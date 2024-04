Silencio musulmán se oye entre el ruido de las encuestas en UP

Un sol abrasador decretaba la miseria desde un cielo despejado mientras un grupo de hombres, sudorosos y sin aliento, ondeaban banderas del BJP y solicitaban votos para el partido desde un claro en una esquina del Ghanta Ghar de Meerut. Un grupo de adolescentes que salieron de una fábrica de trabajos metalúrgicos para ver la marcha vaciló por un momento antes de apresurarse de regreso al edificio. “Es mejor mantenerse alejados”, dijo uno de los chicos que se presentó como Muzammil Abbas.

A medida que UP se prepara para las elecciones a LS, con ocho escaños en su zona occidental votando el 19 de abril, un aspecto de las elecciones que es imposible de ignorar es el silencio relativo del votante musulmán, tanto en mítines políticos como en publicaciones en redes sociales o discusiones en los chaupals de los pueblos.

“A diferencia de años anteriores, no hay muchos debates en las esquinas con musulmanes participando, incluso en lugares como Deoband con una gran presencia de minorías”, dijo Md Kamran, de 38 años, quien dirige un instituto de formación informática en Aligarh.

“Nuestro ánimo es bajo. Existe miedo, por supuesto. Quién sabe qué se interpretará mal y se reportará a la policía. Siempre estamos ansiosos, cuidadosos. Además, mientras una vez los votos musulmanes eran un factor decisivo en muchos escaños aquí, esa influencia parece estar disminuyendo”, agregó Kamran.

Sentado detrás de un gran escritorio de vidrio en su oficina de Meerut, el director de un concurrido hospital benéfico preguntó: “¿Los musulmanes se han callado en Uttar Pradesh? Ciertamente. Vayan a donde vayan, Shamli, Baghpat, Agra, encontrarán que nuestras voces están acalladas. No queremos atraer la atención innecesaria. Ya no queremos estar en primera línea. Y ningún partido quiere que seamos la ‘cara’ tampoco. Es sabio ser táctico, no vociferante.”