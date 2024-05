Por qué las acciones de Plug Power están disparándose hoy

Recuperándose de lo que había sido un comienzo decepcionante de la semana, las acciones de Plug Power (NASDAQ: PLUG) están subiendo hoy. Con el anuncio de una posible nueva asociación por parte de la empresa, los inversores están entusiasmados por comprar acciones del especialista en celdas de combustible.

A las 1:52 p. m. ET, las acciones de Plug Power suben un 8.8%, después de retroceder de su aumento anterior del 13.5%.

El optimismo de los inversores está aumentando gracias a un posible acuerdo en Australia

Plug Power y Allied Green Ammonia, una empresa australiana de producción de amoníaco, están explorando el desarrollo de una instalación de producción de hidrógeno a amoníaco en el Territorio del Norte de Australia. En caso de que el proyecto avance, Plug Power suministrará hasta 3 gigavatios de capacidad de electrolizador.

Con el memorando de entendimiento firmado, las dos empresas colaborarán en un plan de diseño e ingeniería para el proyecto, el cual se espera que se publique en las próximas semanas. Además, las empresas esperan que se tome una decisión final de inversión en el cuarto trimestre de 2025 con la posibilidad adicional de que Plug entregue electrolizadores a partir del primer trimestre de 2027.

¿Es ahora el momento de potenciar tu cartera con acciones de Plug?

La noticia de una posible nueva asociación en Australia puede parecer alentadora, pero es importante reconocer que un memorando de entendimiento no es legalmente vinculante, y es bastante posible que el proyecto nunca llegue a concretarse. Además, Plug Power tiene una larga historia de anunciar acuerdos de suministro prometedores, pero no tiene historial de generar ganancias.

Con su larga historia de pérdidas netas, los inversores centrados en el hidrógeno deben esperar a que Plug demuestre que puede encontrar la manera de hacer rentables sus esfuerzos en el hidrógeno y las celdas de combustible antes de decidir hacer clic en el botón de compra de acciones de Plug.

¿Deberías invertir $1,000 en Plug Power en este momento?

Antes de comprar acciones de Plug Power, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Plug Power no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡habrías tenido $525,806!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Vea las 10 acciones »

Continúa la historia

*Retornos de Stock Advisor hasta el 30 de abril de 2024

Scott Levine no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Plug Power están subiendo hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool