Taylor Swift lleva su gira Eras a Argentina, sacudiendo El Monumental

El 31 de mayo, Florencia Romero durmió en una tienda de campaña afuera del estadio más grande de Argentina con su novia y su hermana. Habían escuchado rumores de que Taylor Swift podría venir a Buenos Aires, y querían ser las primeras en la fila.

Los rumores eran ciertos: Taylor Swift venía, pero llevaría un tiempo. Su concierto estaba a más de cinco meses de distancia.

La tienda permaneció allí de todos modos, ocupada por un elenco rotativo de 30 “Swifties” fanáticos que trabajaron juntos durante 163 días para mantener sus lugares en la fila para tener la oportunidad de estar lo más cerca posible de su ídolo cuando salga al escenario el jueves en la primera parada de su gira Eras fuera de América del Norte.

“Hemos estado esperando esto durante muchos años”, dijo Romero, de 23 años, quien renunció al empleo como cajera en parte para dedicarse a esperar en la fila. “No esperábamos que viniera, y luego vino. Así que era obvio que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer”.

La gira Eras de la Sra. Swift se volvió oficialmente global el jueves cuando la megastar del pop comenzó una nueva fase de espectáculos que la llevaría a 25 ciudades de América del Sur, Asia, Australia y Europa en los próximos 10 meses.

La llegada de la Sra. Swift a Argentina se convirtió en un evento nacional. Recibió una intensa cobertura de noticias; Buenos Aires la nombró una huésped de honor; e incluso se convirtió en una figura en las elecciones presidenciales de la próxima semana después de que algunos de sus fanáticos se organizaran contra el candidato de extrema derecha, Javier Milei.

En un país de 46 millones de habitantes, Taylor Swift vendió aproximadamente 200,000 boletos para tres espectáculos agotados, y, sin embargo, la lista de espera todavía tenía más de 2.8 millones de personas, suficiente para llenar 40 veces el estadio de fútbol más grande de Argentina.

Incluso la Sra. Swift quedó impresionada. “Estoy viendo posiblemente lo que podría ser una de las multitudes más épicas que jamás existirán”, dijo al público. “Esto es incomparable”.

Más tarde, quitó sus auriculares y señaló que le costaba escuchar sobre el estruendo de la multitud. Se detuvo durante dos minutos enteros, absorbiendo la adoración de sus fanáticos.

“No sé cómo agradecerles lo suficiente por la forma en que me están tratando esta noche”, dijo. “Los amo mucho, y no puedo creer que me haya tomado tanto tiempo venir a verlos”.

El espectáculo del jueves fue el primer concierto principal de la Sra. Swift en América del Sur, el primero de nueve este mes en Argentina y Brasil. Después de esperar tanto tiempo, muchos fanáticos dijeron que habían hecho una especie de peregrinación, muchos de ellos de todo el continente.

Nahuel Ochoa, un estudiante de medicina que llevaba un traje de lentejuelas hecho a mano, había tomado un autobús con otros 50 fanáticos desde la ciudad de San Luis, a 12 horas de distancia. No pudiendo conseguir una habitación en Buenos Aires, donde los hoteles estaban casi agotados, planeaba tomar el autobús de regreso después del espectáculo y luego regresar el sábado para ver a la Sra. Swift nuevamente.