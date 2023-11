Sistemas de artillería del arquero ya en Ucrania, afirma el ministro de Defensa sueco.

Ocho sistemas de artillería autopropulsada Archer han sido entregados a Ucrania, según anunció el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, el 3 de noviembre, según informó la agencia de noticias SVT.

Según Jonson, estos sistemas son importantes para el ejército ucraniano debido a su buena movilidad y precisión.

Anteriormente, Estocolmo había afirmado que planeaba transferir ocho sistemas de artillería autopropulsada Archer a Kiev, en un envío aprobado en marzo.

La intención de Suecia de proporcionar sistemas de defensa aérea Archer a Ucrania fue confirmada por el exministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, durante el verano. En ese momento, se señaló que llegarían con tripulaciones entrenadas.

El Archer es un sistema de artillería autopropulsada sueco de 155 mm basado en el chasis Volvo A30D 6×6. Tiene un alcance de 30 a 60 kilómetros. Puede disparar 20 rondas en dos minutos y medio y alcanzar una velocidad de 65 km/h. El rango operativo del sistema es de 650 kilómetros.

