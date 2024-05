Un iPad con arranque dual sería una locura, dice ex presidente de Microsoft.

Varios comentaristas han señalado que las reseñas de iPad no han cambiado realmente en años. En cada generación, el hardware mejora, y el software se queda atrás. Eso ha llevado a algunos a sugerir un iPad de arranque dual, que puede cambiar entre iPadOS y macOS según se desee.

Sin embargo, el ex ejecutivo de Microsoft Steven Sinofsky, quien fue presidente de la división de Windows durante varios años, dice que esta idea “es simplemente absurda”…

La periodista de WSJ, Joanna Stern, fue una de las que propuso un iPad de arranque dual.

Al principio, tal vez sea un arranque dual. Es decir, dejar que el iPad Pro cargue macOS si está conectado al Magic Keyboard y utilizar la pantalla como un monitor regular (pero hermoso) – sin toque. Con el tiempo, tal vez macOS sea simplemente un “modo” dentro de iPadOS – completo con algunos elementos actualizados para ser amigables con el toque, pero no toque en primer lugar. Estoy seguro de que no es exactamente simple hacer todo esto, pero ahora es directo y obvio con esa tecnología.

Sinofsky no llega a admitir que los productos Microsoft Surface fracasaron en su misión de ser tanto tabletas como laptops, pero sí dice que las interfaces de escritorio no funcionan con una interfaz táctil, y que no fue un éxito comercial para la empresa.

Sostiene que ni ejecutar macOS en un iPad ni convertir una Mac en un dispositivo con pantalla táctil tiene sentido.

No es raro que los clientes quieran lo mejor de todos los mundos. Es por eso que Detroit inventó los convertibles y los el caminos. Pero la idea de un dispositivo de “arranque dual” es simplemente absurda. Está garantizado que la única realidad es que siempre ejecuta el sistema operativo incorrecto para lo que quieres hacer. Es una tostadora-refrigerador. Solo los fanáticos de la tecnología les gustan los dispositivos que “cambian de repente” a algo más. Los humanos normales nunca se acercaron a los El Caminos, y aún hoy en día, las SUV simplemente se convirtieron en vagones de estación y casi ninguna realmente va fuera de la carretera 🙂

Dijo que no se puede usar macOS con el “instrumento contundente” de un dedo en lugar de la precisión de un mouse.

Si quieres “activado por toque”, mira lo que pasó en el escritorio de Windows. Casi todo lo que la gente dice que quiere no son características tanto como el modelo de interacción con el mouse. La gente quiere ventanas superpuestas, un escritorio de carpetas, ventanas redimensionables infinitas, y así sucesivamente […]

Las metáforas que a la gente le gustan en un escritorio, demonios, que aman, simplemente no funcionan con el instrumento contundente del toque […]

ADemás, no ejecutaría un montón de software de Mac no porque el hardware subyacente no pueda ejecutarlo, sino porque grandes partes de esas aplicaciones/herramientas serían inutilizables o defectuosas al intentar usarlas exclusivamente con el toque.

Si cambias el sistema operativo para adaptarlo al toque, entonces ya no es macOS.

Opinión de 9to5Mac

Para ser justos con Stern, no sugería que macOS en un iPad fuera totalmente controlable por toque, pero estaba proponiendo algunas adaptaciones, lo que corre el riesgo de diluir las cosas que amamos de macOS.

Aunque entiendo el atractivo financiero de comprar un solo dispositivo en lugar de dos, en última instancia creo que esto solo significa que terminamos con un dispositivo que no es un gran iPad ni una Mac.

La solución real aquí no es intentar convertir un iPad en una Mac, sino repensar iPadOS desde cero y buscar crear el mejor sistema operativo táctil posible. Eso tal vez incluya algunas características que solo estén disponibles al usar un teclado y un trackpad adjuntos.

