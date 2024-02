Soy un estadounidense que ha vivido en París durante años. Estas 8 cosas realmente me han sorprendido sobre la vida en la capital francesa.

Soy Amanda Rollins, una estadounidense que ha vivido en París durante más de cinco años. Muchas sorpresas me ha traído mi tiempo aquí, incluyendo atención médica asequible y almuerzos muy largos. Muchos locales visten con estilo las 24 horas, lo que me inspiró a construir un guardarropa cápsula. Pronto después de cumplir 25 años, me pregunté a mí misma: “Si pudieras vivir en cualquier lugar, ¿dónde sería?”. La respuesta siempre fue París. Después de más de cinco años, mi gato y yo, que somos estadounidenses, todavía estamos a tiempo completo en París.

Ocho cosas me han sorprendido sobre la vida en la capital francesa. Los locales rara vez usan ropa deportiva y su estilo elevado me ha inspirado a construir mi propio guardarropa cápsula. Las prendas que he agregado a mi guardarropa desde que me mudé a París son versátiles, simples y atemporales.

En París, rara vez me cruzo con personas que usen pantalones de chándal o mallas en público, lo cual contrasta marcadamente con mi experiencia en los EE. UU. La mayoría de la gente en la capital francesa parece esforzarse en su apariencia y vestirse un paso por encima de lo que yo consideraría casual en los EE. UU., incluso si van rápidamente al supermercado. Veo muchos pantalones a medida combinados con suéteres lisos y bufandas. La gente también viste jeans con mocasines o zapatillas deportivas blancas nítidas y chaquetas a medida.

En los EE. UU., tenía tres modos de moda: ropa de salir (crop tops, jeans y tacones), ropa deportiva (mallas, zapatillas de colores y camisetas sin mangas) y ropa de oficina (pantalones de vestir, mocasines y blusas de seda). Los sábados, iba vestida para los bares o el gimnasio. Realmente no había un término medio.

Vivir aquí ha mejorado mi sentido del estilo y me ha ayudado a sentirme orgullosa de cómo me presento. Mi nuevo guardarropa consiste en piezas inteligentes y simples que puedo usar durante el día y por la noche. He desarrollado un uniforme de cierto tipo, mezclando pantalones, jeans, zapatillas blancas, faldas maxi de seda, camisetas lisas, chaquetas a medida y muchas prendas negras. Vestirse es más fácil con un guardarropa cápsula; me siento lista para cualquier cosa cuando salgo de casa.

En París, el almuerzo puede ser una producción que dura dos o más horas. La gente lee, socializa y bebe en cafés por horas a la vez. La primera vez que fui a almorzar con mis colegas en París, nos quedamos en el restaurante desde el mediodía hasta las 2 p.m. Todos pidieron una comida de tres platos que incluía aperitivos, platos principales, postres y café. Me acostumbré a tomar una ensalada rápida y a inhalarla en mi escritorio mientras trabajaba, así que tuve que adaptarme a este ritmo más lento. Rápidamente aprendí que los almuerzos largos llenos de conversación son muy comunes en París. Por mucho que aprecie esta mentalidad, no soy muy aficionada a almorzar. Así que, empecé a declinar las invitaciones para evitar estar allí por horas.

La cultura del gimnasio no parece tan prominente en París como lo es en algunas ciudades de los EE. UU. Mucha gente corre al aire libre a lo largo del Sena en lugar de hacer ejercicio en interiores.

Cuando vivía en los EE. UU., parecía que siempre me preguntaban dónde hacía ejercicio, no si hacía ejercicio. Y solía ir regularmente al gimnasio muy temprano por la mañana. Aunque han aparecido gimnasios y estudios nuevos en París en los últimos años, la escena de fitness no se siente tan prominente como en los EE. UU. Me inscribí en un gimnasio cuando llegué puramente por costumbre, pero desde entonces he cambiado mi rutina. Ahora hago trotar por el Sena de forma tranquila un par de veces a la semana. Muchos parisinos que conozco caminan mucho y llevan estilos de vida activos, incluso si no están en el gimnasio a las 6 a.m. Aunque hago menos ejercicio aquí en París, nunca me he sentido más saludable.

