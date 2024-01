Taiwán dio la alarma sobre un satélite chino. Siguió el caos.

El ministerio de defensa de Taiwán emitió una alerta urgente el martes sobre un satélite chino lanzado en un cohete que voló sobre la isla, un mensaje alarmante que interrumpió los últimos días de la campaña antes de una importante elección y generó acusaciones de una maniobra política.

La alerta se envió a los teléfonos móviles de los 23 millones de habitantes de la isla, donde se celebrarán elecciones presidenciales y de la asamblea legislativa este sábado. En inglés, la alerta inicial advirtió de un sobrevuelo de misiles, un error que fue rápidamente corregido por las autoridades taiwanesas.

“Era un satélite, no un misil”, dijo la presidenta Tsai Ing-wen durante una parada de campaña en la ciudad sureña de Kaohsiung. “No te preocupes”.

El ministerio de defensa de Taiwán emitió un comunicado alrededor de una hora después, disculpándose por el error. Pero para entonces, la advertencia había creado una escena incómoda para el gobernante Partido Democrático Progresista o D.P.P.

En Taipéi, la capital, Joseph Wu, el ministro de Relaciones Exteriores, estaba dirigiéndose a docenas de reporteros de la prensa internacional justo antes de la advertencia. “Necesitamos ser responsables, necesitamos ser moderados para evitar que se produce un conflicto entre Taiwán y China,” dijo.

Minutos después, los teléfonos celulares en la habitación vibraron y sonaron, silenciando las preguntas con un mensaje en inglés sobre un misil, y en mandarín sobre un cohete que llevaba un satélite.

La televisión estatal china transmitió imágenes del lanzamiento, uno de muchos desde una ubicación bien conocida por los funcionarios taiwaneses. Pero la alerta de texto sugirió que Beijing había intensificado su acoso a la isla antes de unas elecciones taiwanesas especialmente reñidas.

China tiene una larga historia de dirigirse a Taiwán durante campañas importantes con un lenguaje amenazante, desinformación y otras operaciones de influencia, buscando alejar a los votantes del D.P.P., que Beijing ve como un partido dedicado a la independencia de Taiwán.

En los últimos meses, funcionarios chinos han planteado la carrera como una elección entre la paz y la guerra, sugiriendo que otra victoria del D.P.P. después de ocho años en el poder intensificaría el riesgo de conflicto. Y en los días previos a la votación, Taiwán ya ha visto otros objetos voladores: el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó de varios avistamientos de globos flotando desde China hacia Taiwán desde el mes pasado, incluido un aumento a principios de este mes.

Pero la alerta del martes parecía generar un mayor grado de preocupación. Cuando China lanzó cohetes con satélites en al menos tres ocasiones el año pasado, el ministerio de defensa de Taiwán emitió comunicados, no alertas públicas a teléfonos móviles.

Los funcionarios del gobierno dijeron el martes por la noche que el sistema de alerta había sido diseñado para advertir a los ciudadanos sobre el disparo de misiles, y que solo se había utilizado para el cohete con un satélite porque se desvió hacia los cielos por encima de la atmósfera del sur de Taiwán. En la prisa del momento, dijeron que no verificaron la traducción antes de enviar los mensajes de emergencia. Los funcionarios, que pidieron el anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, dijeron que la oficina del presidente no participó en la toma de decisiones sobre la alerta.

Con solo unos días antes de la elección, sin embargo, el error creó revuelo entre los votantes y los partidos rivales.

El principal partido de oposición, el Partido Nacionalista, Kuomintang, o K.M.T., emitió su propia respuesta rápida.

“Creo que el Ministerio de Defensa Nacional está tratando de engañar al público al emitir tal alerta”, dijo Eric Chu, presidente del K.M.T.

Alexander Chieh-cheng Huang, asesor del Partido Nacionalista de la oposición y profesor en la Universidad Tamkang de Taiwán, soltó un juramento cuando vio la alerta en su teléfono durante una entrevista en un centro de estudios afiliado al partido.

“Todo es parte de la campaña”, dijo.

El D.P.P. no respondió de inmediato a las sugerencias de que se trató de una táctica política, pero buscó distanciarse del movimiento. Vincent Chao, portavoz del candidato presidencial del D.P.P., William Lai Ching-te, dijo que el ministerio de defensa necesitaba responder y explicar cómo ocurrió la incorrecta traducción.

James Yifan Chen, profesor asistente de relaciones internacionales en la Universidad Tamkang, asesor del candidato presidencial del K.M.T., Hou Yu-ih, y estudioso de las políticas militares y de seguridad de Pekín, dijo que la alerta podría no haber sido justificada incluso si la traducción hubiera sido correcta.

China ha lanzado docenas de satélites en el último año, dijo, y aproximadamente una cuarta parte estaban en cohetes que arqueaban cerca de Taiwán, generalmente al sur de la isla o cerca de Okinawa. Dijo que no vio nada especial en el último lanzamiento que hubiera justificado el mensaje de alerta.

“Fue otra misión regular para China lanzar un satélite al espacio”, dijo. “Esta vez fue nuevo solo porque el ministerio de defensa emitió dos advertencias a la población taiwanesa.”

Amy Chang Chien, John Liu y Chris Buckley contribuyeron a este reportaje.