Princeton Bancorp establece un dividendo en efectivo trimestral de $0.30 Por Investing.comPrinceton Bancorp establece dividendo en efectivo trimestral de $0.30 Por Investing.com

PRINCETON, N.J. – Princeton Bancorp, Inc. (NASDAQ:BPRN), la empresa matriz de The Bank of Princeton (NASDAQ:), anunció el miércoles que su Junta Directiva ha declarado un dividendo en efectivo trimestral de $0.30 por acción. El dividendo está programado para pagarse el 31 de mayo de 2024, a los accionistas que figuren en el registro al cierre de operaciones el 10 de mayo de 2024.

Edward Dietzler, presidente y CEO de Princeton Bancorp, señaló que el dividendo demuestra el compromiso continuo de la Junta de ofrecer retornos a los accionistas. La empresa destacó que la declaración de dividendos en efectivo trimestrales está sujeta a la discreción de la Junta cada trimestre, teniendo en cuenta la salud financiera de la empresa y cualquier restricción legal o regulatoria.

The Bank of Princeton, bajo el paraguas de Princeton Bancorp, opera una red de 22 sucursales en Nueva Jersey, con ubicaciones adicionales en Filadelfia, Pensilvania, y en Nueva York. El banco, establecido en 2007, es un banco comercial con carta estatal de Nueva Jersey y miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

El comunicado de prensa también contenía declaraciones a futuro, advirtiendo que los resultados futuros podrían ser influenciados por una variedad de factores de riesgo, incluyendo condiciones económicas, fluctuaciones del mercado y cambios regulatorios. La empresa afirmó que estas declaraciones a futuro se realizan de conformidad con disposiciones de puerto seguro pero están sujetas a riesgos que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.

Este anuncio de dividendo por parte de Princeton Bancorp, Inc. se basa en una declaración de prensa y refleja la estrategia financiera y perspectivas actuales de la empresa.

Princeton Bancorp, Inc. (NASDAQ:BPRN) ha mantenido un enfoque constante para recompensar a sus accionistas, como lo demuestra la reciente declaración de un dividendo en efectivo trimestral. Un examen más detenido de las métricas financieras de la empresa a través de InvestingPro proporciona un mayor contexto para este anuncio.