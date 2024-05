Personal policial y estudiantes inician campaña para promover entornos limpios | Noticias de India

PILIBHIT: Personal policial junto con voluntarios sociales y estudiantes lanzaron una campaña de limpieza en la ciudad de Pilibhit el viernes, para combatir la eliminación de basura en espacios públicos. Varios policías, incluyendo el SP Avinash Pandey, el ASP Vikram Dahiya y más de 150 agentes participaron en la campaña junto con 115 estudiantes de la Escuela de Orgullo de Mamás de Goswami. Recogieron polietileno disperso y basura del campus del antiguo templo de Ma Yashwantari. El SP informó que la siguiente fase de la campaña se llevará a cabo el domingo en un lugar público en asociación con estudiantes y miembros del personal de la Escuela Pública Ben-Hur. “Paralelamente a las campañas voluntarias, también decidimos identificar a las personas involucradas en la propagación de la contaminación. Se tomarán medidas legales apropiadas contra ellos según las normas asignadas por la junta de control de la contaminación”, dijo. En esta ocasión, los niños de la escuela que exhibieron carteles y dibujos auto-pintados para difundir el mensaje de erradicación de la contaminación en aras de un equilibrio saludable del medio ambiente fueron premiados por el SP. La campaña también contó con la participación del coronel retirado del ejército PS Bindra. Señalando la razón clave para una práctica común de las personas de arrojar residuos plásticos como material de embalaje de leche pasteurizada, papas fritas y aceites comestibles, etc., Col Bindra dijo que, a diferencia de los periódicos antiguos y las hojas de cartón, el polietileno generalmente no es adquirido por los chatarreros. “Me involucraré con mi grupo social, ‘Parivartan’, para establecer una red eficiente para vender residuos de polietileno y plástico para que las personas puedan ganar dinero con otro material chatarra. Esto reducirá drásticamente la dispersión de polietileno y botellas de plástico en las calles de la ciudad y los vertederos de basura”, dijo. Inspirado por la campaña, el sacerdote principal del templo, Vineet Bajpayi, dijo: “Me aseguraré de que los devotos no ensucien en el campus del templo y en cambio contribuyan a mantener la sanidad”.