Incendio en el oeste de Canadá obliga a evacuaciones, humo provoca preocupaciones sobre la calidad del aire por Reuters

La primera gran oleada de incendios forestales de la temporada continuaba ardiendo en el oeste de Canadá mientras los bomberos controlaban el rápido avance del fuego, al mismo tiempo que las autoridades evacuaban a miles de residentes y advertían sobre la mala calidad del aire desde British Columbia hasta Ontario.

Los habitantes de una ciudad en British Columbia fueron evacuados, mientras que muchos en Fort McMurray, un importante centro petrolero en Alberta que sufrió daños extensos por incendios forestales en 2016, recibieron la orden de prepararse para salir.

El domingo, las autoridades informaron que el incendio estaba controlado pero se esperaba que aumentara a medida que las temperaturas subieran.

Alberta dijo que el incendio forestal era extremo y estaba fuera de control, ubicado a 16 km (9,94 millas) al suroeste de Fort McMurray. El incendio creció significativamente durante el fin de semana y tenía un tamaño de 5,500 hectáreas (13,590.8 acres), varias veces más grande de lo que se había informado anteriormente.

En British Columbia, se pidió a miles de residentes en el Municipio Regional de Northern Rockies y las Primeras Naciones de Fort Nelson que evacuaran, ya que el incendio se extendía a 2,483 hectáreas.

El alcalde del Municipio Regional de Northern Rockies, Rob Fraser, dijo en una entrevista televisiva que la mayoría de los 3,500 residentes en y alrededor de Fort Nelson habían sido evacuados.

Fraser dijo que el incendio fue iniciado por un árbol derribado por fuertes vientos que cayó sobre una línea eléctrica.

Seis equipos de bomberos forestales, 13 helicópteros y aviones cisterna controlarán el fuego el domingo, según las autoridades de Alberta.

Se emitieron alertas de evacuación para Fort McMurray, Saprae Creek Estates y se ampliaron a Gregoire Lake Estates y Rickards Landing Industrial Park el sábado por la noche.

Aunque no hay un riesgo inminente para estas comunidades, la alerta asegura que los residentes estén preparados para evacuar si las condiciones cambian.

El humo en Fort McMurray el sábado provenía de incendios en el norte de British Columbia, según Alberta.

Environment Canada emitió una declaración especial sobre la calidad del aire que se extiende desde British Columbia hasta Ontario el domingo.

El gobierno federal ha advertido que Canadá se enfrenta a otra temporada de incendios forestales “catastrófica” a medida que pronostica temperaturas más altas de lo normal en primavera y verano en gran parte del país, impulsadas por las condiciones meteorológicas de El Niño.

Canadá experimentó uno de sus inviernos más cálidos, con poca o nula nieve en muchas áreas, lo que hace temer un verano caluroso que desencadene incendios en bosques y tierras salvajes en medio de una sequía en curso.

En 2016, más de 80,000 personas fueron evacuadas de Fort McMurray cuando un incendio arrasó miles de hogares y edificios.

