ejecutivos a seguir su ejemplo.

“Ha hecho más daño a Delaware que cualquier juez en la historia moderna”, espetó. Fue su segunda derrota a manos de McCormick, quien también garantizó que cumpliera con su parte de un acuerdo para comprar a los accionistas de Twitter por los $44 mil millones que Musk prometió.

¡La votación pública favorece inequívocamente a Texas!

Tesla se trasladará inmediatamente para celebrar una votación de los accionistas para transferir el estado de incorporación a Texas. https://t.co/ParwqQvS3d

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2024

El miércoles, Denholm siguió los deseos de Musk y recomendó formalmente en nombre del consejo que los inversores de Tesla ratifiquen su demanda de trasladar legalmente la empresa a Texas, donde ya tiene su sede.

La propuesta siguió a un análisis posterior realizado por un comité del consejo conformado inicialmente por dos directores, hasta que uno, el socio de negocios de Musk, Joe Gebbia, abandonó por temor a no ser considerado suficientemente independiente.

Después de discutir brevemente la búsqueda de un reemplazo, el consejo determinó que “no había razón para retrasar su trabajo”, según la invitación del miércoles.

Por último, instó a los accionistas a votar para extender los mandatos de James Murdoch, hijo del magnate mediático australiano Rupert Murdoch, junto con el propio hermano de Musk, Kimbal, como miembros de la junta directiva. Recomendó en contra de una propuesta de los accionistas que limitaría los mandatos a un año en lugar de los actuales tres, lo que requeriría efectivamente que toda la junta fuera reelegida anualmente.

Subscribe to the Eye on AI newsletter to stay abreast of how AI is shaping the future of business. Sign up for free.