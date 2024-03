Tailandia: Thaksin proyecta poder mientras sus leales se acercan.

Por Panu Wongcha-um y Panarat Thepgumpanat

BANGKOK (Reuters) – Con políticos llegando para saludarlo, una cena con el primer ministro de Tailandia y una escolta policial a los lugares que visitaba, el multimillonario ex primer ministro Thaksin Shinawatra parecía más un estadista este fin de semana que un criminal condenado en libertad condicional.

Leales, ministros del gabinete y legisladores volaron a su ciudad natal de Chiang Mai para visitar y consultar a Thaksin, proyectando una imagen de poder para un magnate que tuvo un gran impacto en la política durante sus 15 años en el exilio para evitar la cárcel por abuso de poder y conflictos de interés.

Thaksin regresó dramáticamente a Tailandia en agosto y fue liberado bajo fianza el 18 de febrero, seis meses de una sentencia de ocho años que fue conmutada a un año por el rey.

Con el partido de su familia en el poder y su aliado Srettha Thavisin como primer ministro, los analistas predicen que no pasará mucho tiempo antes de que Thaksin intente controlar la política, poniendo a prueba los límites de una aparente tregua entre él y la élite conservadora y militar que derrocó tres gobiernos de Shinawatra, dos de ellos en golpes de estado.

Thaksin, de 74 años, el único líder tailandés en ser reelegido, aparentó estar en buena salud en sus salidas por Chiang Mai como político retirado saludando a sus seguidores y reuniéndose con ministros. Fue su primera visita a su ciudad natal desde su destitución en 2006.

Las escenas contrastan fuertemente con las de hace un mes cuando salió del hospital con un cuello ortopédico y el brazo en cabestrillo. Su aparente recuperación ha generado cinismo entre sus oponentes políticos sobre la gravedad de sus dolencias y la ira por su castigo indulgente y su incapacidad de pasar una sola noche en la cárcel.

“Ahora que he regresado, aquellos que no me toleran pueden vivir su vida, yo viviré la mía”, dijo Thaksin a los reporteros el sábado, insistiendo en que no gozaba de buena salud, sufriendo problemas en la espalda y con sus huesos y nervios.

PAISAJE CAMBIANTE

Pero algunos comentaristas dicen que aunque la influencia de Thaksin sobre los políticos no está en duda, el fracaso de su partido el año pasado en ganar unas elecciones por primera vez desde 2001 demuestra que tiene un poder más limitado de lo que se creía, y que hay límites en cuanto a la influencia que puede ejercer sobre un electorado cambiante.

“Estamos viendo cómo las cosas van de manera suave, pero debajo hay una ola de cambio que está a punto de perturbar a la sociedad tailandesa”, dijo el veterano periodista Suthichai Yoon en su programa en línea el sábado.

“Vemos las diferencias entre la antigua política que observamos en los últimos días, y una nueva política que busca reducir la disparidad, que no quiere ver a un grupo de personas usando dinero y poder para ponerse por encima de las reglas.”

El regreso de Thaksin y su rápida liberación han avivado la especulación de que se hizo un trato con sus enemigos en el establishment realista-militar para frenar una amenaza más inminente para ambos bandos, el popular y anti-establishment Partido Avanza, que ganó las últimas elecciones pero fue bloqueado para formar un gobierno por legisladores conservadores. La familia y el partido de Thaksin han negado cualquier trato.

Pero el ascenso y continuada popularidad del Partido Avanza podría opacar el de Thaksin, quien ha vuelto a un nuevo panorama político.

“No le será fácil recuperar a los votantes”, dijo Titipol Phakdeewanich, científico político de la Universidad de Ubon Ratchathani.

“Tal vez siga siendo influyente entre ciertos políticos”, dijo. “Pero su atractivo público real ha cambiado tras todos estos años”.

(Reporte de Panu Wongcha-um y Panarat Thepgumpanat; Edición de Martin Petty y Raju Gopalakrishnan)