No es un estereotipo: muchos parisinos compran una baguette fresca todos los días. No te sorprendas si ves a parisinos masticando una baguette camino a casa desde el trabajo. Las baguettes son un modo de vida aquí. El pan es un componente de casi todas las comidas y se debe comer con los platos principales, no antes como aperitivo, como en los EE. UU. La mayoría de las baguettes en Francia contienen solo harina, agua, levadura y sal. No tienen conservantes, lo que significa que pueden ponerse rancias en poco tiempo. No es raro que la gente en París compre una baguette fresca todos los días. Con las panaderías que las venden por menos de 2 euros, ¿quién los culpa?

La edad legal para beber es más baja en Francia que en los EE. UU., y la cultura que rodea al alcohol se siente diferente aquí. La gente parece abordar el consumo de alcohol de manera diferente en Francia. La edad legal para beber en Francia es 18 años, lo que podría influir en la mentalidad que he notado que rodea al consumo de alcohol aquí. Beber forma parte de la cultura de Francia, y según lo que he visto, el enfoque no es embriagarse como puede ser en los EE. UU., donde las personas no pueden comprar ni consumir alcohol legalmente hasta los 21 años. Se trata de la socialización. Claro, he visto a mi parte justa de locales exagerar desde que me mudé a París (y los hábitos de consumo de alcohol de las personas varían de la misma manera que lo hacen en todo el mundo), pero las fiestas, los juegos de bebida y las sandías empapadas en vodka no parecen ser tan populares entre las personas de 20 años aquí. La embriaguez parece ser un subproducto del consumo de alcohol en París en lugar del propósito de éste.

Mi farmacéutico escribe a mano las instrucciones en las cajas de prescripción. A veces su letra puede resultar difícil de leer. La primera vez que recogí una receta médica en París, el farmacéutico tomó un bolígrafo y escribió las instrucciones en el envase ella misma. Pensé que estaba en un episodio de “Punk’d”. No se incluía mi nombre y mi información en el envase, y la única forma de saber cuánto tomar era leyendo su escritura cursiva a mano, que estaba en francés y era un poco difícil de leer. En los EE. UU., las cajas de píldoras suelen tener toda la información relevante – como el nombre del paciente, fecha de nacimiento e instrucciones de dosaje – impresa en letras grandes.

La gente puede fumar dentro de muchos clubes nocturnos parisinos, y he visto a algunas personas encender cigarrillos en fiestas en casa. Los ceniceros están en casi todas las mesas de café en París. Antes de mudarme a París, estaba al tanto del estereotipo de que los franceses son fumadores empedernidos. Esperaba que fuera falso (ya que tantos clichés lo son), así que me sorprendió descubrir que los cigarrillos son realmente muy comunes aquí. Camina por una calle concurrida en París alrededor del mediodía, y pasarás por docenas de parisinos fumando antes del almuerzo. Siéntate en un café, y encontrarás un cenicero sobre la mesa. Toma una bebida con un amigo en una terraza y es posible que te sientes directamente al lado de alguien que está listo para sacar un cigarrillo. Fumar está prohibido en lugares públicos cerrados, lugares de trabajo y parques públicos, así que no esperaba que tantos clubes nocturnos tuvieran habitaciones designadas para fumar adentro. También he notado que es completamente normal que la gente encienda cigarrillos en conciertos concurridos. He visto a muchos lugareños fumar en fiestas en casa (generalmente por una ventana o en un baño, siendo justos), lo cual rara vez, si es que alguna vez, vi que sucediera en los EE. UU. El tabaquismo aquí me desagradó al principio, en parte porque tengo asma, pero después de casi seis años en París, ya no me molesta tanto.

Debido a la seguridad social de Francia, gasto significativamente menos en atención médica que en los EE. UU. Evité visitas al hospital en los EE. UU., pero no dudo en hacerme chequeos en Francia. La cosa más sorprendente de mudarse a París fue darme cuenta de que la atención médica cuesta significativamente menos aquí que en los EE. UU., donde los altos copagos y primas son moneda corriente. Por supuesto, yo sabía sobre el sistema de atención médica de Francia antes de mudarme, pero fue algo completamente diferente experimentarlo de primera mano. Los EE. UU. tienen un sistema de atención médica mixto que no brinda cobertura universal, por lo que fue un gran cambio ver la seguridad social de Francia, un sistema de atención médica financiado por el gobierno, que cubre a todas las personas que residen permanentemente en el país. Todos en Francia contribuyen a la seguridad social, así que no es gratuita, pero el sistema de atención médica reembolsa la mayoría de los costos médicos. Desde que me mudé a París, casi nunca he pagado de mi bolsillo por visitas al médico y medicamentos. Si quisiera …