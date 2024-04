Tarjeta Bilt Mastercard: Gana recompensas de viaje solo pagando el alquiler

Nuestra opinión: La mayor ventaja de la Bilt Mastercard® es la capacidad de generar puntos a partir de los pagos de alquiler. Hasta junio de 2023, el alquiler medio en una gran ciudad de EE. UU. era de $2,029, y si el inquilino promedio usara su Bilt Mastercard en lugar de una transferencia bancaria, generaría más de $300 en recompensas de viaje cada año.

La Bilt Mastercard es una excelente opción si buscas generar recompensas de viaje o puntos que puedan contribuir a un fondo para el pago inicial a través de los pagos de alquiler. Sin embargo, si buscas maximizar el reembolso en efectivo a corto plazo, considera una tarjeta con un bono de bienvenida en efectivo de $200 a $600, como la Citi Double Cash Card o la Chase Sapphire Preferred® Card.

Tabla de contenido

¿Para quién es buena la Bilt Mastercard?

La Bilt Mastercard es ideal para alguien que:

Tiene suficiente crédito para solicitarla (670+)

Puede pagar el alquiler y no se preocupa por perder pagos

Le gustaría ganar recompensas por los pagos regulares de alquiler

El programa Bilt Rewards es gratuito, y la Bilt Mastercard hace que el programa sea aún más gratificante que una membresía sin la tarjeta de crédito.

¿Quién no debería obtener la Bilt Mastercard?

Puede parecer contradictorio, pero la Bilt Mastercard no es ideal para alguien que tiene dificultades para pagar el alquiler cada mes.

Esto se debe a que si Bilt paga a su arrendador y usted no paga a Bilt, los intereses se aplicarán de inmediato a ese gran saldo de alquiler impago. Y si su situación financiera ya le ha llevado a perder el alquiler, los intereses adicionales podrían empujarlo hacia la deuda.

En cambio, considere buscar asistencia para el alquiler a través de debt.org o pedir a su arrendador un plan de pagos. Ambas son alternativas mucho mejores que dejar que su alquiler impago acumule intereses.

Tarjetas de crédito similares a la Bilt Mastercard

Aunque la Bilt Mastercard es bastante única en su capacidad de convertir los pagos de alquiler en recompensas de viaje, todavía existen otras opciones para maximizar las recompensas de viaje o ahorrar en el alquiler en general.

Chase Sapphire Preferred vs. Bilt Mastercard

La tarjeta Chase Sapphire Preferred® Card o “CSP” es la elección principal de muchos viajeros para maximizar las recompensas de vuelos, hoteles y restaurantes. Su principal ventaja sobre la Bilt Mastercard y la mayoría de otras tarjetas de recompensas de viaje es su 5x puntos en viajes comprados a través de Chase Travel℠. Pero si reserva viajes utilizando puntos en lugar de efectivo, aún obtendrá un multiplicador de 1.25X puntos, lo que significa que su bono de bienvenida de 60,000 puntos podría valer $750.

El CSP tiene una cuota anual de $95, pero si desea acumular recompensas de viaje mucho más rápido, es un sustituto superior, o un gran compañero, para la Bilt Mastercard.

Citi Double Cash vs. Bilt Mastercard

Si busca una tarjeta sencilla que facilite tanto la obtención como el canje de reembolsos en efectivo, la tarjeta Citi Double Cash es una mejor opción que la Bilt Mastercard.

La tarjeta tiene un requisito crediticio mínimo más bajo para solicitarla (~630 frente a 670), ofrece 2X de reembolso en cada compra (1X al comprar, 1X al pagar) y actualmente ofrece un bono de bienvenida en efectivo de $200 si gasta $1,500 razonables dentro de los seis meses de la apertura de la cuenta. Su reembolso en efectivo se puede canjear de varias formas, incluidos los créditos en el estado de cuenta o los depósitos directos en una cuenta bancaria.

A diferencia de la Bilt Mastercard, la tarjeta Citi Double Cash no le recompensa por pagar alquiler, pero le recompensa más en general por las compras cotidianas.

Dicho esto, puede que no sea una situación de “o esto o aquello”. Si destina una gran parte de sus ingresos al alquiler, podría beneficiarle tener tanto la Bilt Mastercard como la tarjeta Citi Double Cash. Puede usar la primera para el alquiler (y al menos cinco compras al mes para activar sus recompensas) y la segunda para las compras cotidianas. De esa manera, su Bilt Mastercard generará suficientes recompensas de viaje para pagar un pasaje de avión a casa para las vacaciones, mientras que su Citi Double Cash puede ayudarle a pagar el alquiler en primer lugar.

