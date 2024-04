Dentro del primer drive-thru de Popeyes en Manchester y su menú

El restaurante de pollo New Orleans, Popeyes, abrirá sus primeras instalaciones con servicio de drive-thru en la región de la ciudad de Manchester este fin de semana, con sus puertas y carriles abriéndose oficialmente a partir de las 11 am del viernes (26 de abril) en Bury New Road.

La cafetería de Salford es el 47º restaurante en tocar suelo británico desde que la empresa se expandió en 2021, y sigue los pasos de su exitoso restaurante en Manchester Piccadilly, que fue tan popular que los fans acamparon durante la noche y hicieron cola alrededor de la cuadra durante 16 horas para dar el primer bocado.

Hay muchos lugares para sentarse en el restaurante para aquellos que optan por cenar allí (Imagen: Newsquest, Olivia Bridge)

Mientras que el personal de la nueva Popeyes dice que anticipan que las colas comenzarán a partir de las 9 am este viernes, prometen “darlo todo” para mostrar la hospitalidad de Nueva Orleans regalando a las tres primeras personas a pie y en el drive-thru un sándwich de pollo gratis por todo un año.

Los primeros 25 clientes en ambas colas también serán recompensados con un sándwich de pollo gratis y mercancía exclusiva de Popeyes.

Popeyes tiene un amplio menú de comida y bebida (Imagen: Newsquest, Olivia Bridge)

El restaurante es incluso popular entre celebridades, desde Kim Kardashian hasta Cardi B, así que fui a ver de qué se trataba todo el revuelo antes del gran día de apertura.

@theoldhamtimes ¿Harás cola este viernes? 👀🍗 #popeyes #chickenburger #manchester ♬ long version(1175338) – nightbird_bgm



La anticipación ha ido en aumento para el nuevo lugar después de que su luminosa señal naranja apareciera en la concurrida carretera junto a Tim Hortons hacia el centro de la ciudad hace solo unos meses.

En el interior, el área de comedor es grande, acogedora y bien decorada también.

En mi recorrido, me dijeron que los comensales pueden hacer sus pedidos a través de una aplicación y recogerlos tanto en el drive-thru como en áreas de recogida en el estacionamiento, “así que no necesitas mojarte para agarrar tu comida”.

Realmente han pensado en los clientes de Manchester.

Mientras tanto, aquellos que deseen comer allí pueden disfrutar de una experiencia de comida adecuada.

Recomiendo las papas cajún, el sándwich de pollo deluxe y clásico y el batido de Biscoff (Imagen: Newsquest, Olivia Bridge)

Solo ordena en la caja, toma un número de mesa y tu comida te será llevada una vez que esté cocida, ya que cada ítem se prepara fresco a pedido.

El drive-thru también ha sido equipado adecuadamente con pantallas LED grandes, lo suficientemente grandes como para que no tengas que entrecerrar los ojos para leer el menú o ver lo que has pedido.

En cuanto al menú, el sándwich de pollo clásico, las papas cajún, el sándwich de pollo deluxe y el batido de Biscoff fueron mis favoritos personales, con un envase de macarrones con queso y alitas calientes Buffalo no muy lejos.

Incluso pude ver cómo se hace un sándwich de pollo característico de Popeyes (Imagen: Newsquest, Olivia Bridge)

Sin embargo, tiene un amplio menú, que incluye galletas al estilo sureño de EE. UU. con salsa o Nutella, y todo lo que desearías en un desayuno británico con un toque al estilo Louisiana, como un gran rollo de desayuno cajún y hash browns cajún.

También tiene un menú de ahorro de £2.99 y un montón de dulces disponibles.

El nuevo restaurante de pollo americano marcará la undécima apertura de la marca en 2024 y se enmarca en los planes de Popeyes de abrir 30 nuevas ubicaciones este año.

¿Qué es lo que más te gustaría probar? Háznoslo saber en los comentarios o en Facebook.

Si tienes alguna historia, cubro todo, desde reseñas de comida y noticias locales de negocios hasta música y eventos, pubs, educación, crimen, propiedades, salud, problemas comunitarios y mucho más. Por favor, envíame un correo electrónico a [email protected] o envíame un mensaje en Twitter @Livbridge con tus noticias.