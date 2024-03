Sudaneses buscan conexiones a través de Starlink después de semanas de apagones.

Por El Tayeb Siddig

OMDURMAN, Sudán (Reuters) – Algunos residentes sudaneses, desconectados de las redes móviles durante semanas debido a la guerra entre facciones militares rivales, están utilizando conexiones satelitales Starlink para acceder a internet, mientras que la cobertura regular ha comenzado a regresar a otras partes del país.

El apagón móvil que comenzó a principios de febrero ha impedido a las personas comprar bienes esenciales, incluidos suministros escasos de alimentos, y mantenerse en contacto con familiares desplazados, además de dificultar la entrega de ayuda.

En el distrito de Karari en Omdurman, donde el ejército de Sudán ha avanzado recientemente contra las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares (RSF) y ha proporcionado acceso satelital a algunos residentes, la gente se agolpó alrededor de un punto de acceso de Starlink para conectarse con sus teléfonos móviles con sus familiares y seres queridos.

“La gente necesita conexión, la necesita desesperadamente”, dijo Amal Abdu, una residente en el distrito de Karari en Omdurman, parte de la capital más amplia de Sudán.

“Todos los días nos dicen que habrá conexión hoy o mañana y no sucede. La gente aquí se entera de la muerte de su padre o hermano una o dos semanas después de que mueren”, dijo.

La lucha ha causado un daño extenso al sistema bancario y muchas personas han dependido de la aplicación móvil Bankak del Banco de Khartoum para transferir dinero y realizar pagos.

“La gente no tiene efectivo, no hay efectivo en el país, queremos usar Bankak y no podemos iniciar sesión”, dijo Abdu.

Fuentes de la industria de las telecomunicaciones dijeron anteriormente que las RSF habían cerrado las redes después de amenazar con hacerlo a menos que el ejército restableciera las conexiones deshabilitadas en la región occidental de Darfur.

La estatal Sudani ha restablecido la cobertura en partes de Sudán, pero grandes áreas del país, incluida la capital y la mayor parte de Darfur, siguen desconectadas.

Un segundo proveedor, Zain, logró restablecer algunas provisiones muy limitadas la semana pasada.

Las personas en áreas sin conexiones móviles han intentado cada vez más utilizar Starlink de Elon Musk, un servicio satelital normalmente no autorizado en Sudán que es costoso para los sudaneses comunes, siendo aproximadamente de $2.5 por una hora de acceso.

“Lo último que intentamos es Starlink, pero hay mucha gente y hay mucha presión sobre ello, no todos logran obtener conexión”, dijo otro residente de Karari que dio su nombre, Mohamed.

La guerra entre el ejército y las RSF estalló a mediados de abril de 2023 debido a tensiones vinculadas a una transición política planificada, y ha llevado a una crisis humanitaria y hambre en expansión.

Cerca de 6.5 millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 1.9 millones han huido a países vecinos, según la Organización Internacional para las Migraciones.

(Reporte de El Tayeb Siddig; Escritura de Aidan Lewis; Edición de Ros Russell)