Bilt Mastercard: Cómo ganar recompensas

Como se mencionó anteriormente, la Bilt Mastercard ofrece las siguientes categorías de puntos de recompensa:

1X Puntos en pagos de alquiler (hasta 100k puntos por año)

2X Puntos en viajes

3X Puntos en restaurantes

1X Puntos en otras compras

Gane 6X en restaurantes, 4X en viajes y 2X en otras compras el 1ro de cada mes (excluyendo alquiler, hasta 10,000 puntos)

Use la tarjeta 5 veces cada período de facturación para ganar puntos

Estas categorías de recompensas refuerzan que la Bilt Mastercard está destinada a ser una tarjeta de recompensas de estilo de vida/viajes. El hecho de que también recompense el gasto discrecional el día en que vence el alquiler debería reforzar aún más el punto: Esta tarjeta no está diseñada para ayudarlo a pagar el alquiler.

Pero siempre y cuando aplique la tarjeta para su uso previsto: convertir los pagos de alquiler en recompensas de viaje, podría ser una adición gratificante a su billetera.

Cómo canjear las recompensas de Bilt Mastercard

Bilt ofrece actualmente las siguientes categorías de redención para los puntos de Bilt Rewards. Ya sea que tenga una Bilt Mastercard o simplemente una cuenta regular de Bilt Rewards, los puntos van al mismo recipiente y tienen las mismas opciones de redención (a menos que se indique lo contrario).

Alquiler

Pagos para un pago inicial en una vivienda

Viajes

Restaurantes

Fitness

Compartir viajes

Compras en Amazon (solo para titulares de Bilt Mastercard)

La Colección Bilt (principalmente decoración del hogar de artistas seleccionados por Bilt)

Créditos de estado de cuenta

Experiencias

Los valores de canje varían según la categoría. En general, obtendrá más valor por sus puntos al transferirlos a socios de viaje, aunque las 1,25 centavos por punto que obtiene al canjear a través del portal de viajes de Bilt también es una opción atractiva.

Esto significa que si paga su alquiler mensual de $1,800 utilizando su Bilt Mastercard cada mes, podría generar 21,600 puntos por año, valorados en $270 cuando se canjean a través del portal de viajes de Bilt. Sumando sus otras categorías de recompensas (por ejemplo, 3X en Restaurantes, 1X en otras compras), la Bilt Mastercard podría generar fácilmente un buen fondo de viaje para gastos en vuelos, hoteles y comida elegante.

Aquí hay una lista de los actuales socios de viaje de Bilt en el momento de esta redacción (puede ver la lista más actualizada aquí):

Aerolíneas:

Alaska Airlines

American Airlines AAdvantage

Avianca Lifemiles

United MileagePlus®

Air France/KLM Flying Blue®

Virgin Red®

Emirates Skywards®

British Airways Executive Club

Cathay Pacific

Hawaiian Airlines HawaiianMiles

Turkish Airlines Miles&Smiles

Aer Lingus AerClub

Iberia Plus

Air Canada Aeroplan®

Hoteles:

Marriott Bonvoy™

World of Hyatt®

IHG® One Rewards

Si está pensando más en su hogar soñado que en sus vacaciones soñadas, también puede aplicar puntos hacia un pago inicial en una hipoteca. La tasa de conversión actual es de ~1.5 centavos cada uno, lo que significa que cinco años de pagos de alquiler de $1,800 podrían generar 108,000 puntos valorados en $1,620 para un pago inicial.

Además, esos pagos regulares y a tiempo a su Bilt Mastercard pueden ayudar a mejorar significativamente su puntaje de crédito mientras ahorra, lo que a su vez puede ayudarle a asegurar un interés más bajo en su hipoteca.

Desafortunadamente, las tasas de redención para alquiler y Amazon se valoran entre medio centavo y 0.7 centavos cada uno. Cuando se combina con la falta de un bono de bienvenida en efectivo (como los $600 ofrecidos por la Chase Sapphire Preferred® Card), la Bilt Mastercard no es ideal para generar reembolsos en efectivo a corto plazo.

Detalles de la Bilt Mastercard

Tipo de tarjeta: Viajes, recompensas hoteleras, millas aéreas

En muchos aspectos, la Bilt Mastercard es la tarjeta de recompensas definitiva para soñadores. Al convertir los pagos de alquiler mensuales inevitables en recompensas de viaje, puede ayudarlo a enviarlo al lugar exótico que aparece en el fondo de pantalla de su computadora sin pedirle que cambie sus hábitos de gasto normales o pague una alta cuota anual. También puede llevarlo un paso más cerca de ser propietario de una vivienda, pero más sobre eso después.

Por ahora, así es como funciona todo.

