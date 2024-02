Starfield recibirá soporte FSR 3 en su próxima actualización.

El desarrollador de Starfield, Bethesda, ha estado ofreciendo actualizaciones consistentes del juego desde su lanzamiento en septiembre de 2023, y una próxima actualización hará que el soporte oficial para FSR 3 esté disponible para los jugadores. El soporte será parte de una actualización beta para los jugadores de Steam que llegará la próxima semana. Bethesda no menciona cuándo se lanzará la actualización, pero eso probablemente no importe mucho a los jugadores que han estado esperando el soporte oficial para FSR 3 desde el lanzamiento del juego.

Starfield ya se ejecuta de manera excelente en PC con GPUs tanto de AMD como de NVIDIA, pero tecnologías como FSR 3 y DLSS de NVIDIA mejoran los visuales del juego y su fluidez. Por ejemplo, el DLSS 3 puede ayudar a aumentar la velocidad de cuadros en juegos para jugadores que tengan una tarjeta de la serie RTX 40. Todo lo que tienes que hacer es marcar una casilla en la configuración de gráficos del juego que habilite el DLSS. Al hacerlo, obtienes un impulso en la velocidad de cuadros. El funcionamiento de esto es que la tecnología de generación de fotogramas dentro de DLSS utiliza inteligencia artificial para generar nuevos fotogramas que se colocan entre los fotogramas existentes. Así que terminas con más de lo que obtendrías sin el RTX activado.

FSR 3 hace esencialmente lo mismo. Genera nuevos fotogramas que se colocan entre los fotogramas existentes para que tu juego termine viéndose más fluido.

Todos los jugadores de Starfield en PC obtendrán soporte para FSR 3 con una actualización programada más adelante este mes

La actualización beta de Steam de la próxima semana incluirá soporte para FSR 3 para los jugadores de Steam, pero ¿qué hay de los jugadores de PC que no han optado por el cliente beta? También obtendrán soporte para FSR 3. Bethesda confirma que la próxima actualización programada para más adelante en febrero incluirá soporte para todos los jugadores de PC. No solo para aquellos en Steam que optaron por el software beta del cliente de Steam.

Starfield se lanzó inicialmente con algo de soporte para FSR el año pasado, pero solo era FSR 2. Del mismo modo, el soporte para NVIDIA DLSS no se incluyó en absoluto con el juego en el lanzamiento. Sin embargo, Bethesda terminó agregándolo en una actualización que se lanzó un par de meses después del lanzamiento, a finales de noviembre. Tanto FSR 3 como NVIDIA DLSS también han estado disponibles a través de medios no oficiales si los jugadores estaban dispuestos a instalar mods.

¡Estamos emocionados de anunciar que @AMD FSR 3 llegará a la beta de @StarfieldGame en Steam la próxima semana! #FSR 3 estará disponible para todos los jugadores de PC más adelante este mes antes de nuestra próxima actualización programada. pic.twitter.com/LQ1pA8TU78

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 2 de febrero de 2024

Es posible que desees esperar la actualización programada

Aunque es tentador obtener el soporte para FSR 3 lo antes posible (si aún no lo has hecho con mods), es posible que desees esperar la actualización programada.

Como señala PC Gamer, la última vez que Starfield tuvo una actualización beta de Steam, no podías transferir tu progreso en el juego a la versión no beta. Y también necesitabas una versión diferente del juego. Eso no necesariamente será el caso aquí. Pero es algo a tener en cuenta mientras Bethesda se prepara para implementar esta actualización la próxima semana.