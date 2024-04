Spotify y Apple vuelven a enfrentarse por las reglas y tarifas de la App Store.

Spotify has not been able to get Apple to approve an EU app update that added information on subscription pricing and links to the Spotify website, and it turns out that’s because Spotify has not agreed to the terms of Apple’s Music Streaming Services Entitlement.

Una reciente decisión antimonopolio de la Comisión Europea multó a Apple con casi $2 mil millones y ordenó a Apple “eliminar las disposiciones contra el direccionamiento” para aplicaciones de música en el Área Económica Europea (AEE). Como resultado, Apple actualizó sus reglas de la App Store con un Derecho de Servicios de Streaming de Música que permite a las aplicaciones de música en la AEE informar a los usuarios sobre otras formas de comprar contenido o servicios de música digital y añadir enlaces a sitios web para adquirir suscripciones de música digital.

Esto podría sonar como una victoria para aplicaciones como Spotify, pero Apple requiere que los desarrolladores que utilicen el derecho paguen una tarifa del 27 por ciento (reducida para suscripciones de más de un año y para pequeñas empresas) en todas las compras de sitios web referidas por Apple. Por lo tanto, si Spotify pone un enlace en su aplicación y un usuario hace clic en él y se suscribe, Spotify le debería a Apple una comisión del 27 por ciento (tres por ciento menos que la tarifa de compra de la App Store).

Actualmente Spotify no le paga dinero a Apple y no quiere hacerlo. Inmediatamente después de la decisión de la Comisión Europea, Spotify presentó el 5 de marzo una actualización de la aplicación en la UE que incluía información sobre los precios de suscripción y enlaces a sus sitios web para que los clientes realicen compras. Esto fue antes de que Apple anunciara su plan de derechos.

Apple ignoró la actualización de la aplicación de Spotify, y Spotify se quejó el 14 de marzo de que Apple no había “reconocido ni respondido” a su solicitud de la App Store. En ese momento, Spotify pidió a la Comisión Europea que obligara a Apple a aprobar la actualización de su aplicación.

Apple siguió ignorando la solicitud de Spotify, hasta hoy, cuando Spotify presentó una nueva versión de su aplicación. Spotify dijo en X (anteriormente Twitter) que la actualización no tiene enlaces y solo incluye lo “mínimo indispensable” sobre precios y una mención de que las suscripciones pueden ser compradas en Spotify, lo que afirma que es aceptable según la decisión de la Comisión Europea.

Sin embargo, Spotify omitió un pequeño detalle. Resulta que Spotify no solicitó un Derecho de Servicios de Streaming de Música y no aceptó los nuevos términos de Apple para dicho derecho. El Equipo de Revisión de la App Store envió a Spotify una carta (a través de AppleInsider) que dice que el derecho es necesario aunque no haya enlace, porque la solicitud de Spotify incluye un llamado a la acción para comprar una suscripción a Spotify en su sitio web.

Estamos comunicándonos para informarte sobre nueva información relacionada con tu aplicación, Spotify – Música y Podcasts, versión 8.9.33.

Como sabrás, Apple creó un nuevo Derecho de Servicios de Streaming de Música (AEE) para aplicaciones de música en iOS y iPadOS ofrecidas en tiendas de la AEE. El derecho permite a las aplicaciones de música usar botones, enlaces externos, u otros llamados a la acción para dirigir a los clientes a un mecanismo de compra en un sitio web propiedad o controlado por el desarrollador. Debes aceptar los términos antes de agregar cualquiera de estas capacidades a tu aplicación. Encuentra más información sobre el derecho aquí.

Notamos que tu solicitud actual incluye un llamado a la acción para comprar una suscripción a Spotify en tu sitio web. Por lo tanto, debes aceptar los términos del Derecho de Servicios de Streaming de Música (AEE) e incluir el perfil del derecho en tu aplicación para la presentación. Para ser claros, este derecho es necesario incluso si tu aplicación no incluye un enlace externo (ni exige que ofrezcas un enlace externo). Sin embargo, aprobaremos la versión 8.9.33 después de que aceptes los términos del Derecho de Servicios de Streaming de Música (AEE) y lo vuelvas a enviar para su revisión.

Si tienes alguna pregunta sobre esta información, responde a este mensaje para hacérnoslo saber.

Apple dice que si Spotify acepta los términos del Derecho de Servicios de Streaming de Música, aprobará la última actualización de la aplicación de Spotify. Sin un enlace al sitio web de Spotify, Spotify presumiblemente no tendría que pagar una comisión a Apple porque no habría manera de que Apple rastreara los clics desde su aplicación a Spotify, pero puede haber alguna otra parte del derecho a la que Spotify se rehúsa a aceptar.

Apple no planea permitir que Spotify incluya un enlace al sitio web de Spotify sin pagar la tarifa requerida del 27 por ciento, pero agregar información de precios de suscripción sin un enlace parece ser permitido según el lenguaje de la carta de Apple a Spotify.

Spotify ha confirmado que no planea aceptar los términos comerciales de la App Store de la UE de Apple, que son distintos del Derecho de Servicios de Streaming de Música y son parte de los cambios que Apple implementó según lo requerido por la Ley de Mercados Digitales.

Debido a que Spotify no quiere aceptar los términos comerciales de la App Store de la UE, está limitado en las características que puede agregar a su aplicación en la UE. Para ofrecer la aplicación de Spotify directamente desde su sitio web en la UE, Spotify tendría que aceptar los términos y tendría que pagar una Tarifa de Tecnología Básica de 0,50 euros por los usuarios que descarguen la aplicación.

Actualmente, Spotify no permite a los clientes suscribirse a una suscripción de Spotify en la aplicación, por lo que no tiene que pagar nada. La distribución basada en la web y los enlaces al sitio web de Spotify tienen tarifas asociadas, y Spotify está buscando una solución donde no tenga que pagar nada. Declaración completa de Spotify sobre su actualización, de la Directora de Asuntos Públicos Dustee Jenkins:

A pesar de los intentos de Apple de castigar a los desarrolladores con nuevas tarifas, seguimos comprometidos a brindar a los consumidores una verdadera elección en nuestra aplicación sin costo adicional. Es por eso que hemos presentado una nueva actualización a Apple. Incluye información básica sobre precios e información de sitios web, lo más básico que se describe en la decisión de la Comisión Europea en su caso de streaming de música.

Cobrando a los desarrolladores por comunicarse con los consumidores a través de enlaces en la aplicación, Apple continúa violando la ley europea. Ya es hora de que la Comisión haga cumplir su decisión para que los consumidores puedan ver beneficios reales y positivos.

Aunque Spotify tiene un camino claro para que su actualización de la aplicación sea aprobada, la empresa afirma que Apple está violando la ley europea al cobrar la tarifa del 27 por ciento por los enlaces y pide a la Comisión Europea que “haga cumplir su decisión”.