Para empezar, probablemente ya sabía que la mayoría de los propietarios no aceptan tarjetas de crédito. Aquellos que lo hacen suelen agregar tarifas que pueden sumarse rápidamente (por ejemplo, 3% o $54 en un alquiler de $1,800). Como alternativa, siempre puede utilizar un servicio de terceros como RadPad, Zego o Plastiq para pagar el alquiler con su tarjeta, pero esas aplicaciones también suelen cobrar un 3%.

Ingresa la Bilt Mastercard, que le permite pagar el alquiler sin cargo de transacción adjunto y generar 1X puntos mientras lo hace (siempre que use la tarjeta cinco veces cada período de facturación). Incluso si su propietario no forma parte de los 3.5 millones de propiedades de la Alianza de Recompensas de Bilt, aún puede pagar el alquiler a través de la aplicación móvil o el sitio web de Bilt y Bilt le dará un número de cuenta y enrutamiento o enviará un cheque a su propietario en su nombre.

A medida que acumula puntos, ya sea como titular de una Bilt Mastercard o como miembro regular de Bilt Rewards, también comenzará a ganar estatus.

Azul: Nivel base

Plata: 50,000 puntos o $10,000 de gasto anual en Bilt Card

Oro: 125,000 puntos o $25,000 de gasto anual en Bilt Card

Platino: 200,000 puntos o $50,000 de gasto anual en Bilt Card

Una vez que alcanza el estatus de Plata, comenzará a generar un pequeño goteo de interés en su total de puntos. La tasa de interés aumenta con cada nivel, y una vez que alcanza Platino, también recibirá un regalo gratuito de la Colección Bilt que comprende “una selección curada de decoración del hogar y arte”.

Pero en general, las recompensas de estatus son realmente solo un pequeño bono en comparación con la capacidad de pagar alquiler y generar puntos con su tarjeta de crédito.

Por otro lado, los puntos que acumula a través de su Bilt Mastercard no son ideales para reembolso en efectivo. Valen más de un centavo cada uno cuando se canjean por viajes, clases de fitness o un pago inicial en una vivienda, pero menos de un punto cada uno cuando se canjean por alquiler, Amazon u otras opciones equivalentes en efectivo a corto plazo.

Además, si ya vive en una propiedad de la Alianza de Recompensas de Bilt (pregunte a su propietario), puede generar puntos a partir de los pagos de alquiler al unirse a Bilt Rewards de forma gratuita, no necesita una Bilt Mastercard a menos que desee los puntos adicionales de viaje, restaurantes, etc. Si su propietario no reporta sus pagos a tiempo a las agencias de crédito (la mayoría no lo hace), pagar el alquiler a tiempo a través de Bilt podría ayudar a mejorar su crédito si vive en un edificio de la Alianza de Bilt.

Tarifas y comisiones de la Bilt Mastercard

Las tarifas y comisiones de la Bilt Mastercard son bastante estándar para una tarjeta de recompensas de viaje. Dicho esto, los dos puntos destacados son sin cuota anual (poco común para tarjetas de recompensas de viaje) y sin comisión por transacción extranjera.

Cuota anual: $0

Comisión por transacción extranjera: $0

Tasa de interés de compra: Ver términos

Beneficios y características adicionales

Finalmente, la Bilt Mastercard ofrece una generosa suite de beneficios centrados en los viajes. Estos son los aspectos más destacados; para obtener más detalles, consulte la guía de beneficios:

Protección de Teléfono Celular que cubre hasta $800 en daños o robo de su teléfono celular, sujeto a un deducible de $25 por reclamo.

Protección por Cancelación e Interrupción de Viaje que ofrece hasta $5,000 en reembolso si su viaje es cancelado o interrumpido por una razón cubierta.

Reembolso por Demora de Viaje que cubre sus comidas y otros gastos si su viaje se retrasa más de seis horas.

Exención de Colisión por Daños en Alquiler de Autos que cubre la colisión o robo de su automóvil de alquiler para que pueda rechazar cierta cobertura en el mostrador de alquiler de autos.

Sin Comisión por Transacción Extranjera, para que pueda usar su tarjeta en el extranjero sin preocuparse por la comisión de alrededor del 3% que muchas tarjetas imponen.

Para comparación, muchas tarjetas de viaje de primer nivel no ofrecen beneficios tan sólidos, y muchas de esas cobran una cuota anual además.

¿Es la Bilt Mastercard la adecuada para usted?

Si paga alquiler, es muy probable que se beneficie al usar la Bilt Mastercard.

Hablando aproximadamente, cada $100 que pague de alquiler mensualmente podría generar hasta $15 en recompensas de viaje cada año. Entonces, si paga $2,000 de alquiler como el inquilino promedio en una ciudad de EE. UU., podría generar $300 en recompensas de viaje de la nada al cambiar a la Bilt Mastercard.

La única desventaja importante a considerar es que si no realiza un pago, Bilt (o, más exactamente, Wells Fargo) aplicará una tasa