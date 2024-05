Keir Starmer enfrenta una creciente reacción adversa por la deserción de Natalie Elphicke

“

El líder laborista Sir Keir Starmer enfrenta una creciente oposición por la defección de la diputada conservadora Natalie Elphicke a su partido, con un colega describiendo un “profundo sentimiento de traición” ante este movimiento sorpresa.

Rosie Duffield, diputada laborista por Canterbury, cuestionó la sabiduría de reclutar a la diputada por Dover, quien el domingo fue acusada de presionar a ministros sobre el caso de agresión sexual de su entonces esposo Charlie Elphicke en 2020.

“Creo que la mayoría de nosotros preferiría tener más colegas de izquierda que alguien que nunca ha apoyado los objetivos y valores del partido laborista”, dijo Duffield a BBC Radio 4 el domingo. “Creo que, como la mayoría de los diputados laboristas con los que he hablado, hay una mezcla de furia, desconcierto y un profundo sentimiento de traición.”

Jess Phillips, diputada por Birmingham Yardley y ex ministra en la sombra, dijo a Sky News que ver a Elphicke cruzar de los escaños conservadores a los laboristas en la Cámara de los Comunes se sintió “como un puñetazo en el estómago”.

Starmer se mostró triunfante en la Cámara de los Comunes durante las Preguntas al Primer Ministro el miércoles pasado, al revelar la segunda defeción de este tipo en dos semanas.

Sugirió que esto demostraba el creciente atractivo político del principal partido de la oposición, que tiene una ventaja de aproximadamente 20 puntos en las encuestas de opinión de cara a las elecciones generales previstas para este año.

Sin embargo, Zarah Sultana, diputada laborista por Coventry South, dijo que Elphicke pertenecía al Grupo de Investigación Europeo de los duros partidarios del Brexit conservador, no estaba en sintonía con los sindicatos y “no era genial” en temas ambientales. “Así que a menos que haya tenido la mayor conversión de Damasco de la historia, simplemente no me lo creo, y también es preocupante”, dijo Sultana a la BBC el domingo.

Sultana dijo que las diputadas laboristas estaban especialmente preocupadas por el comportamiento de su nueva colega hace cuatro años en relación con el juicio y la condena de su entonces esposo Charlie Elphicke.

El domingo, Sir Robert Buckland, ex ministro de Justicia conservador, confirmó un informe del periódico Sunday Times que decía que Elphicke se reunió con él antes del juicio de julio de 2020 de su esposo y le pidió que solicitara a la judicatura que lo trasladaran del Tribunal de la Corona de Southwark en el centro de Londres, en un aparente intento de limitar la publicidad. Buckland se negó a considerar las peticiones, calificándolas de “atropello constitucional”.

“Se le dijo sin lugar a dudas que sería completamente inapropiado hablar con el juez sobre el juicio”, dijo. Una persona cercana a Buckland, quien fue secretario de Justicia entre 2019 y 2021, dijo que “nunca había tenido alguna experiencia como esta” durante su mandato.

Sin embargo, el partido laborista dijo: “Natalie Elphicke rechaza totalmente esa caracterización de la reunión. Si Robert Buckland tenía alguna preocupación genuina sobre la reunión, entonces debería haberlas planteado en ese momento, en lugar de hacer afirmaciones a los periódicos ahora que Natalie ha decidido unirse al partido laborista.”

Preguntado por Sky News si creía en la negación de Elphicke, el secretario general de Pagos de la Sombra, Jonathan Ashworth, dijo el domingo: “Ella dijo que es un sinsentido y que no es su interpretación de la reunión”.

El Sunday Times también informó sobre afirmaciones de que Sir Mark Spencer, entonces jefe del grupo parlamentario conservador, luego rechazó una solicitud de Elphicke para organizar otra reunión con Buckland para que ella pudiera plantear preocupaciones sobre la calidad de las almohadas de su esposo en la cárcel.

Un portavoz de Natalie Elphicke calificó esa afirmación de “absurda”, agregando: “Es cierto que el Sr. Elphicke continuó recibiendo apoyo después de su encarcelamiento por una gran cantidad de diputados conservadores que lo conocían desde hace mucho tiempo, incluidos algunos que lo visitaron y presionaron en su nombre de forma independiente, algo que nada tenía que ver con Natalie.”

Natalie Elphicke se convirtió en diputada por Dover en diciembre de 2019, después de que su entonces esposo renunciara al cargo tras ser acusado de asalto sexual. Desde entonces se han divorciado.

A finales de 2020, Elphicke fue criticada por la oficina del jefe de justicia de Inglaterra y Gales por un intento “impropio” de influir en un juez que llevaba el juicio de su entonces esposo.

En 2021, Elphicke fue uno de los tres diputados sancionados con una suspensión de un día del Parlamento por el comité de normas de la Cámara en relación con sus intentos de influir en el juez.

El jueves, Elphicke se disculpó por decir en una entrevista después de la condena de su entonces esposo que era un “blanco fácil” para falsas acusaciones porque era “atractivo”. Se retirará en las elecciones generales.

Ashworth dijo que la defección de Elphicke apunta a la “desintegración y descomposición” en el partido Conservador de cara a las elecciones. “Natalie Elphicke, al igual que los conservadores de todo el país, se unen al partido laborista, eso es algo bueno”, dijo.

